dutch lichtenstein.jpg Dutch Lichtenstein, uno de los detenidos, se presentaba en las redes como "emprendedor" (foto: Cuenta de Twitter)

Extraña pareja

Ilya Lichtenstein se presentaba en su cuenta de Twitter como un "entrepreneur". Pero Heather Morgan, tras su pasado en Forbes, se hizo de miles de seguidores por Tik Tok.

Embed Conoce a Heather Morgan: La “Rapera" y Colaboradora De Forbes Detenida Por Robo De $4.000 Millones En #BTC.

A diferencia de muchas personas acusadas de delitos relacionados con las #criptomonedas, Heather Morgan tiene una presencia muy activa en las redes sociales. pic.twitter.com/wUQEKY4ReP — CryptoXpace (@CryptoXpace) February 9, 2022

una verdadera influencer. Con criptomonedas, además.

Un extraño robo de "monedas"

La compañía Bitfinex era uno de los "exchanges de criptomonedas" más grandes del momento. también conocidos como plataformas o mercados de intercambio para transformar a las criptomonedas. Darle el poder económico comparable con el dinero físico.

Una empresa como Bitfinex se dedica a darle el valor dinero "fiduciario" a las criptomonedas.

El dinero fiduciario es dinero monopolizado por el banco central del Estado. Es creado por los bancos centrales y los bancos comerciales con licencia del estado.

El dinero fiduciario se produce principalmente a través de la expansión del crédito bancario.

El dinero fiduciario es dinero desmaterializado, que consiste en billetes de papel de colores (que valen por su respaldo o confianza) y los bits y bytes en los discos duros de las computadoras ( que "minan" para la producción de criptomonedas.

En el año 2016 sufrió hackeo. Quienes lograron penetrar su encriptación de seguridad se llevaron en ese momento 119.754 bitcoins. Por supuesto que no se llevaron monedas físicas. El ciber robo estuvo tan bien realizado que no pudieron seguir a dónde fue transferido el botín. ("Tracing o Tracking")

Nunca quedó claro si se trató de un único pirata informático, o si la extracción el producto del trabajo de varias personas. Pero de inmediato, esa infiltración significó una pérdida superior a los 60 millones de dólares para la plataforma de intercambio , con base en Hong Kong.

actividades de los criptoladrones.jpg El diagrama publicado de como habrían diversificado las criptomonedas hackeadas en 2016 (Foto: Elliptic)

Cotización en alza... en las sombras.

Las criptomonedas robadas siguieron el mismo curso de aquellas que sus dueños saben y conocen muy bien. Sujetas a los avatares de la economía, han subido y bajado de valor, pero en un curso que, con el paso de los años, es generalmente en alza.

Por lo que el precio de las criptomonedas hurtadas se ha ido multiplicando. Por ejemplo: tomando en cuenta el valor máximo histórico que alcanzó el año pasado, unos US$ 69.000 y los multiplicamos por los 120 mil bitcoins "hurtados", llegamos a la friolera de 8.280 millones de dólares. En estos días, la cotización es menor (US$ 44.200) por lo que ahora el botín llega a mas de US$ 5.200 millones.

Un informe "elíptico"

De a poco comenzó a surgir la luz sobre el robo y especialmente, el destino de las criptomonedas. "Elliptic" es una empresa que se dedica a "seguir" el curso de las criptomonedas. Fundado en Londres en 2013, allí tiene su base para analizar el destino de los "blockchains".

elliptic seguimiento.jpg La empresa Elliptic logró documentar la evolución de las criptomonedas robadas en 2016 (Foto: Elliptic)

La empresa logró determinar que bitcoins finalmente, fueron a parara a una sola "billetera" y que el 79% permanecía ahí hasta el momento de las detenciones. También pudieron comprobar que tras una "tormenta" de transacciones entre 2017 un remanente fue enviado a otra "billetera digital". En 2020, esta actividad volvió a aumentar y en 2021, se movieron unos 12.241 bitcoins (BTC), lo que representó un valor de US$ 774 millones.

Pero en ese momento, el "lavado de dinero" sobre criptomonedas esta considerada una fase nueva en este delito. Hoy, las herramientas de análisis de blockchain están siendo utilizadas para identificar los fondos robados, por lo que los delincuentes deben llegar a extremos cada vez más extremos para cobrar sus ganancias.

Un paso en falso pueden ser hallados aún en el ciberespacio.

image.png un mensaje en la "nube" permitió llegar a los responsables del robo o el lavado de las criptomonedas (Foto: cuenta de Twitter de "arkard multicripto")

La respuesta al misterio de 2016.

Esto es lo que les pasó por lo menos a las dos personas que están detenidas. Aparecieron vinculadas al "lavado del dinero". Se las identificó gracias a unos mail que intercambiaron y se las pudo detener.

El mensaje central quedó guardado en una "nube" que llevó directamente a la IP de la computadora de Lichtenstein. Lo demás fue mucho más simple.

Elliptic pudo rastrear un flujo de salida de la billetera del presunto ladrón, en el transcurso de varios días y a través de varias billeteras, hasta su destino final y fue entonces cuando Ilya Lichtenstein y Heather Morgan cayeron.

A la investigación le falta algo muy importante todavía: Saber si ellos son los que hackearon y robaron la cuenta original. Por el momento se los acusa de "lavado de dinero", crimen por el que pueden pasar varios años en la cárcel. Si además, se logra comprobar que fueron los artífices de este robo millonario, su situación ante la justicia de los Estados Unidos será mucho más complicada.