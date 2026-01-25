A24.com

El inesperado pedido de disculpas de Marcela Tauro a Marixa Balli: qué pasó entre ellas

Marcela Tauro sorprendió al pedirle disculpas públicas a Marixa Balli tras un malentendido. La periodista reconoció su error, dio detalles del cruce y dejó una fuerte autocrítica al aire. Mirá el video.

25 ene 2026, 22:47
Un inesperado cruce entre Marcela Tauro y Marixa Balli quedó al descubierto en Infama (América TV), cuando la periodista contó un desencuentro que tuvo con la exvedette, actual participante de MasterChef Celebrity (Telefe), por una invitación que no prosperó. Sin vueltas, Tauro asumió su error públicamente: “Empecé el programa pidiéndole perdón. Fui una maleducada”, al referirse a la propuesta de cocinar juntas en el reality.

La panelista explicó que la invitación coincidió con compromisos laborales y un viaje personal: “Ella me convocó para ir un día al programa y yo me iba de viaje. En vez de decir ‘ahora no puedo’, tenemos tan incorporada la cultura del laburo que agarré todo, llamé al canal, iba a estar 7 horas y a la madrugada viajaba”. Además, sumó el costado emocional de ese momento: “Fue un viaje muy emotivo con mi hermana porque necesitábamos apapucharnos mucho”, y reconoció su falta: “Estuve guaranga yo que no le contesté. Le tendría que haber dicho ‘muchas gracias por pensar en mí’”.

Susto en Intrusos: el accidente que sufrió Marcela Tauro minutos antes de salir al aire

susto en intrusos: el accidente que sufrio marcela tauro minutos antes de salir al aire

Por su parte, Balli también dio su versión y, con humor, lanzó: “Marcela, te voy a matar”, antes de explicar su decepción: “Yo esperaba que me llame cuando pedí cocinar con ella, hablamos y después me enteré cuando salió a hablar por la televisión que no venía. Me tendrías que haber dicho ‘Maru, no voy a poder cocinar’ y listo. Esperaba ese llamadito”.

La actriz remarcó el vínculo de confianza que las une desde hace años: “Nos conocemos de toda la vida, pero te juro que me sorprendió. Tiene mucho código y cuando me enteré todo por televisión dije ‘¿qué pasó?’”, y aclaró que no hubo enojo, aunque sí desconcierto: “No me enojé, pero creo que somos mujeres grandes y creo que tenemos un código de muchos años en esto. En estos cuerpos hay mucho código”. Con el correr de las horas, el tema quedó saldado: “Está todo más que bien, pero me sorprendió”, reiteró Balli, mientras que Tauro cerró con autocrítica: “Le pido disculpas. Tiene toda la razón y yo no”.

En tono distendido, Tauro también reconoció su poca afinidad con la cocina: “No sé cocinar, la iba a embarrar”, y recordó entre risas: “Cuando ella me convocó me dijo ‘mirate videos sobre condimentos’, lo único que me faltaba… Le agradezco por haberme tenido en cuenta, es bueno siempre que te llamen”. Sobre su rutina en casa, explicó: “Cocino, pero básico… Le cocino yo o sino, delivery”, y admitió: “Mi hijo está mal acostumbrado porque mi mamá cocinaba como los dioses. Yo no heredé ese don. Me gustaría aprender, pero no tengo tiempo”.

Mientras tanto, Balli atraviesa un gran presente en el reality: aunque nunca fue fanática de la cocina y suele elegir platos simples, su evolución sorprendió a Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular. En lo que va de la competencia, ya consiguió dos medallas como mejor plato, una de oro y otra de plata.

En qué programa estará Marixa Balli este año como panelista

En diciembre de 2025, Verónica Lozano, en diálogo con el ciclo Intrusos (América Tv), confirmó la incorporación de Marixa Balli a su programa en Telefe, Cortá por Lozano, y dio la fecha en que se sumará a su equipo.

Además, planteó dudas sobre el futuro de Vicky Xipolitakis en su ciclo ante otras opciones laborales que tendría de cara al Mundial de fútbol 2026, ya que se rumoreó que ante la incorporación de Marixa, Vicky perdería su lugar en el programa.

"No está ya seguro si sale Vicky, tiene opciones para ir al Mundial. Sí es cierto que entra Marixa en febrero. Vicky es muy rendidora, es una excelente compañera, pero también sé que el canal tiene otros proyectos para ella", comentó la conductora consultada desde el ciclo de espectáculos conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares sobre las versiones sobre el futuro televisivo de Xipolitakis y Balli.

Y en cuanto a su próximo año en Telefe, Lozano indicó con entusiamo las charlas que tiene ya avanzadas: "Se habla de Bake Off y me encantaría hacerlo a full, igual sería para después del Mundial en principio".

