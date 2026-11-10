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El papa León XIV regresa a Buenos Aires tras celebrar una misa multitudinaria en Córdoba

El vuelo tiene previsto aterrizar 18:10 en Aeroparque. Antes de partir, el pontífice encabezó un encuentro con religiosos en la Catedral y celebró una misa ante una multitud estimada en un millón de personas. Esta noche tiene previsto reunirse con jóvenes en Palermo.

El papa León XIV regresa a Buenos Aires tras celebrar una misa multitudinaria en Córdoba. 

El papa León XIV regresa a Buenos Aires tras celebrar una misa multitudinaria en Córdoba. 
El papa León XIV regresa a Buenos Aires tras celebrar una misa multitudinaria en Córdoba. (Foto: Reuters)

El papa León XIV regresa a Buenos Aires tras celebrar una misa multitudinaria en Córdoba. (Foto: Reuters)

El papa León XIV emprende este martes el vuelo de regreso a Buenos Aires luego de completar su agenda en Córdoba, donde encabezó una misa multitudinaria, recorrió las calles de la ciudad a bordo del papamóvil y mantuvo un encuentro con obispos, seminaristas y religiosos. El vuelo partió a las 16.55 y tiene prevista su llegada al Aeroparque Jorge Newbery a las 18.10.

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El regreso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se producirá antes de una nueva actividad prevista para esta noche. A las 20.15, el pontífice participará de un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

El pontífice encabezó un encuentro con religiosos en la Catedral y celebró una misa ante una multitud estimada en un millón de personas. (Foto: Reuters)

El pontífice encabezó un encuentro con religiosos en la Catedral y celebró una misa ante una multitud estimada en un millón de personas. (Foto: Reuters)

La jornada incluirá presentaciones musicales, actividades de animación y un mensaje especialmente dirigido a las nuevas generaciones.

La última actividad del Papa en Córdoba

Antes de regresar a Buenos Aires, León XIV encabezó un encuentro con obispos, seminaristas y religiosos en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Durante la actividad, escuchó los testimonios de sacerdotes y monjas y luego compartió un mensaje sobre la vocación religiosa, el compromiso pastoral y la importancia de fortalecer la vida espiritual.

El Papa destacó el acompañamiento de los presentes durante los cánticos y afirmó que "estas son las manos que Jesús está buscando, quiere sus manos para continuar su misión".

También recordó a su antecesor, Francisco, y destacó su aporte a la espiritualidad. "El papa Francisco llevó la riqueza a la espiritualidad", señaló.

León XIV encabezó un encuentro con obispos, seminaristas y religiosos en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. (Foto: Reuters)

León XIV encabezó un encuentro con obispos, seminaristas y religiosos en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. (Foto: Reuters)

Además, advirtió sobre una contradicción que puede aparecer en la tarea pastoral, al señalar la importancia de no quedar atrapados en las obligaciones cotidianas y dedicar cada vez menos tiempo a la oración y al encuentro con Dios.

Una misa ante una multitud en Córdoba

Uno de los momentos centrales de la visita fue la celebración de una misa multitudinaria, cuya concurrencia fue estimada en un millón de personas. Según los datos difundidos, se trató de la mayor concentración de público en la historia de la provincia.

Durante la homilía, inspirada en el Evangelio de San Mateo y en la parábola del Mesías, el hijo de Dios, León XIV puso el foco en la humildad, el servicio y la responsabilidad de quienes tienen una tarea pastoral.

"Todos somos simples servidores y no hemos de hacer más que cumplir con nuestro deber", afirmó ante los fieles.

Uno de los momentos centrales de la visita fue la celebración de una misa multitudinaria, cuya concurrencia fue estimada en un millón de personas. (Foto: Reuters)

Uno de los momentos centrales de la visita fue la celebración de una misa multitudinaria, cuya concurrencia fue estimada en un millón de personas. (Foto: Reuters)

El pontífice también destacó la historia religiosa de Córdoba y su importancia como una de las primeras diócesis católicas del territorio que hoy conforma la Argentina.

En ese contexto, recordó las figuras del cura Brochero y Mama Antula, a quienes destacó por su compromiso con el bien común. Además, expresó una "nota especial de gratitud" hacia el beato Fray Mamerto Esquiú y el cardenal Eduardo Pironio, a quienes reconoció por su trayectoria dentro de la Iglesia.

"Hoy nos toca a nosotros seguir la luminosa esta de santidad que nos han dejado", expresó León XIV al convocar a los presentes a continuar ese legado.

Con el encuentro en la Catedral y la misa multitudinaria, León XIV completó su agenda en Córdoba antes de emprender el regreso a Buenos Aires, donde continuará este martes con una actividad especialmente destinada a los jóvenes.

En pocas palabras

  • Papa León XIV regresa: El Sumo Pontífice emprende su viaje de vuelta a Buenos Aires tras su visita a Córdoba.
  • Agenda en Córdoba: El Papa celebró una misa multitudinaria y se reunió con religiosos en la Catedral.
  • Actividad en Buenos Aires: Esta noche participará de un encuentro con jóvenes en Palermo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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