Un joven pagó un crédito que nunca solicitó, fue víctima de una estafa virtual y ahora el banco deberá indemnizarlo

“Era un verdadero garrón”, dijo el damnificado en diálogo con La Voz cuando anunció públicamente lo sucedido.

En ese entonces, Urquía no se quedó quieto y recurrió a la justicia donde demandó a la entidad bancaria y en septiembre del 2021 logró que le devuelvan el dinero.

Pero ahora, el juez de primera instancia y tercera nominación en lo Civil y Comercial de los Tribunales de San Francisco, Carlos Viramonte, condenó al banco y dispuso que no solo devuelva todo el dinero cobrado a su cliente, sino que resolvió que lo indemnice por el daño moral causado, a la vez de aplicarle una multa de orden civil.

Tras el fallo, Urquía se mostró satisfecho y señaló que "recuperó la tranquilidad que había perdido en los dos últimos años". El hombre sostuvo que sabía que era difícil ganar una batalla judicial contra una entidad bancaria, pero dijo que nunca tuvo temor de seguir adelante con su reclamo porque lo esperaba justo.

“Siempre desde el banco me dijeron que la única solución era que yo tenía que pagar. Sentí que me quisieron intimidar porque cuando empecé con los reclamos me dijeron que podían hacer una contradenuncia en mi contra”, contó a medios locales.

¿Cómo fue la estafa de Nicolás Urquía?

El 14 de agosto de 2020, Urquía recibió un llamado del banco en el que le consultaban si validaba una transferencia de 384 mil pesos, a lo cual asegura haber respondido negativamente. Sin embargo, la operación se ejecutó igual.

Tras múltiples reclamos sin respuesta favorable, el empleado metalúrgico decidió hacer público su caso y lo denunció a través de los medios de comunicación. Hasta llegó a protagonizar una protesta frente a la sucursal que tiene dicha entidad bancaria en el centro de San Francisco.