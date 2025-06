Una mujer recibirá una indemnización por sufrir una caída en una escalera mecánica de un shopping porteño

Tanto IRSA como Chubb argumentaron que la víctima no había realizado compras ni contratado servicios, por lo que, desde su perspectiva, no existía vínculo legal con el shopping. Sin embargo, el tribunal descartó esa interpretación y afirmó que “existe una relación de consumo entre la víctima y la empresa pese a que estrictamente no se trataba de una compradora”.