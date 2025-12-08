El inesperado motivo que habría desatado la furia de Telefe contra Nico Occhiato: "Es un desagradecido"

Antes, Occhiato se había en sus redes sociales y había dejato clara su postura frente al tema: "Che, de nuestra parte no hay necesidad de que gasten plata en votarnos para ningún premio, el amor de la comunidad nos lo demuestran todos los días acompañándonos y eligiéndonos".

Cabe recordar que este año Occhiato estuvo al frente de La Voz Argentina 2025 en la pantalla de Telefe, uno de los programas más importantes de la emisora.

Quién fue la famosa que coqueteó con Nico Occhiato y desató la ira de Flor Jazmín Peña

La noche de los Personajes del Año de Revista Gente, realizada en Puerto Madero, no solo estuvo marcada por el brillo y la sofisticación, sino también por algunos roces entre las figuras presentes que dieron que hablar.

Uno de los episodios más comentados tuvo como protagonista a Flor Jazmín Peña, quien habría explotado de enojo por actitudes hacia su pareja, Nico Occhiato. En un primer momento, los rumores apuntaron a dos nombres: la ex Gran Hermano Julieta Poggio y la conductora Laurita Fernández.

Sin embargo, fue Yanina Latorre quien en SQP (América TV) aclaró la situación y reveló quién habría sido realmente la famosa que tuvo un gesto polémico con Occhiato, generando el malestar de Peña. Según la panelista, no se trataba ni de Poggio ni de Fernández.

"No sé por qué le echan la culpa a Juli Poggio, ni siquiera estaba ahí, digo: ¿qué sos linda y sos Tatiana? Todos los fans de la China la están hateando mucho a Juli y al viralizarse la historia para mí la expusieron", explicó Latorre, desligando a la ex participante de GH del escándalo.

Luego, la periodista fue directa y reveló el verdadero nombre: “¿Saben quién le molestó a ella (Flor Jazmín Peña)? Wanda Nara. Va a ser la conductora del programa donde voy a participar dentro de poco (MasterChef Celebrity) pero no me importa nada".

En su relato, Yanina detalló la actitud que habría tenido Wanda y que incomodó a la novia de Occhiato: "No sé si Wanda lo hizo adrede o no. Flor ya estaba mal porque Laurita Fernández habría comentado que Nico ‘estaba bueno’ y ella lo escuchó porque estaba al lado. Wanda le tocó la rodilla y se hizo bien la bolu...”.

Finalmente, Latorre describió la escena que desató la furia de Peña. "Llegó última pero cuando ella entra diosa, caminando, entra, se sienta y pasó su mano por la rodilla de Occhiato y eso la molestó. Pero no sé si lo hizo intencional, se hizo la bolu..., o Flor Jazmín está paranoica”, cerró sobre el conflicto entre Flor Jazmín Peña y Wanda Nara.