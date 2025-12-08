Brutal ataque en un gimnasio: dejaron inconsciente a un profesor de boxeo y quedó grabado

En vivo Radio La Red
Actualidad
Violencia
Violencia

Un joven agredió a un profesor dentro de un gimnasio y todo quedó grabado por las cámaras del lugar.

Una tremenda agresión física que pudo haber terminado en tragedia ocurrió en las últimas horas en un gimnasio de Carmen de Areco, donde un joven atacó salvajemente al profesor a cargo y lo dejó inconsciente antes de escapar.

El episodio, registrado por una cámara de seguridad del local, muestra cómo el agresor, identificado por sus iniciales P.P., se acerca por detrás del instructor Ale Acuña, reconocido profesor y boxeador profesional, y comienza a golpearlo sin mediar discusión visible.

¿Querés pelear, pedazo de gil? Si no te la bancás, salame”, se escucha gritarle el atacante mientras continúa con la golpiza. En pocos segundos, la víctima pierde el equilibrio, cae al piso y queda inconsciente, momento en el que incluso recibe golpes adicionales en la cabeza.

Embed

El violento ataque ocurrió el miércoles de la semana pasada, minutos antes de las 19. Según informó la familia del profesor, Acuña sufrió fractura del pómulo derecho y del maxilar inferior, lesiones que podrían comprometer seriamente su futuro deportivo.

El instructor deberá someterse este martes a una cirugía compleja en San Nicolás, una intervención costosa y con un largo período de recuperación. Durante ese tiempo no podrá dar clases ni practicar boxeo, lo que representa un duro golpe económico y profesional.

“Ale es un peleador profesional: pelea solo en un ring o jaula. Le arruinaron su carrera, su trabajo. Hoy no puede trabajar ni acompañar a sus alumnos”, expresaron sus estudiantes a través de redes sociales, donde reclamaron justicia.

Llamativamente, pese a la gravedad del hecho, el agresor no fue detenido hasta el momento. Tampoco trascendieron los motivos que desencadenaron la salvaje golpiza, por lo que la causa continúa bajo investigación.

