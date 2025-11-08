La mujer baleada en una lancha sigue estable y su marido pidió "que atrapen al responsable"
Martín Firpo contó cuál es el estado de salud de su mujer y mostró su preocupación por el crecimiento de la agresión en la zona del Delta. “Es una locura”, comentó.
photoLa mujer baleada en una lancha sigue estable y su marido pidió "que atrapen al responsable".
El caso de Ana Marquis, la mujer baleada mientras navegaba en una lancha por el canal Correntino de Escobar, sigue generando conmoción. Su marido, Martín Firpo, confirmó que la víctima se encuentra consciente y estable, aunque continúa bajo observación médica. “Lo que más queremos hoy es que atrapen al responsable”, expresó en diálogo con A24.
Firpo relató que el atacante, que aún permanece prófugo,volvió a disparar el viernes contra cronistas de C5N que cubrían el hecho. “El problema es que el tipo está suelto”, advirtió. Según su testimonio, el agresor habría actuado sin motivo aparente: “Parece algo básico, pero creo que al tipo no le gusta que pasen por ahí. Es como vivir en Avenida Córdoba, que no te gusten los colectivos y les dispares, una locura”, dijo indignado.
El hombre recordó que el ataque ocurrió el domingo, cuando navegaban junto a siete vecinos del barrio El Naudir rumbo al río Luján. “Le tiró a una lancha con ocho personas a bordo. Si pensamos en lo que podría haber pasado, hoy tenemos que festejar que estamos vivos”, señaló.
Firpo también se manifestó en contra de la liberación de armas para civiles impulsada por el Gobierno nacional: “Soy absolutamente antiarmas, pero esta situación me excede.En esa zona hay mucha gente armada y eso preocupa”.
Investigación y testimonios
Tras la denuncia, la causa fue caratulada como “tentativa de homicidio” y está a cargo de la Justicia de Escobar. El esposo de la víctima explicó que, gracias a la difusión del caso, aparecieron nuevos testigos: “Vecinos contaron que este hombre ya los había insultado y amenazado con matarlos”.
“Estamos normalizando lo que no es normal. No puede ser que pases por un arroyo y alguien te diga que te va a pegar un tiro. Antes era una zona tranquila, pero ahora hay más casas y movimiento”, lamentó Firpo, quien insistió en que lo urgente es detener al agresor y garantizar la seguridad de quienes viven o navegan en el lugar.
El estado de salud de la víctima
Ana Marquis fue alcanzada por un disparo cuando navegaba junto a su esposo. “Me dijo que no podía respirar y vi que tenía una herida que sangraba”, relató Firpo. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital de Escobar y luego derivada al Sanatorio Otamendi, donde permanece fuera de peligro.