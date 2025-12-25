Un lobo marino sorprendió en la costa de Vicente López y ponen en marcha un operativo para rescatarlo

Mientras se desarrollan las tareas, las autoridades dispusieron el vallado de la zona para evitar que los vecinos se acerquen al lobo marino. El objetivo es prevenir cualquier tipo de contacto que pueda alterar al animal o interferir con el operativo de asistencia.

Las autoridades esperan la llegada de personal especializado de Temaikèn, que encabezará el operativo de rescate y evaluación sanitaria. El equipo contará con la asistencia de Prefectura Naval para definir el método más adecuado de intervención, priorizando el bienestar del lobo marino y minimizando el estrés durante el procedimiento.

Desde el municipio reiteraron la importancia de no tocar ni alimentar al animal y de respetar el perímetro de seguridad establecido. También recordaron que la presencia de fauna silvestre fuera de su hábitat habitual puede implicar riesgos tanto para los animales como para las personas.

El caso generó gran repercusión en redes sociales, donde los videos y fotos del lobo marino se viralizaron rápidamente. Vecinos de Vicente López y de otros puntos del AMBA expresaron sorpresa por la aparición del animal en una zona urbana y costera tan concurrida.