¡Usá siempre el cinturón! | La original campaña de Luchemos por la Vida

Hace unos días, el diputado bonaerense y ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina, se grabó para dar consejos en redes sociales para "no morir de amargura" con el mate, pero se arriesgó al no usar el cinturón de seguridad. En viaje a Olavarría, presumiblemente con fines proselitistas, no tenía puesto el cinturón de seguridad viajando en el asiento de atrás del vehículo. Y en el viaje de regreso, nuevamente viajó sin colocarse el cinturón, como puede verse en otra de sus historias de Instagram.