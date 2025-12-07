En vivo Radio La Red
Caos y susto en un teatro de Flores: varios chicos se descompensaron en plena muestra de danza y dos están internados

El SAME atendió a varios jóvenes, la mayoría eran bailarinas menores de edad que presentaban hipotensión y desmayos.

El caos y la desesperación se apoderaron este domingo del Teatro Gran Rivadavia, en el barrio porteño de Flores, donde un encuentro privado con participación de menores terminó con más de 20 personas descompensadas, escenas de pánico y la clausura del establecimiento. Dos de los afectados, ambos adolescentes, tuvieron que ser trasladados a hospitales de la Ciudad para su recuperación, mientras que el resto recibió asistencia médica en el lugar.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que los dos pacientes que no pudieron recuperarse en el momento fueron derivados al Hospital Santojanni y al Hospital Vélez Sarsfield, respectivamente. “Tardaban en compensarse, por eso decidimos trasladarlos para continuar la atención en un entorno controlado”, explicó el funcionario, que supervisó en persona el operativo de emergencia.

Un evento con presunta sobreventa y sin ventilación suficiente

El episodio ocurrió pasadas las 16 en el teatro ubicado en Avenida Rivadavia al 8600, donde se desarrollaba un evento privado que estaba previsto para presentar números de danza de menores de distintas escuelas. Según relataron testigos y organizadores a las autoridades, hubo presunta sobreventa de entradas, lo que provocó aglomeraciones, falta de ventilación y, en cuestión de minutos, un ambiente sofocante que derivó en múltiples desmayos.

“Había gente apretada en los pasillos, chicos llorando y padres desesperados. No se podía respirar”, contó una madre que esperaba para ver bailar a su hija. La situación se desbordó cuando el público comenzó a gritar y empujar, al advertir que no todos podían ingresar al salón principal.

En ese contexto, una ambulancia privada contratada por el evento pidió refuerzos al SAME, que movilizó un operativo con seis ambulancias, médicos especializados en triage y equipos de emergencia.

Más de 20 asistidos y un operativo sanitario de magnitud

En total, más de 20 personas fueron atendidas, la mayoría adolescentes de entre 12 y 16 años que presentaban hipotensión, mareos, golpes y episodios de ansiedad. Los especialistas aplicaron el protocolo de múltiples víctimas para clasificar rápidamente a los afectados y priorizar los casos más graves.

“El trabajo fue inmediato y coordinado. Cancelamos el evento y ordenamos evacuar el teatro para evitar males mayores”, detalló Crescenti. La evacuación se desarrolló de manera controlada bajo supervisión de la Policía de la Ciudad, que se hizo cargo del resguardo del lugar una vez finalizada la asistencia sanitaria.

Clausura preventiva del teatro

Tras la intervención del SAME y ante las denuncias de sobreventa, el Gobierno de la Ciudad procedió a la clausura preventiva del Teatro Gran Rivadavia a través de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). Fuentes oficiales indicaron que se iniciará una investigación para determinar si se excedió la capacidad permitida o si hubo fallas en las condiciones de ventilación y seguridad.

El teatro tiene capacidad para alrededor de 1.500 personas, pero en eventos privados suele utilizar diferentes configuraciones según la naturaleza del espectáculo. Los inspectores deberán analizar si el número de asistentes registrado estaba dentro de los límites establecidos.

El testimonio de las familias

Familias que participaron del encuentro relataron momentos de extrema tensión.

Mi hija quedó pálida, no podía mantenerse en pie. Había tanto calor que algunas nenas se desmayaban una atrás de otra”, relató la madre de una joven bailarina de 14 años.

Otro testigo describió la confusión en el ingreso: “Había cola afuera, pero adentro no se podía caminar. Todos empujaban porque no sabían qué pasaba”.

Los dos adolescentes derivados permanecen en observación, estables y fuera de peligro, según informaron fuentes médicas. El resto de los afectados se retiró por sus propios medios después de recibir hidratación y controles clínicos.

En tanto, la AGC, la Policía de la Ciudad y organismos de emergencia trabajarán en conjunto para determinar responsabilidades. No se descarta que los organizadores enfrenten sanciones si se comprueba que hubo sobreventa, falta de ventilación adecuada o fallas en las medidas de seguridad.

Crescenti fue contundente al evaluar la situación: “Hicimos lo correcto: suspender el evento, evacuar y atender a todos los chicos antes de que el cuadro se agravara. Podría haber terminado mucho peor”.

El teatro permanecerá clausurado hasta que finalicen las inspecciones y los organizadores brinden explicaciones formales. Mientras tanto, el episodio abrió un fuerte debate sobre el control de eventos privados, especialmente aquellos que involucran a menores y grandes convocatorias.

