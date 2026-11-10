Mauro Szeta reveló un punto clave en la denuncia de Wanda Nara contra Icardi: "Hay una controversia"

"Si uno se basa en el relato de la nena, y queremos ser cuidadosos porque es una menor y lo hace ante una asistente social, hay un tirón de pelo, un zamarreo, un empujón y el golpe se lo da en el mismo lugar; por lo que entiendo ella tenía un tratamiento en una rodilla. Todo esto es lo que hay que dirimir", explicó.

Según la información expuesta en el programa, se prevé volver a citar a la médica de Tigre y al médico policial para aclarar las diferencias entre sus evaluaciones. Esas conclusiones, junto con los chats y el testimonio de la menor, serán parte de los elementos que deberá considerar la fiscalía para definir los próximos pasos de la investigación.

Cómo fue el cruce entre Mauro Icardi y Martín Migueles

Martín Migueles quedó en el centro de la polémica por el tenso encuentro que habría mantenido con Mauro Icardi cuando acompañó a Wanda Nara a la casa del futbolista. La conductora había ido a buscar a su hija mayor después de un conflicto entre la nena y su padre, un episodio que derivó en una denuncia y que investiga la Justicia.

En ese contexto, Rodrigo Lussich contó este martes en Intrusos (América TV) qué le habría dicho la actual pareja de Wanda al delantero durante el cara a cara. Según la versión expuesta en el programa, sus palabras generaron una fuerte reacción en Icardi, quien las habría interpretado como una amenaza.

"Martín Migueles le habría dicho a Icardi 'yo te hablo bien, soy un muchacho grande, me crie en la calle. No soy ni L-Gante, ni Maxi López, así que cualquier cosa que tengamos que arreglar... sino lo arreglamos de otra manera'. Y es ahí donde se da por amenazado Icardi", relató el conductor.

Por su parte, Mauro Szeta, invitado al ciclo para analizar las novedades de la causa, planteó otra lectura sobre la supuesta frase de Migueles. "Me suena que es más en el tono que él tiene, un tono ligero, más de barrio", sostuvo el periodista al relativizar la interpretación de esos dichos como una amenaza.