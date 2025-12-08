Una panelista de Puro Show renunció de manera sorpresiva y dejó a todos descolocados: de quién se trata

carolina molinari

Por qué Fernanda Iglesias se fue de Puro Show

La periodista Fernanda Iglesias se fue de Puro Show para incorporarse al nuevo ciclo de María Belén Ludueña, Tarde o Temprano, en la pantalla de El Trece. En medio de los rumores sobre supuestos conflictos internos, en las últimas horas eligió hablar y aclarar la situación.

A través de sus historias de Instagram, Iglesias fue contundente: "Todo lo que se dijo en muchos medios de comunicación, es mentira. No me voy de Puro Show porque no me soportan más, al contrario, me quieren mucho".

En ese mismo descargo, explicó cuál es el verdadero motivo de su salida: "Me voy porque me quieren en un programa nuevo, que están armando con periodistas de distintos ámbitos, y yo voy a hacer espectáculos. Me quedo en el canal, sigo trabajando".

Por último, la periodista desestimó las versiones de escándalo y cerró con firmeza: "Es ridículo lo que dicen, porque si no me soportaran más me iría a mi casa, no me quedaría en el canal. Usen la lógica y piensen. No pasa nada de lo que están diciendo, no hay ninguna polémica".