Una provincia aprobó un nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas por el verano: todos los detalles

“Con el horario viejo perdíamos gran parte de las ventas porque la gente empieza a moverse tarde en verano. Este esquema es más realista”, explican año tras año desde cámaras empresarias de la costa.

Por esta razón, el gobierno bonaerense mantuvo el modelo estacional que permite vender bebidas alcohólicas hasta las 23 desde diciembre a abril, período que abarca las vacaciones, Semana Santa y los fines de semana largos que suelen extender la afluencia turística.

alcohol Los beneficios a la salud de dejar el alcohol

Qué establece la ley y cómo queda el calendario

La normativa provincial fija dos regímenes distintos, según la época del año:

Del 1 de diciembre al 30 de abril

Venta permitida de 10 a 23 horas.

Del 1 de mayo al 30 de noviembre

Venta permitida de 10 a 21 horas.

El régimen aplica tanto a comercios físicos como a servicios de reparto, que deben respetar los mismos límites horarios. Además, la ley contempla sanciones para quienes incumplan, que pueden ir desde multas económicas hasta la suspensión temporal de la actividad.