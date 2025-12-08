Verano en la Costa Atlántica o en Brasil: la guía definitiva con todos los precios

Se analizó el costo de vacacionar en la costa argentina versus Brasil para el verano 2025. La discusión giró en torno al precio de alquiler de carpas y alojamientos en balnearios como Mar del Plata, Cariló, Pinamar, Miramar y Villa Gesell. En Mar del Plata, el alquiler diario de una carpa ronda los 80 mil pesos (aproximadamente 55 dólares), mientras que en Villa Gesell es más accesible con 55 mil pesos por día. Las zonas más exclusivas como Cariló y Pinamar llegan hasta los 120 mil pesos diarios.