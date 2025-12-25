En vivo Radio La Red
Un lobo marino sorprendió en la costa de Vicente López y ponen en marcha un operativo para rescatarlo

El animal fue visto en el Paseo de la Costa y generó asombro entre los vecinos, que registraron la escena con sus celulares.

Un lobo marino apareció en la costa de Vicente López y provocó sorpresa entre los vecinos que se encontraban en la zona. El inusual avistamiento ocurrió a la altura del Paseo de la Costa y la avenida San Martín, donde varias personas registraron la escena con sus celulares y compartieron las imágenes en redes sociales.

Ante la presencia del animal, la Municipalidad de Vicente López activó un operativo de asistencia en coordinación con autoridades provinciales y fuerzas de seguridad. En el lugar trabajan efectivos de la Policía, Defensa Civil y personal de la Prefectura Naval Argentina, que será la encargada de garantizar el eventual traslado del lobo marino.

Desde el municipio informaron que el ejemplar sería joven y que, a simple vista, se encuentra en buen estado general. No obstante, señalaron que será evaluado por especialistas para determinar los pasos a seguir y definir la mejor manera de devolverlo a su hábitat natural sin poner en riesgo su salud.

Según indicaron fuentes oficiales, ya fueron alertados los organismos de fauna de la provincia de Buenos Aires, que trabajan en conjunto con el municipio para coordinar el operativo de rescate. Entre las alternativas que se analizan se encuentra el traslado por vía terrestre o su reubicación aguas adentro, para que el animal pueda regresar por sus propios medios al entorno natural.

Mientras se desarrollan las tareas, las autoridades dispusieron el vallado de la zona para evitar que los vecinos se acerquen al lobo marino. El objetivo es prevenir cualquier tipo de contacto que pueda alterar al animal o interferir con el operativo de asistencia.

Las autoridades esperan la llegada de personal especializado de Temaikèn, que encabezará el operativo de rescate y evaluación sanitaria. El equipo contará con la asistencia de Prefectura Naval para definir el método más adecuado de intervención, priorizando el bienestar del lobo marino y minimizando el estrés durante el procedimiento.

Desde el municipio reiteraron la importancia de no tocar ni alimentar al animal y de respetar el perímetro de seguridad establecido. También recordaron que la presencia de fauna silvestre fuera de su hábitat habitual puede implicar riesgos tanto para los animales como para las personas.

El caso generó gran repercusión en redes sociales, donde los videos y fotos del lobo marino se viralizaron rápidamente. Vecinos de Vicente López y de otros puntos del AMBA expresaron sorpresa por la aparición del animal en una zona urbana y costera tan concurrida.

