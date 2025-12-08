Brutal ataque en un gimnasio: dejaron inconsciente a un profesor de boxeo y quedó grabado

El instructor deberá someterse este martes a una cirugía compleja en San Nicolás, una intervención costosa y con un largo período de recuperación. Durante ese tiempo no podrá dar clases ni practicar boxeo, lo que representa un duro golpe económico y profesional.

“Ale es un peleador profesional: pelea solo en un ring o jaula. Le arruinaron su carrera, su trabajo. Hoy no puede trabajar ni acompañar a sus alumnos”, expresaron sus estudiantes a través de redes sociales, donde reclamaron justicia.

Llamativamente, pese a la gravedad del hecho, el agresor no fue detenido hasta el momento. Tampoco trascendieron los motivos que desencadenaron la salvaje golpiza, por lo que la causa continúa bajo investigación.