Escándalo mundial: que competencias de la FIFA corren riesgo por el boicot de la UEFA

Qué pasará con el Mundial de Clubes tras la medida del fútbol europeo

Otra de las competencias gravemente afectadas es el Mundial de Clubes de la FIFA. El súper torneo ideado por la conducción de Infantino se queda de golpe sin los vigentes campeones de la Champions League ni las potencias pertenecientes a las ligas de España, Inglaterra, Italia y Alemania. Esta ausencia vacía por completo el atractivo comercial y deportivo que justificaba la creación del certamen.

Cuáles son los torneos juveniles y disciplinas de la FIFA perjudicados

La renuncia de la entidad continental es transversal y abarca a todas las categorías, impactando en diversos frentes:

Mundiales Sub-20 y Sub-17: Tanto en la rama masculina como en la femenina, las selecciones europeas no se presentarán a competir, privando a las futuras promesas del continente de participar en la órbita de la FIFA.

Mundial Femenino de la FIFA: La medida arrasa con la competencia femenina, donde Europa concentra a las vigentes campeonas y a potencias internacionales de la talla de Inglaterra y España.

Futsal y Fútbol Playa: Los Mundiales de ambas disciplinas quedan igualmente desmantelados.

De mantenerse la postura del bloque del Viejo Continente, el organismo internacional se verá obligado a organizar torneos de alcance regional con el resto de las confederaciones, pero sin el peso ni la jerarquía de las selecciones europeas.