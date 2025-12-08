Una panelista de Puro Show renunció de manera sorpresiva y dejó a todos descolocados: de quién se trata
En las últimas horas una integrante del panel de Puro Show decidió dar un paso al costado y renunció al programa.
8 dic 2025, 19:56
En las últimas horas trascendió una noticia que sorprendió a muchos dentro del ambiente televisivo. Una integrante del panel dePuro Show (El Trece) decidió dar un paso al costado y renunció al programa.
Se trata de Caro Molinari, quien renunció al ciclo conducido por Pampito y Matías Vázquez. Según pudo saber la redacción de PrimiciasYa, desde el entorno de la modelo revelaron los motivos de esta decisión: "Se cumplió un ciclo" y "No se sentía motivada".
La salida de Molinari marca el final de su rol como panelista y abre interrogantes sobre cómo continuará la dinámica del programa y cuáles serán los próximos proyectos profesionales de la comunicadora.
Cabe recordar que hace poco también Fernanda Iglesias renunció a Puro Show, luego de que fuera ascendida al nuevo programa de María Belén Ludueña,Tarde o Temprano, en la misma señal, lo que refleja un período de cambios dentro del ciclo de espectáculos.
Por qué Fernanda Iglesias se fue de Puro Show
La periodista Fernanda Iglesias se fue de Puro Show para incorporarse al nuevo ciclo de María Belén Ludueña, Tarde o Temprano, en la pantalla de El Trece. En medio de los rumores sobre supuestos conflictos internos, en las últimas horas eligió hablar y aclarar la situación.
A través de sus historias de Instagram, Iglesias fue contundente: "Todo lo que se dijo en muchos medios de comunicación, es mentira. No me voy de Puro Show porque no me soportan más, al contrario, me quieren mucho".
En ese mismo descargo, explicó cuál es el verdadero motivo de su salida: "Me voy porque me quieren en un programa nuevo, que están armando con periodistas de distintos ámbitos, y yo voy a hacer espectáculos. Me quedo en el canal, sigo trabajando".
Por último, la periodista desestimó las versiones de escándalo y cerró con firmeza: "Es ridículo lo que dicen, porque si no me soportaran más me iría a mi casa, no me quedaría en el canal. Usen la lógica y piensen. No pasa nada de lo que están diciendo, no hay ninguna polémica".