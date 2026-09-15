Gustavo Sofovich habló tras el choque con una moto en Palermo y desmintió la versión más grave: “Armaron una...

Durante la entrevista, además, explicó por qué se encontraba circulando por la zona a una hora tan temprana. Según relató, mantiene una particular rutina diaria que comienza durante la madrugada. "A lo mejor es difícil de creer, los que me conocen lo saben... Yo me acuesto diez y media, once de la noche y me levanto a las cuatro de la mañana, hago bicicleta en mi casa", contó.

Después explicó qué lo llevó a salir de su domicilio. "Termino de hacer la primera etapa de mi gimnasia, abro la heladera, no tengo yogurth, y me voy a comprar un yogurth al market de la estación de servicio de Salguero y Figueroa Alcorta", detalló.

Cómo fue el accidente vial que tuvo como protagonista a Gustavo Sofovich

De acuerdo con su relato, Sofovich salió desde su vivienda en Palacio Alcorta a bordo de su automóvil, tomó Cavia, dobló por Libertador y llegó hasta la estación de servicio. Una vez que salió del lugar, continuó por Coronado, atravesó Figueroa Alcorta y, al doblar hacia la derecha, se produjo la colisión con la moto en la que viajaban los dos jóvenes.

El productor aseguró que, pese al impacto, la situación no pasó a mayores y remarcó que no considera que haya un responsable determinado. "Por suerte estamos todos bien, ninguno tiene la culpa. Será un tema de seguros", sostuvo.

Luego reconstruyó los primeros segundos posteriores al choque. "Yo siento un ruido, me doy cuenta que toco o me tocan, veo una persona -una chica- tirada en el piso, así como su compañero y la moto también", relató frente a Pamela David.

Según contó, su reacción inmediata fue comunicarse con los servicios de emergencia y acercarse a la joven que había quedado en el asfalto. "Automáticamente llamo al 911, me bajo del coche y le digo a la chica '¿te sentís bien?'", explicó.

Tras realizar el llamado, recibió indicaciones y se puso en marcha el operativo. "Me preguntan si soy yo o había un tercero, quedan en mandar una ambulancia del SAME y mandan la policía", recordó.

Sin embargo, Gustavo Sofovich aseguró que la cantidad de efectivos que arribaron al lugar le llamó especialmente la atención. "Primero llega la policía, empiezan a llegar demasiados coches de policía", señaló.

Además, describió el despliegue que se produjo en la zona y aseguró que la situación tomó una dimensión que, desde su perspectiva, no se correspondía con la magnitud del accidente. "Cortaron Figueroa Alcorta, encintaron todo con cintas de plástico", recordó.

En medio de la entrevista, desde Desayuno Americano también le señalaron que una de las primeras versiones que había circulado indicaba que el productor se encontraba "atrincherado" dentro de su automóvil y que incluso se habría negado a realizar el test de alcoholemia.

Frente a esa versión, Sofovich contó que recibió llamados desde Estados Unidos y también de Argentina para preguntarle si efectivamente se encontraba atrincherado en su vehículo blindado.

Por eso, decidió aclarar esa situación y fue contundente al explicar cómo es realmente su automóvil. "Mi auto no es blindado, sólo tengo el film antivandalismo, pero es demasiado", afirmó, mientras cuestionaba nuevamente la repercusión que había alcanzado el accidente ocurrido durante la madrugada al tiempo que dejó en claro que fue la policía la que no lo dejaba bajar de su automóvil mientras aguardaban que llegase la división policial encargada de realizar el test de alcoholemia.