Una provincia aprobó un nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas por el verano: todos los detalles

Se trata de una franja más amplia que la del resto del año, lo que acompaña el hábito de consumo en época de verano.
En la Provincia de Buenos Aires rige un nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas: todos los detalles
Desde este lunes 1° de diciembre de 2025 comenzó a regir en toda la provincia de Buenos Airesel horario extendido para la venta de bebidas alcohólicas, una modificación anual que impacta de lleno en almacenes, supermercados, kioscos, estaciones de servicio y comercios gastronómicos, así como también en servicios de delivery. El esquema se mantendrá vigente hasta el 30 de abril de 2026, fecha en la que volverá a aplicarse la franja habitual.
El nuevo período habilita la venta de alcohol entre las 10 y las 23 horas, es decir, dos horas más que durante el resto del año, donde la comercialización está limitada entre las 10 y las 21. La medida vuelve cada diciembre y responde a una normativa diseñada para ajustarse al comportamiento del consumo en temporada alta, especialmente en los municipios turísticos de la costa bonaerense.
Un cambio que acompaña la dinámica del verano
El horario extendido fue incorporado hace varios años para atender un reclamo histórico de comerciantes de zonas turísticas, quienes advertían que el límite de las 21 era incompatible con los hábitos de residentes y visitantes durante el verano.
En localidades balnearias como Pinamar, Mar del Plata, Villa Gesell, Miramar o Monte Hermoso, gran parte de la actividad comercial se concentra en las últimas horas de la tarde y durante la noche, cuando los turistas regresan de la playa o comienzan sus actividades recreativas.
“Con el horario viejo perdíamos gran parte de las ventas porque la gente empieza a moverse tarde en verano. Este esquema es más realista”, explican año tras año desde cámaras empresarias de la costa.
Por esta razón, el gobierno bonaerense mantuvo el modelo estacional que permite vender bebidas alcohólicas hasta las 23 desde diciembre a abril, período que abarca las vacaciones, Semana Santa y los fines de semana largos que suelen extender la afluencia turística.
Qué establece la ley y cómo queda el calendario
La normativa provincial fija dos regímenes distintos, según la época del año:
Del 1 de diciembre al 30 de abril
Venta permitida de 10 a 23 horas.
Del 1 de mayo al 30 de noviembre
Venta permitida de 10 a 21 horas.
El régimen aplica tanto a comercios físicos como a servicios de reparto, que deben respetar los mismos límites horarios. Además, la ley contempla sanciones para quienes incumplan, que pueden ir desde multas económicas hasta la suspensión temporal de la actividad.