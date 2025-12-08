Perdió el control, volcó y embistió a una familia entera: el milagro que salvó al nene más pequeño

Así quedaron los vehículos

Las imágenes registradas en el lugar muestran la violencia del impacto. El auto que provocó el choque quedó volcado sobre su lateral izquierdo, totalmente deformado, con la trompa incrustada contra la pared de una vivienda. En tanto, la camioneta estacionada que fue alcanzada por el impacto terminó con serios daños en la parte delantera.

choqut5

En el lugar trabajaron los Bomberos de la Ciudad Estación 7 Flores, efectivos de la Comisaría 7A, tres ambulancias del SAME y una unidad de triage. Las autoridades realizaban las pericias para determinar con precisión las causas del siniestro.

El testimonio de un familiar

Un familiar de los heridos, llamado Eduardo Benjamin, habló sobre el episodio y contó que el grupo se iba de vacaciones y se dirigía a pie a la terminal de micros de Dellepiane que se encuentra a metros de la zona del accidente, cuando fueron impactados por un vehículo descontrolado que volcó.

“Mi suegra es la que se llevó la peor parte porque no pudo reaccionar cuando venía el auto: tiene fracturas en la clavícula, los brazos y las piernas, tiene perforado el vaso, perdió mucha sangre y la tiene que operar”, comentó en declaraciones a Radio Mitre. “Los nietos sí pudieron cubrir al nene más chico, pero quedaron todos atrapados abajo del vehículo”, apuntó.

En la misma entrevista, Benjamín aportó más detalles del contexto en el que se produjo el siniestro: “Yo no estaba en el momento, pero me cuentan que fue un choque bastante fuerte, uno de los autos vuelca y justo va para el lado donde estaban ellos (sus familiares) esperando que vuelva mi suegro (habría ido a buscar un bolso que olvidaron) y ahí es cuando el auto les da de lleno. Por suerte, el nene más chico, no sé cómo, salió de entre los autos, tiene una herida cortante en la cabeza, le pusieron un collar en el cuello y tiene que estar internado por lo menos 24 horas. Mi suegra se encuentra en estado crítico”.