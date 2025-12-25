Cómo mandar un mensaje de WhatsApp en Navidad a varias personas al mismo tiempo

WhatsApp explicó que las listas de difusión enviaron el mismo contenido a varios contactos de manera simultánea, pero sin crear un espacio compartido. Cada persona recibió el mensaje en su chat privado, sin saber que otros contactos también lo habían recibido. Este detalle resultó clave para los saludos navideños, donde la intención fue transmitir cercanía y no un envío automático.

Además, no apareció el aviso de "mensaje reenviado", lo que evitó que el saludo perdiera valor emocional. El receptor percibió el mensaje como único y directo, aunque hubiera sido enviado a decenas de personas al mismo tiempo.

Navidad WhatsApp 2

Cómo crear una lista de difusión en WhatsApp

WhatsApp ofreció opciones simples tanto en Android como en iPhone para crear listas de difusión. Aunque el resultado fue el mismo, el acceso a la función presentó pequeñas diferencias según el sistema operativo.

Pasos para crear una lista de difusión en Android:

Abrir la aplicación de WhatsApp.

Tocar el menú de tres puntos ubicado en la esquina superior derecha.

Seleccionar la opción "Nueva difusión".

Elegir los contactos que se deseó incluir en la lista.

Confirmar la selección tocando el botón de verificación verde.

Una vez completados estos pasos, la lista quedó creada y lista para usarse. El usuario solo tuvo que escribir el mensaje navideño y enviarlo.

Pasos para crear una lista de difusión en iPhone:

Ingresar a WhatsApp.

Desde la pantalla principal de chats, pulsar el ícono "+" ubicado en la parte superior.

Seleccionar la opción "Nueva difusión".

Elegir los contactos destinatarios.

Confirmar la selección.

Navidad WhatsApp 1

El requisito clave para que la lista de difusión funcione

WhatsApp estableció una condición fundamental para garantizar el funcionamiento de las listas de difusión. Para que un contacto reciba el mensaje, debe tener agendado el número del remitente en su libreta de contactos.

Si una persona no guardó el número, el mensaje no llegó. Este filtro actuó como una medida de seguridad contra el spam y los envíos no deseados. De esta manera, la plataforma aseguró que solo existiera comunicación entre personas con algún vínculo previo.

Antes de enviar un saludo navideño por difusión, resultó recomendable verificar que los destinatarios tuvieran el número guardado. De lo contrario, el mensaje no se entregó y el esfuerzo fue en vano.

WhatsApp

Qué tipo de contenido se puede enviar en una difusión

Las listas de difusión no se limitaron a mensajes de texto. WhatsApp permitió enviar imágenes, videos, audios, stickers y enlaces, exactamente igual que en un chat individual.

Esta variedad amplió las posibilidades para los saludos navideños. Muchos usuarios optaron por enviar una foto familiar, un video corto grabado especialmente para la ocasión o una nota de voz con un mensaje más cercano.