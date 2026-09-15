Eliana Guercio fue al choque con Andrea del Boca y la cruzó sin filtro: "¿Quién sos vos?"

En medio de la discusión, Andrea aclaró su situación respecto del reality: "Perdón, yo ya no estoy como jugadora". "No, como persona", le dijo Eliana. "Pero yo ya no soy jugadora. O sea, yo puedo tener mi opinión y me pareció realmente feo que dentro...", siguió Andrea.

Fue entonces cuando Georgina Barbarossa intervino para marcar una diferencia respecto del rol que ocupaba Del Boca en ese momento: "Pero ella está como invitada ahora".

Andrea continuó explicando su postura y dejó en claro que ya había pasado tiempo desde su salida del juego. "Me parece bárbaro esto. Yo hace dos meses que ya estoy fuera de juego. No voy a entrar en discusiones que seguramente a otra persona puede servir, a otras personas, para no personalizarlo. A mí me cayó mal, porque Juani dijo: 'Sos una fanelista', de fan", dijo Andrea.

Guercio volvió a defender su reacción y remarcó que, para ella, el comentario de Juanicar había sido una falta de respeto hacia su trabajo. "Yo no soy fan. Entonces le faltan el respeto a mi trabajo. Yo no soy maleducada con el trabajo ajeno", siguió Eliana.

Sin embargo, Del Boca insistió en que su crítica no había sido hacia la persona de Guercio ni hacia su trabajo, sino específicamente hacia la manera en la que había respondido. "Si, uno dice algo, no me parece que sea un adjetivo calificativo ni a tu persona, ni a tu trabajo. No, decir que me pareció horrible cómo le contestaste", dijo Andrea.

Cómo fue el cruce entre Eliana Guercio y Juanicar

En el debate de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se desató un choque inesperado que puso frente a frente a un exparticipante y a una de las panelistas más filosas del ciclo. Los protagonistas de la escena fueron Juanicar y Eliana Guercio, quienes se lanzaron varias chicanas en plena transmisión.

Todo arrancó cuando Santiago del Moro le consultó a Guercio: "¿Le tenés miedo a Juanicar?". Ella, con ironía, retrucó: "¿Cómo le voy a tener miedo?". Acto seguido, Juanicar metió un comentario que encendió la réplica de la panelista. "No, me preguntaba como que a la fanelista...", deslizó. "¿Fanelista le dijiste?", intervino sorprendido Del Moro.

La respuesta de Guercio no tardó en llegar y fue directa: "¿Cómo le voy a tener miedo a un mocoso maleducado? No, mi amor, sos chiquito y yo te entiendo, ya vas a crecer". Juanicar defendió su postura: "Maleducado jamás, me educaron muy bien". Pero la analista redobló la apuesta: "Bueno, entonces sos malaprendido".

La tensión fue en aumento cuando Guercio cuestionó la forma de manejarse del exparticipante y lanzó una acusación fuerte sobre su rol en el programa: "Yo entiendo que vos te querés colgar de todo el mundo para tener un poquito de prensa, como otros de tus compañeros". Juanicar no se quedó callado: "Y vos de Sol", retrucó. "Fanática, fanelista", agregó con ironía.

El exjugador decidió entonces correr la discusión hacia otro de los conflictos que atraviesan al reality y apuntó contra Solange Abraham por sus dichos sobre Yipio. "Vos te olvidás que acá hace una semana, va, hace dos semanas ya Sol viene todos los días tirándole a Yipio, yendo al streaming a hablar pésimo, pero pésimo de Yipio", señaló. Frente a esto, Guercio aclaró por qué traía el tema en ese momento: "Estoy hablando en relación a lo que se está tocando el tema, Juani. No puedo hablar de hace dos semanas".