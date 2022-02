Un turista arriesgó su vida para salvar a una joven en Córdoba: "Hoy no se ahoga nadie"

Al presenciar esa secuencia, en la que había pocos segundos para decidir, Miguel no dudó un segundo: se arrojó al agua para salvarlos. "Una de ellas estaba cubierta totalmente por el agua, sólo le vi que sacaba las manos", relató a Diario Cosquín.

miguel corodba.jpg Miguel Trapeyas

Nadó hasta la joven y la sujetó en medio del río, pero él también fue arrastrado por la corriente. "Me llevó unos diez metros, intenté agarrarme de algunas piedras y se me dobló el brazo, pero en un momento me pude sostener de la raíz de un olmo", agregó.

Luego, "la Policía se sacó el atuendo que tenía para estar más liviano e hicimos un pasamano", continuó. Sin embargo, una vez que rescataron a una de las jóvenes, los otros dos turistas seguían en el agua y le gritaban a Miguel que “se estaban ahogando”. “Pero yo les dije, ´hoy no se ahoga nadie", sostuvo.

rescate.png Miguel nadó hasta la joven y la sujetó en medio del río

Miguel contó que mientras sujetaba a la adolescente, "ella escupió un poco de agua que había tragado" y luego fue rápidamente asistida por el sargento David Rivero y el cabo Julio Candoli, quienes le realizaron maniobras de RCP hasta reanimarla. Más tarde, fueron trasladadas al hospital para su asistencia médica.

El vecino de Tigre, constructor y deportista aficionado, también debió ser atendido y luego derivado a un centro asistencial, pero no había sufrido heridas de gravedad más que su lesión en el brazo, de la que se fue recuperando rápidamente.

"Yo puse mi corazón en esto. Fue una escena triste pero con un final feliz. Se le cambió la vida a una familia, es una bendición. No tengo dudas de que lo volvería a hacer", sostuvo Miguel.