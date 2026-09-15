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Gustavo Sofovich habló tras el choque con una moto en Palermo y desmintió la versión más grave: "Armaron una...

Luego del accidente vial que lo tuvo como protagonista esta mañana con un enorme despliegue policial, Gustavo Sofovich visitó el programa de Pamela David, explicó cómo se produjo la colisión y cómo se encuentran los dos motociclistas.

15 sept 2026, 10:04
Gustavo Sofovich habló tras el choque con una moto en Palermo y desmintió la versión más grave: “Armaron una...

Gustavo Sofovich habló tras el choque con una moto en Palermo y desmintió la versión más grave: “Armaron una...

Gustavo Sofovich habló tras el choque con una moto en Palermo y desmintió la versión más grave: “Armaron una...

Gustavo Sofovich habló tras el choque con una moto en Palermo y desmintió la versión más grave: “Armaron una...

Gustavo Sofovich quedó involucrado en un accidente de tránsito durante la madrugada de este martes en Palermo, luego de que el vehículo que manejaba chocara con una moto en la que circulaban dos jóvenes. Como consecuencia del impacto, la acompañante, de 23 años, sufrió heridas y debió ser trasladada al Hospital Rivadavia.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 5 de la mañana, en inmediaciones de Jerónimo Salguero, donde rápidamente se desplegó un amplio operativo de la Policía de la Ciudad. Tras trascender que el conductor involucrado era Gustavo Sofovich, el productor permaneció en el lugar y dio su versión de lo sucedido.

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Gustavo Sofovich chocó con una moto en Palermo: habló con los medios y dio su versión

Gustavo Sofovich chocó con una moto en Palermo. (Foto: captura A24)

Luego de realizarse el correspondiente test de alcoholemia, cuyo resultado fue cero, Sofovich continuó con los trámites vinculados al accidente. Al tiempo que minutos después, el productor teatral y televisivo visitó a Pamela David en Desayuno Americano (América TV), donde reconstruyó paso a paso la secuencia y cuestionó el despliegue que se produjo alrededor de un choque que, según remarcó, fue menor.

En ese contexto, Gustavo Sofovich apuntó contra la fiscal que intervino en el caso y cuestionó la manera en que se manejó el episodio. "Me gustaría saber el nombre del fiscal, porque la verdad armó una película de Spielberg", lanzó, visiblemente molesto por la dimensión que tomó el hecho.

Durante la entrevista, además, explicó por qué se encontraba circulando por la zona a una hora tan temprana. Según relató, mantiene una particular rutina diaria que comienza durante la madrugada. "A lo mejor es difícil de creer, los que me conocen lo saben... Yo me acuesto diez y media, once de la noche y me levanto a las cuatro de la mañana, hago bicicleta en mi casa", contó.

Después explicó qué lo llevó a salir de su domicilio. "Termino de hacer la primera etapa de mi gimnasia, abro la heladera, no tengo yogurth, y me voy a comprar un yogurth al market de la estación de servicio de Salguero y Figueroa Alcorta", detalló.

Cómo fue el accidente vial que tuvo como protagonista a Gustavo Sofovich

De acuerdo con su relato, Sofovich salió desde su vivienda en Palacio Alcorta a bordo de su automóvil, tomó Cavia, dobló por Libertador y llegó hasta la estación de servicio. Una vez que salió del lugar, continuó por Coronado, atravesó Figueroa Alcorta y, al doblar hacia la derecha, se produjo la colisión con la moto en la que viajaban los dos jóvenes.

El productor aseguró que, pese al impacto, la situación no pasó a mayores y remarcó que no considera que haya un responsable determinado. "Por suerte estamos todos bien, ninguno tiene la culpa. Será un tema de seguros", sostuvo.

Luego reconstruyó los primeros segundos posteriores al choque. "Yo siento un ruido, me doy cuenta que toco o me tocan, veo una persona -una chica- tirada en el piso, así como su compañero y la moto también", relató frente a Pamela David.

Según contó, su reacción inmediata fue comunicarse con los servicios de emergencia y acercarse a la joven que había quedado en el asfalto. "Automáticamente llamo al 911, me bajo del coche y le digo a la chica '¿te sentís bien?'", explicó.

Tras realizar el llamado, recibió indicaciones y se puso en marcha el operativo. "Me preguntan si soy yo o había un tercero, quedan en mandar una ambulancia del SAME y mandan la policía", recordó.

Sin embargo, Gustavo Sofovich aseguró que la cantidad de efectivos que arribaron al lugar le llamó especialmente la atención. "Primero llega la policía, empiezan a llegar demasiados coches de policía", señaló.

Además, describió el despliegue que se produjo en la zona y aseguró que la situación tomó una dimensión que, desde su perspectiva, no se correspondía con la magnitud del accidente. "Cortaron Figueroa Alcorta, encintaron todo con cintas de plástico", recordó.

En medio de la entrevista, desde Desayuno Americano también le señalaron que una de las primeras versiones que había circulado indicaba que el productor se encontraba "atrincherado" dentro de su automóvil y que incluso se habría negado a realizar el test de alcoholemia.

Frente a esa versión, Sofovich contó que recibió llamados desde Estados Unidos y también de Argentina para preguntarle si efectivamente se encontraba atrincherado en su vehículo blindado.

Por eso, decidió aclarar esa situación y fue contundente al explicar cómo es realmente su automóvil. "Mi auto no es blindado, sólo tengo el film antivandalismo, pero es demasiado", afirmó, mientras cuestionaba nuevamente la repercusión que había alcanzado el accidente ocurrido durante la madrugada al tiempo que dejó en claro que fue la policía la que no lo dejaba bajar de su automóvil mientras aguardaban que llegase la división policial encargada de realizar el test de alcoholemia.

     

 

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