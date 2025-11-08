La mujer baleada en una lancha sigue estable y su marido pidió "que atrapen al responsable"

Embed

Investigación y testimonios

Tras la denuncia, la causa fue caratulada como “tentativa de homicidio” y está a cargo de la Justicia de Escobar. El esposo de la víctima explicó que, gracias a la difusión del caso, aparecieron nuevos testigos: “Vecinos contaron que este hombre ya los había insultado y amenazado con matarlos”.

“Estamos normalizando lo que no es normal. No puede ser que pases por un arroyo y alguien te diga que te va a pegar un tiro. Antes era una zona tranquila, pero ahora hay más casas y movimiento”, lamentó Firpo, quien insistió en que lo urgente es detener al agresor y garantizar la seguridad de quienes viven o navegan en el lugar.

escobar

El estado de salud de la víctima

Ana Marquis fue alcanzada por un disparo cuando navegaba junto a su esposo. “Me dijo que no podía respirar y vi que tenía una herida que sangraba”, relató Firpo. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital de Escobar y luego derivada al Sanatorio Otamendi, donde permanece fuera de peligro.