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AVANZA LA CAUSA

Mauro Szeta reveló un punto clave en la denuncia de Wanda Nara contra Icardi: "Hay una controversia"

Mauro Szeta reveló detalles de la investigación tras la denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi y explicó la controversia entre los informes médicos sobre su hija mayor.

10 nov 2026, 16:57
Mauro Szeta reveló un punto clave en la denuncia de Wanda Nara contra Icardi: Hay una controversia

Mauro Szeta reveló un punto clave en la denuncia de Wanda Nara contra Icardi: "Hay una controversia"

Mauro Szeta reveló un punto clave en la denuncia de Wanda Nara contra Icardi: Hay una controversia

Mauro Szeta reveló un punto clave en la denuncia de Wanda Nara contra Icardi: "Hay una controversia"

Mauro Szeta aportó en Intrusos (América TV) nuevos detalles sobre la investigación por el episodio que involucró a Mauro Icardi y su hija mayor en la casa del futbolista y que derivó en una denuncia policial de Wanda Nara. Según explicó el periodista, uno de los puntos que la Justicia busca esclarecer es si la menor presentaba lesiones, ante las diferencias entre las evaluaciones médicas.

En ese contexto, Francisco Oneto, abogado del delantero, se presentó este martes 10 de noviembre en la fiscalía de Tigre para solicitar que su defendido pudiera declarar y dar su versión de lo sucedido. De acuerdo con Szeta, el letrado se habría sentido "ninguneado" y consideró que "no lo escucharon". La defensa dejó asentado que Icardi había manifestado su intención de prestar declaración y que no se lo permitieron.

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Durante su intervención, Szeta explicó qué elementos deberá analizar el fiscal para avanzar con la causa: "El propio fiscal es el que tiene colectar la prueba, esperando la junta médica para saber si presenta una lesión o no la menor. Una vez acreditada si existe o no, más bajado el contenido de los chats y la declaración a la menor el día de los hechos... con esos elementos el fiscal puede decir si existió el delito de agresión. Es importante determinar si existió una agresión para que exista el delito".

El periodista también se refirió a las diferencias entre los informes médicos incorporados a la investigación. "Hay una controversia... La médica de Tigre es la que refiere que no ve lesiones. Un médico de policía dice que para él hay lesiones, pero le cuestionan que hace ese dictamen solamente por lo referido en la denuncia. Entonces tienen que diagnosticar si existe una lesión o no", señaló.

"Si uno se basa en el relato de la nena, y queremos ser cuidadosos porque es una menor y lo hace ante una asistente social, hay un tirón de pelo, un zamarreo, un empujón y el golpe se lo da en el mismo lugar; por lo que entiendo ella tenía un tratamiento en una rodilla. Todo esto es lo que hay que dirimir", explicó.

Según la información expuesta en el programa, se prevé volver a citar a la médica de Tigre y al médico policial para aclarar las diferencias entre sus evaluaciones. Esas conclusiones, junto con los chats y el testimonio de la menor, serán parte de los elementos que deberá considerar la fiscalía para definir los próximos pasos de la investigación.

Cómo fue el cruce entre Mauro Icardi y Martín Migueles

Martín Migueles quedó en el centro de la polémica por el tenso encuentro que habría mantenido con Mauro Icardi cuando acompañó a Wanda Nara a la casa del futbolista. La conductora había ido a buscar a su hija mayor después de un conflicto entre la nena y su padre, un episodio que derivó en una denuncia y que investiga la Justicia.

En ese contexto, Rodrigo Lussich contó este martes en Intrusos (América TV) qué le habría dicho la actual pareja de Wanda al delantero durante el cara a cara. Según la versión expuesta en el programa, sus palabras generaron una fuerte reacción en Icardi, quien las habría interpretado como una amenaza.

"Martín Migueles le habría dicho a Icardi 'yo te hablo bien, soy un muchacho grande, me crie en la calle. No soy ni L-Gante, ni Maxi López, así que cualquier cosa que tengamos que arreglar... sino lo arreglamos de otra manera'. Y es ahí donde se da por amenazado Icardi", relató el conductor.

Por su parte, Mauro Szeta, invitado al ciclo para analizar las novedades de la causa, planteó otra lectura sobre la supuesta frase de Migueles. "Me suena que es más en el tono que él tiene, un tono ligero, más de barrio", sostuvo el periodista al relativizar la interpretación de esos dichos como una amenaza.

En pocas palabras

  • Investigación judicial: Se analizan informes médicos contrapuestos sobre la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi.
  • Versión de la defensa: El abogado de Icardi intentó presentar su declaración, pero se sintió
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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