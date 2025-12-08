En vivo Radio La Red
Actualidad
Pinamar
Mar Del Plata
TEMPORADA

Verano en la Costa Atlántica o en Brasil: la guía definitiva con todos los precios

Cuánto sale vacacionar en los principales balnearios argentinos y qué diferencias de precios hay con respecto a las playas de Brasil.

LOS PRECIOS DE LAS VACACIONES 2026: VERANEAR EN BRASIL VS. COSTA ATLÁNTICA

Se analizó el costo de vacacionar en la costa argentina versus Brasil para el verano 2025. La discusión giró en torno al precio de alquiler de carpas y alojamientos en balnearios como Mar del Plata, Cariló, Pinamar, Miramar y Villa Gesell. En Mar del Plata, el alquiler diario de una carpa ronda los 80 mil pesos (aproximadamente 55 dólares), mientras que en Villa Gesell es más accesible con 55 mil pesos por día. Las zonas más exclusivas como Cariló y Pinamar llegan hasta los 120 mil pesos diarios.

Los servicios incluidos en las carpas argentinas justifican parte del costo: acceso a baños, wifi, lockers para pertenencias familiares e incluso servicio de pileta en algunos balnearios. Sin embargo, se destacó que "la carpa termina saliendo más cara que un alquiler de dos ambientes en Río de Janeiro". En Brasil, el sistema es diferente; no hay carpas sino sombrillas por unos 7 mil pesos diarios sin servicio completo. El alojamiento varía entre 55 y 150 dólares por día para departamentos familiares.

La depreciación del real frente al peso argentino y la confirmación reciente de vuelos directos desde varias provincias hacia destinos brasileños populares como Florianópolis o Búzios inclinan la balanza a favor del país vecino. Los paquetes turísticos rondan entre los 1.200 y 1.500 dólares incluyendo vuelo y hospedaje.

