Impactante anuncio de Cinthia Fernández: reveló en vivo cuándo se casará con Roberto Castillo
La panelista de La mañana con Moria sacudió el aire de La mañana con Moria al adelantar datos clave sobre su futuro casamiento con el popular abogado. Aquí, la primicia de Cinthia Fernández que generó revuelo.
25 dic 2025, 13:02
Impactante anuncio de Cinthia Fernández: reveló en vivo cuándo se casará con Roberto Castillo
Durante la mañana de esta Navidad en la que pudieron verse en la televisión local compactos de los mejores momentos del 2025 y programas grabados, Cinthia Fernández sorprendió a sus compañeros de La mañana con Moria (El Trece) confirmando su casamiento con Roberto Castillo para el año próximo.
Todo ocurrió mientras repasaban las predicciones de la astróloga y tarotista Jimena La Torre vaticinando al periodista Gustavo Méndez casamiento para 2026. Fue allí que Cinthia irrumpió con una anuncio que en el piso no se esperaban: “¡Eh, yo también me caso, así que tenemos dos!”.
Y mientras la mediática pedía a viva voz "dos canjes de fiesta", sus compañeros no dudaron en felicitarla tras confirmar que planea casarse en 2026 con el abogado con el que está en pareja, al menos oficialmente, desde julio de 2024.
Fue allí que María Fernanda Callejón intentó subirse al momento televisivo señalándole a Cinthia que estaba tirando una primicia. Pero la exchica del hilo dental la contradijo, remarcó que su compromiso data del año pasado y bromeó al deslizar: “No sé si voy a invitar a todos”.
No obstante, ante la consulta de Moria Casán, la conductora del envío, de si se casará de blanco, Cinthia Fernández admitió que sí porque sueña con "ir a la iglesia", lo que desató una catarata de ironías y pícaros comentarios sobre la "pureza" de la bailarina en medio del programa navideño.
Cuándo y dónde se comprometieron Cinthia Fernández y Roberto Castillo
El compromiso de Cinthia Fernández y Roberto Castillo fue uno de los temas que más dio que hablar en el mundo del espectáculo durante los últimos meses de 2024. La pareja eligió un escenario soñado para dar ese gran paso: las playas de México, donde compartieron un viaje familiar junto a las hijas de la mediática. Allí, lejos del ruido mediático habitual, el abogado decidió sorprenderla con la propuesta de casamiento.
Tras regresar al país, ambos pasaron por LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito en las noches de América TV, y no esquivaron ninguna pregunta. En el estudio, contaron detalles inéditos de cómo se gestó el momento y dejaron en claro que la decisión fue tomada desde un lugar muy personal, sin atender a opiniones externas ni a los tiempos que muchos cuestionaron.
Roberto Castillo fue el primero en tomar la palabra y explicó que la propuesta nació de una convicción profunda. “Tuvimos un viaje con la familia, con las chicas, yo sentí que quería hacerlo y lo hice. Escuché que mucha gente hablaba sobre los tiempos pero yo creo que cada uno hace las cosas cuando lo siente. Hasta ella se sorprendió”, expresó, dejando en claro que no se dejó influenciar por los comentarios ajenos.
Embed
En ese mismo sentido, el abogado reconoció que, si bien el tema había surgido alguna vez, no hubo una planificación extensa. “Lo habíamos hablado muy por arriba y yo asumí el riesgo de preguntárselo. Yo la veo desde siempre que es una mujer para construir”, confesó, resaltando la mirada a futuro que tiene sobre su relación con Cinthia.
Por su parte, la panelista recordó cómo vivió ese instante tan especial y admitió que jamás imaginó lo que estaba por suceder. “Él me pidió ir a caminar un rato solos y me pareció coherente, hace siete días que estábamos con las chicas”, relató. Además, explicó que la sorpresa estuvo cuidadosamente disimulada: “La verdad es que no la vi venir porque al principio él me disimuló que la sorpresa era una cena en la playa”.
Finalmente, la pareja también habló de lo que viene y de los planes que imaginan para el casamiento. Ambos coincidieron en que ninguno se casó por iglesia y que hoy ese deseo está presente. “Para mí vamos a hacer dos festejos. Lo que queremos es algo íntimo y después fiestón”, adelantó Cinthia, dejando en claro que la celebración combinará un momento privado con una gran fiesta para compartir con su entorno más cercano.