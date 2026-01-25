El inesperado pedido de disculpas de Marcela Tauro a Marixa Balli: qué pasó entre ellas

En tono distendido, Tauro también reconoció su poca afinidad con la cocina: “No sé cocinar, la iba a embarrar”, y recordó entre risas: “Cuando ella me convocó me dijo ‘mirate videos sobre condimentos’, lo único que me faltaba… Le agradezco por haberme tenido en cuenta, es bueno siempre que te llamen”. Sobre su rutina en casa, explicó: “Cocino, pero básico… Le cocino yo o sino, delivery”, y admitió: “Mi hijo está mal acostumbrado porque mi mamá cocinaba como los dioses. Yo no heredé ese don. Me gustaría aprender, pero no tengo tiempo”.

Mientras tanto, Balli atraviesa un gran presente en el reality: aunque nunca fue fanática de la cocina y suele elegir platos simples, su evolución sorprendió a Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular. En lo que va de la competencia, ya consiguió dos medallas como mejor plato, una de oro y otra de plata.

Embed

En qué programa estará Marixa Balli este año como panelista

En diciembre de 2025, Verónica Lozano, en diálogo con el ciclo Intrusos (América Tv), confirmó la incorporación de Marixa Balli a su programa en Telefe, Cortá por Lozano, y dio la fecha en que se sumará a su equipo.

Además, planteó dudas sobre el futuro de Vicky Xipolitakis en su ciclo ante otras opciones laborales que tendría de cara al Mundial de fútbol 2026, ya que se rumoreó que ante la incorporación de Marixa, Vicky perdería su lugar en el programa.

"No está ya seguro si sale Vicky, tiene opciones para ir al Mundial. Sí es cierto que entra Marixa en febrero. Vicky es muy rendidora, es una excelente compañera, pero también sé que el canal tiene otros proyectos para ella", comentó la conductora consultada desde el ciclo de espectáculos conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares sobre las versiones sobre el futuro televisivo de Xipolitakis y Balli.

Y en cuanto a su próximo año en Telefe, Lozano indicó con entusiamo las charlas que tiene ya avanzadas: "Se habla de Bake Off y me encantaría hacerlo a full, igual sería para después del Mundial en principio".