León XIV en la Catedral de Córdoba: las mejores imágenes de su encuentro con religiosos

"Hace 11 años, por una pérdida de oxígeno sufrida durante una cirugía menor, quedé con múltiples discapacidades para hablar, mover mis manos y algunas partes del cuerpo", relató frente al Papa. "Desde ese momento, tuve que discernir cómo seguir viviendo como sacerdote y como discípulo de Jesús", expresó.

Al finalizar su relato, León XIV se acercó y lo abrazó, en un gesto de cercanía que marcó uno de los momentos más conmovedores de su paso por Córdoba. También estuvo la palabra Laura, una virgen consagrada de la diócesis de Santo Tomé, quien leyó una carta dirigida al Pontífice.

El papa en la Catedral de Córdoba (Foto: Reuters)

La religiosa recordó el día de su consagración, el 17 de julio de 2009, cuando su obispo tomó sus manos y pronunció una frase que, según contó, había quedado grabada en su corazón: "Yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo".

Otro de los protagonistas del encuentro fue Julián, un seminarista de Mendoza, quien agradeció la presencia de León XIV en la Argentina. "Nos hace muy bien tenerlo entre nosotros", aseguró al comenzar su intervención. El joven recordó que, mientras intentaba descubrir su vocación, había participado en actividades pastorales destinadas a acompañar a personas que atravesaban situaciones difíciles.

Qué dijo León XIV después de escuchar los testimonios

Después de escuchar las experiencias de los religiosos, León XIV agradeció la sinceridad de los testimonios y dedicó su discurso a la vocación, la solidaridad y el compromiso de la Iglesia con las personas que más sufrían.

El Papa León saluda a los fieles. (Foto: Reuters)

El Pontífice recordó la importancia de los Ejercicios Espirituales en la historia argentina y mencionó especialmente a Mama Antula, al Cura Brochero y al papa Francisco. También planteó la necesidad de que los sacerdotes y religiosos mantuvieran viva su vocación y no perdieran de vista las necesidades concretas de la sociedad.

En uno de los pasajes centrales de su intervención, advirtió que "el hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta", y sostuvo que la asistencia a quienes atravesaban situaciones difíciles debía estar acompañada por la dimensión espiritual de la misión de la Iglesia.

Hacia el final de su discurso, el Papa invitó a los presentes a imaginar comunidades religiosas más cercanas a las personas, capaces de renovar su compromiso y de responder a los desafíos de la sociedad. "Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío", expresó, al recuperar una de las exhortaciones más conocidas del papa Francisco a los jóvenes argentinos.

El papa escuchó las historias de sacerdotes. (Foto: Reuters)

El mensaje de León XIV desde el balcón del Arzobispado

Antes del encuentro en la Catedral, León XIV había protagonizado otro momento destacado de su visita a Córdoba, cuando salió al balcón del Arzobispado para saludar a los fieles que lo esperaban.

Desde allí, agradeció el recibimiento y destacó especialmente la presencia de los jóvenes. "Por el don de poder estar unidos, convencidos de que cuando estamos unidos podemos lograr todo", afirmó ante la multitud.

El Papa León XIII. (Foto: Reuters)

También dejó un mensaje de cercanía a los cordobeses y los alentó a mantener viva su fe. "Dios está cerca de ustedes y estará siempre presente. Sigan viviendo su fe, Dios bendiga a toda Córdoba", expresó antes de impartir su bendición.