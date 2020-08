Otro drama de cuarentena: viajó de Córdoba a San Juan para ver a su madre con cáncer y no pudo despedirla

El drama de Estefanía, la joven sanjuanina que no pudo despedirse de su madre.

Tal como ocurrió con el caso de Solange en Córdoba, se conoció el caso de Estefanía, una joven sanjuanina de 24 años, que viajó desde Río Cuarto a San Juan para ver a su madre con cáncer terminal, pero a la que tampoco le permitieron despedirse.

La joven no pudo hacerlo ya que no la dejaron salir del hotel, donde cumplía con la cuarentena, a pesar de haber llevado a cabo todas las normativas para conseguir un pedido excepcional.

"Mandé mails, adjunté todos los certificados donde decía que mi mamá se estaba muriendo. Seguí todos los pasos que me dijeron, vengo de Río Cuarto que hace 70 días aproximadamente que está sin contagios. Solo quería ver a mi mamá y poder despedirme dignamente de ella", explicó Estefanía al compartir su historia que ocurrió a fines de junio.

La joven, que hace un tiempo que trabaja en un restaurante en la ciudad cordobesa, comenzó a tramitar su regreso a San Juan, de donde es oriunda, luego de enterarse que su madre de 51 años estaba internada en grave estado.

"Me dijeron que para venir a San Juan tenía que tener un hisopado hecho, el cual nunca me negué. A la hora que me avisaron ya no hacían más hisopados en el hospital público de Río Cuarto. Y por una corazonada me vine hacia San Juan", relató.

Después de 12 horas de viaje, debido a los controles que debió atravesar, finalmente llegó el sábado 20 de junio y fue derivada a un hotel para cumplir con el aislamiento obligatorio.

Sin embargo, no le hicieron el hisopado correspondiente. "Cuando llegué a la provincia me metieron en un hotel asqueroso", contó la joven.

El hisopado finalmente llegó a los dos días y le aseguraron que por la tarde ya iba a tener los resultados. Una hora después de haberle realizado el testeo, su madre falleció.

Estefanía asegura que una trabajadora social se le acercó para decirle que le daban dos horas para ir a despedirse de la madre, pero aquello no sucedió ya que no le autorizaron dejar el hotel. Le dieron dos opciones: emprender el viaje de vuelta a Río Cuarto o completar los 10 días de aislamiento que le faltaban.

Finalmente, la joven decidió volver a la ciudad donde trabaja: “Vine a San Juan nada más que para despedir a mi madre y no puede verla en ningún momento. Realmente estoy destrozada”, concluyó.

A partir de estos casos, se comenzaron a impulsar proyectos para que familiares puedan despedir personalmente a enfermos en grave estado.

“El acompañamiento en los últimos días de vida es imprescindible" dijo Quirós.

El ministro de Salud porteño Fernán Quirós aseguró que la Ciudad evalúa un protocolo para que familiares de enfermos graves de coronavirus y otras patologías puedan despedirlos en vida.

“El acompañamiento en los últimos días de vida es imprescindible. Tenemos que avanzar en un protocolo de visitas a las personas en situación muy crítica”, dijo Quirós en conferencia de prensa.

Al respecto, mencionó que la Legislatura porteña ya realizó un proyecto de ley sobre ese punto. “Seguramente pronto podremos presentar un protocolo que nos permitan un despedir digno y humano”, aseguró el Ministro tras aclarar que tales despedidas no deben exponer a las visitas ni a las terapias intensivas donde estén internados los pacientes.