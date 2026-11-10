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Papa León XIV
Córdoba
Visita histórica

León XIV en la Catedral de Córdoba: las mejores imágenes de su encuentro con religiosos

El papa escuchó las historias de sacerdotes, seminaristas y religiosas que compartieron sus experiencias. Luego dejó unas conmovedoras palabras.

photoLas fotos de León XIV en la Catedral Córdoba. (Foto: Reuters)

photoLas fotos de León XIV en la Catedral Córdoba. (Foto: Reuters)
Las fotos de León XIV en la Catedral Córdoba. (Foto: Reuters)

Las fotos de León XIV en la Catedral Córdoba. (Foto: Reuters)
photoLas fotos de León XIV en la Catedral Córdoba. (Foto: Reuters)

photoLas fotos de León XIV en la Catedral Córdoba. (Foto: Reuters)
photoLas fotos de León XIV en la Catedral Córdoba. (Foto: Reuters)

photoLas fotos de León XIV en la Catedral Córdoba. (Foto: Reuters)
photoLas fotos de León XIV en la Catedral Córdoba. (Foto: Reuters)

photoLas fotos de León XIV en la Catedral Córdoba. (Foto: Reuters)

La visita del papa León XIV a Córdoba dejó una jornada marcada por la emoción, los testimonios personales y los gestos de cercanía del Pontífice. Después de celebrar una misa y saludar a miles de fieles, el Santo Padre mantuvo un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y dejó un nuevo mensaje.

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Durante la reunión, distintos representantes de la Iglesia argentina compartieron historias atravesadas por enfermedades, dificultades personales y experiencias de servicio a los demás. La reunión dejó imágenes de lo que fue una nueva actividad de León XIV en la Catedral cordobesa en su visita a Argentina.

El momento más emotivo se produjo cuando un sacerdote de la Arquidiócesis de Córdoba relató que había quedado con múltiples discapacidades después de una cirugía realizada 11 años atrás. Tras escuchar su testimonio, León XIV se acercó y lo abrazó ante los presentes.

El Papa León XIII asistió a un evento para dirigirse a obispos, sacerdotes, diáconos, sacerdotes y sacerdotisas consagrados. (Foto: Reuters)

El Papa León XIII asistió a un evento para dirigirse a obispos, sacerdotes, diáconos, sacerdotes y sacerdotisas consagrados. (Foto: Reuters)

La escena fue uno de los gestos más significativos de una jornada en la que también se escucharon las palabras de una virgen consagrada que padecía una enfermedad que afectaba su visión y de un seminarista mendocino que habló sobre su vocación de acompañar a personas en situaciones de vulnerabilidad.

"Hace 11 años, por una pérdida de oxígeno sufrida durante una cirugía menor, quedé con múltiples discapacidades para hablar, mover mis manos y algunas partes del cuerpo", relató frente al Papa. "Desde ese momento, tuve que discernir cómo seguir viviendo como sacerdote y como discípulo de Jesús", expresó.

Al finalizar su relato, León XIV se acercó y lo abrazó, en un gesto de cercanía que marcó uno de los momentos más conmovedores de su paso por Córdoba. También estuvo la palabra Laura, una virgen consagrada de la diócesis de Santo Tomé, quien leyó una carta dirigida al Pontífice.

El papa en la Catedral de Córdoba (Foto: Reuters)

El papa en la Catedral de Córdoba (Foto: Reuters)

La religiosa recordó el día de su consagración, el 17 de julio de 2009, cuando su obispo tomó sus manos y pronunció una frase que, según contó, había quedado grabada en su corazón: "Yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo".

Otro de los protagonistas del encuentro fue Julián, un seminarista de Mendoza, quien agradeció la presencia de León XIV en la Argentina. "Nos hace muy bien tenerlo entre nosotros", aseguró al comenzar su intervención. El joven recordó que, mientras intentaba descubrir su vocación, había participado en actividades pastorales destinadas a acompañar a personas que atravesaban situaciones difíciles.

Qué dijo León XIV después de escuchar los testimonios

Después de escuchar las experiencias de los religiosos, León XIV agradeció la sinceridad de los testimonios y dedicó su discurso a la vocación, la solidaridad y el compromiso de la Iglesia con las personas que más sufrían.

El Papa León saluda a los fieles. (Foto: Reuters)

El Papa León saluda a los fieles. (Foto: Reuters)

El Pontífice recordó la importancia de los Ejercicios Espirituales en la historia argentina y mencionó especialmente a Mama Antula, al Cura Brochero y al papa Francisco. También planteó la necesidad de que los sacerdotes y religiosos mantuvieran viva su vocación y no perdieran de vista las necesidades concretas de la sociedad.

En uno de los pasajes centrales de su intervención, advirtió que "el hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta", y sostuvo que la asistencia a quienes atravesaban situaciones difíciles debía estar acompañada por la dimensión espiritual de la misión de la Iglesia.

Hacia el final de su discurso, el Papa invitó a los presentes a imaginar comunidades religiosas más cercanas a las personas, capaces de renovar su compromiso y de responder a los desafíos de la sociedad. "Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío", expresó, al recuperar una de las exhortaciones más conocidas del papa Francisco a los jóvenes argentinos.

El papa escuchó las historias de sacerdotes. (Foto: Reuters)

El papa escuchó las historias de sacerdotes. (Foto: Reuters)

El mensaje de León XIV desde el balcón del Arzobispado

Antes del encuentro en la Catedral, León XIV había protagonizado otro momento destacado de su visita a Córdoba, cuando salió al balcón del Arzobispado para saludar a los fieles que lo esperaban.

Desde allí, agradeció el recibimiento y destacó especialmente la presencia de los jóvenes. "Por el don de poder estar unidos, convencidos de que cuando estamos unidos podemos lograr todo", afirmó ante la multitud.

El Papa León XIII. (Foto: Reuters)

El Papa León XIII. (Foto: Reuters)

También dejó un mensaje de cercanía a los cordobeses y los alentó a mantener viva su fe. "Dios está cerca de ustedes y estará siempre presente. Sigan viviendo su fe, Dios bendiga a toda Córdoba", expresó antes de impartir su bendición.

En pocas palabras

  • Visita Papal: El papa León XIV visitó Córdoba, reuniéndose con clérigos y compartiendo palabras emotivas.
  • Testimonios Conmovedores: Sacerdotes y religiosas compartieron experiencias de fe y dificultades ante el Pontífice.
  • Mensaje de Solidaridad: El Papa destacó la importancia de la vocación, la cercanía y la respuesta a las injusticias.
Resumen generado por Thinkindot AI
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