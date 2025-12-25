Impactante anuncio de Cinthia Fernández: reveló en vivo cuándo se casará con Roberto Castillo

No obstante, ante la consulta de Moria Casán, la conductora del envío, de si se casará de blanco, Cinthia Fernández admitió que sí porque sueña con "ir a la iglesia", lo que desató una catarata de ironías y pícaros comentarios sobre la "pureza" de la bailarina en medio del programa navideño.

Cuándo y dónde se comprometieron Cinthia Fernández y Roberto Castillo

El compromiso de Cinthia Fernández y Roberto Castillo fue uno de los temas que más dio que hablar en el mundo del espectáculo durante los últimos meses de 2024. La pareja eligió un escenario soñado para dar ese gran paso: las playas de México, donde compartieron un viaje familiar junto a las hijas de la mediática. Allí, lejos del ruido mediático habitual, el abogado decidió sorprenderla con la propuesta de casamiento.

Tras regresar al país, ambos pasaron por LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito en las noches de América TV, y no esquivaron ninguna pregunta. En el estudio, contaron detalles inéditos de cómo se gestó el momento y dejaron en claro que la decisión fue tomada desde un lugar muy personal, sin atender a opiniones externas ni a los tiempos que muchos cuestionaron.

Roberto Castillo fue el primero en tomar la palabra y explicó que la propuesta nació de una convicción profunda. “Tuvimos un viaje con la familia, con las chicas, yo sentí que quería hacerlo y lo hice. Escuché que mucha gente hablaba sobre los tiempos pero yo creo que cada uno hace las cosas cuando lo siente. Hasta ella se sorprendió”, expresó, dejando en claro que no se dejó influenciar por los comentarios ajenos.

En ese mismo sentido, el abogado reconoció que, si bien el tema había surgido alguna vez, no hubo una planificación extensa. “Lo habíamos hablado muy por arriba y yo asumí el riesgo de preguntárselo. Yo la veo desde siempre que es una mujer para construir”, confesó, resaltando la mirada a futuro que tiene sobre su relación con Cinthia.

Por su parte, la panelista recordó cómo vivió ese instante tan especial y admitió que jamás imaginó lo que estaba por suceder. “Él me pidió ir a caminar un rato solos y me pareció coherente, hace siete días que estábamos con las chicas”, relató. Además, explicó que la sorpresa estuvo cuidadosamente disimulada: “La verdad es que no la vi venir porque al principio él me disimuló que la sorpresa era una cena en la playa”.

Finalmente, la pareja también habló de lo que viene y de los planes que imaginan para el casamiento. Ambos coincidieron en que ninguno se casó por iglesia y que hoy ese deseo está presente. “Para mí vamos a hacer dos festejos. Lo que queremos es algo íntimo y después fiestón”, adelantó Cinthia, dejando en claro que la celebración combinará un momento privado con una gran fiesta para compartir con su entorno más cercano.