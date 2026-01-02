En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Hombre
Asesinato
INVESTIGACIÓN ABIERTA

Quiénes eran los dos hombres asesinados en una lancha a la deriva y la hipótesis de la familia

La hipótesis oficial apunta al cuatrerismo, pero la familia de las víctimas sostiene que el doble homicidio fue encubierto con una escena armada.

Quiénes eran los dos hombres asesinados en una lancha a la deriva y la hipótesis de la familia
Leé también El doloroso reclamo de la familia del hombre que murió atropellado: "Justicia sería que..."
el doloroso reclamo de la familia del hombre que murio atropellado: justicia seria que...

Se trataba de Martín Félix Cabrera, de 31 años, y José Oscar Cabrera, de 30, primos entre sí, quienes murieron tras recibir disparos de escopeta.

Ambos navegaban por el río cuando fueron asesinados. Si bien la principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a un presunto caso de cuatrerismo, los familiares rechazan de plano esa versión y aseguran que la escena fue armada para encubrir el doble homicidio.

Según relataron, los primos habían salido el martes 30 de diciembre por la tarde, entre las 18 y las 19, con la intención de pescar y cazar carpinchos para consumo familiar. Era una práctica habitual para ellos, explicaron, y por eso no generó alarma que no regresaran de inmediato. Sin embargo, el miércoles 31 no volvieron ni durante la madrugada ni a lo largo del día.

Cómo se enteró la familia de las víctimas

Al mediodía de ese miércoles, una familiar vio las imágenes que comenzaban a circular en los medios: una lancha sin control avanzando lentamente por la corriente. Temió lo peor, aunque todavía no había confirmación oficial.

Embed

Horas después, personal de Prefectura Naval halló la embarcación detenida entre camalotes y constató la presencia de dos cuerpos sin vida. En la lancha también se encontró el cadáver de un bovino.

El examen preliminar del médico legista determinó que ambos hombres presentaban heridas de escopeta, un dato que coincidía con la presencia de cartuchos dentro de la embarcación. A partir de esos elementos, los investigadores comenzaron a trabajar sobre la hipótesis de un posible robo de ganado.

Los datos que no coinciden para la familia

La familia, sin embargo, cuestiona con dureza la línea investigativa del robo de animales. Daniel Cabrera, hermano de José, y Noemí, otra familiar, aseguraron que los primos no se dedicaban al cuatrerismo y que salieron únicamente a conseguir alimento. “Cazaban para comer”, repitieron ante la prensa local. José tenía tres hijos y Martín una hija pequeña, explicaron, y atravesaban una situación económica muy precaria.

"Somos gente humilde, no tenemos para comer", denunciaron desde la familia que es oriunda de Alto Verde, un paraje costero de la zona.

Los parientes pusieron el foco en dos elementos que, a su entender, no encajan con la versión oficial: la presencia de una vaca faenada y la aparición de un perro muerto dentro de la lancha. “El que mata una vaca no la deja ahí. Eso ellos no lo hacían. Jamás”, afirmaron. También descartaron que llevaran otro animal con ellos: "Iban solos a pescar y a cazar carpinchos, nunca salían con un perro", confiaron.

Además, remarcaron que en la embarcación estaban todas sus pertenencias: los teléfonos celulares, el motor y un arma que, según indicaron, estaba registrada. “Si alguien les apuntó por algo, que expliquen por qué. No tenían que matarlos”, reclamaron.

La hipótesis que sostienen los familiares apunta a que el escenario fue alterado para simular un caso de abigeato y deslindar responsabilidades. Según esa versión, tras el ataque habrían sido “plantados” el perro y la vaca para incriminar a las víctimas. “Para echarles el cargo a ellos, como si fueran cuatreros”, sostuvieron.

Mientras reclaman justicia y aseguran que los primos solo fueron “a rebuscársela” para llevar comida a sus casas, la causa continúa bajo la investigación del fiscal en turno, Carlos Lacuadra, quien deberá determinar cómo y por qué fueron asesinados Martín y José Cabrera.





Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Hombre Asesinato Lancha familia
Notas relacionadas
Quién es el ex Boca acusado de morderle la nariz a un hombre durante una pelea
Seis delincuentes atacaron a un hombre en la puerta de su casa y fue salvado por un héroe inesperado
Qué dice la autopsia del hombre que murió en Villa Lugano tras un enfrentamiento con la Policía

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar