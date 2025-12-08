Perdió el control, volcó y embistió a una familia entera: el milagro que salvó al nene más pequeño
El impacto ocurrió cerca de las 3 de la madrugada en la intersección de Mariano Acosta y Zuviría. Un auto terminó incrustado contra una pared y una familia que caminaba por la zona fue embestida.
Violento accidente en Flores: atropelló a una familia y una mujer lucha por su vida
Un impresionante choque seguido de vuelco dejó al menos a cuatro personas heridas, una de ellas en estado crítico, durante la madrugada de este lunes en el bajo Flores. El siniestro ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada en la intersección de Avenida Mariano Acosta y Zuviría, cuando un vehículo perdió el control y terminó volcado contra la pared de una vivienda.
Según informaron fuentes policiales, el conductor del auto, un joven de 24 años, fue derivado por el SAME al Hospital Santojanni, mientras que el otro automovilista, de 35 años, fue trasladado al Hospital Grierson.
Pero la situación más dramática la vivió una familia que caminaba por la zona en el momento del impacto. Se trata de una mujer que iba con sus dos nietos, uno de ellos menor de edad, y que resultaron embestidos en medio del siniestro.
Los tres fueron asistidos por personal médico y trasladados al Hospital Piñero. La mujer permanece en grave estado.
Así quedaron los vehículos
Las imágenes registradas en el lugar muestran la violencia del impacto. El auto que provocó el choque quedó volcado sobre su lateral izquierdo, totalmente deformado, con la trompa incrustada contra la pared de una vivienda. En tanto, la camioneta estacionada que fue alcanzada por el impacto terminó con serios daños en la parte delantera.
En el lugar trabajaron los Bomberos de la Ciudad Estación 7 Flores, efectivos de la Comisaría 7A, tres ambulancias del SAME y una unidad de triage. Las autoridades realizaban las pericias para determinar con precisión las causas del siniestro.
El testimonio de un familiar
Un familiar de los heridos, llamado Eduardo Benjamin, habló sobre el episodio y contó que el grupo se iba de vacaciones y se dirigía a pie a la terminal de micros de Dellepiane que se encuentra a metros de la zona del accidente, cuando fueron impactados por un vehículo descontrolado que volcó.
“Mi suegra es la que se llevó la peor parte porque no pudo reaccionar cuando venía el auto: tiene fracturas en la clavícula, los brazos y las piernas, tiene perforado el vaso, perdió mucha sangre y la tiene que operar”, comentó en declaraciones a Radio Mitre. “Los nietos sí pudieron cubrir al nene más chico, pero quedaron todos atrapados abajo del vehículo”, apuntó.
En la misma entrevista, Benjamín aportó más detalles del contexto en el que se produjo el siniestro: “Yo no estaba en el momento, pero me cuentan que fue un choque bastante fuerte, uno de los autos vuelca y justo va para el lado donde estaban ellos (sus familiares) esperando que vuelva mi suegro (habría ido a buscar un bolso que olvidaron) y ahí es cuando el auto les da de lleno. Por suerte, el nene más chico, no sé cómo, salió de entre los autos, tiene una herida cortante en la cabeza, le pusieron un collar en el cuello y tiene que estar internado por lo menos 24 horas. Mi suegra se encuentra en estado crítico”.