Cómo mandar un mensaje de WhatsApp en Navidad a varias personas al mismo tiempo
Enviar un mensaje de Navidad a varias personas al mismo tiempo en WhatsApp es posible gracias a una función muy efectiva.
Cómo mandar un mensaje de WhatsApp en Navidad a varias personas al mismo tiempo. (Foto: Archivo)
Cómo mandar un mensaje de Navidad a varias personas al mismo tiempo enWhatsApp se convirtió en una de las búsquedas más frecuentes cada diciembre, cuando familiares, amistades y colegas intentaron mantenerse cerca a pesar de la distancia. En los últimos años, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo ofreció una herramienta específica para este fin.
Se trató de las listas de difusión, una función que permitió enviar un mismo mensaje a varios contactos sin perder privacidad ni generar la sensación de un saludo impersonal.
Durante la Navidad, una de las tradiciones más arraigadas fue la de enviar mensajes de buenos deseos a quienes no compartieron la Nochebuena en persona. WhatsApp facilitó ese gesto y lo transformó en algo inmediato. En ese contexto, las listas de difusión aparecieron como la alternativa más eficiente para mantener la cercanía sin exponer a los destinatarios.
Qué son las listas de difusión y por qué son clave en Navidad
Las listas de difusión de WhatsApp funcionaron como un canal de envío múltiple que respetó la privacidad individual. A diferencia de los grupos, donde todos los integrantes pudieron ver quién más participó y leer respuestas ajenas, esta herramienta permitió que cada mensaje llegara como si hubiera sido enviado de forma individual.
WhatsApp explicó que las listas de difusión enviaron el mismo contenido a varios contactos de manera simultánea, pero sin crear un espacio compartido. Cada persona recibió el mensaje en su chat privado, sin saber que otros contactos también lo habían recibido. Este detalle resultó clave para los saludos navideños, donde la intención fue transmitir cercanía y no un envío automático.
Además, no apareció el aviso de "mensaje reenviado", lo que evitó que el saludo perdiera valor emocional. El receptor percibió el mensaje como único y directo, aunque hubiera sido enviado a decenas de personas al mismo tiempo.
Cómo crear una lista de difusión en WhatsApp
WhatsApp ofreció opciones simples tanto en Android como en iPhone para crear listas de difusión. Aunque el resultado fue el mismo, el acceso a la función presentó pequeñas diferencias según el sistema operativo.
Pasos para crear una lista de difusión en Android:
Abrir la aplicación de WhatsApp.
Tocar el menú de tres puntos ubicado en la esquina superior derecha.
Seleccionar la opción "Nueva difusión".
Elegir los contactos que se deseó incluir en la lista.
Confirmar la selección tocando el botón de verificación verde.
Una vez completados estos pasos, la lista quedó creada y lista para usarse. El usuario solo tuvo que escribir el mensaje navideño y enviarlo.
Pasos para crear una lista de difusión en iPhone:
Ingresar a WhatsApp.
Desde la pantalla principal de chats, pulsar el ícono "+" ubicado en la parte superior.
Seleccionar la opción "Nueva difusión".
Elegir los contactos destinatarios.
Confirmar la selección.
El requisito clave para que la lista de difusión funcione
WhatsApp estableció una condición fundamental para garantizar el funcionamiento de las listas de difusión. Para que un contacto reciba el mensaje, debe tener agendado el número del remitente en su libreta de contactos.
Si una persona no guardó el número, el mensaje no llegó. Este filtro actuó como una medida de seguridad contra el spam y los envíos no deseados. De esta manera, la plataforma aseguró que solo existiera comunicación entre personas con algún vínculo previo.
Antes de enviar un saludo navideño por difusión, resultó recomendable verificar que los destinatarios tuvieran el número guardado. De lo contrario, el mensaje no se entregó y el esfuerzo fue en vano.
Qué tipo de contenido se puede enviar en una difusión
Las listas de difusión no se limitaron a mensajes de texto. WhatsApp permitió enviar imágenes, videos, audios, stickers y enlaces, exactamente igual que en un chat individual.
Esta variedad amplió las posibilidades para los saludos navideños. Muchos usuarios optaron por enviar una foto familiar, un video corto grabado especialmente para la ocasión o una nota de voz con un mensaje más cercano.