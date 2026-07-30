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Escándalo mundial: que competencias de la FIFA corren riesgo por el boicot de la UEFA

Tras congelar su participación por el plan privatizador de Infantino, la UEFA deja en jaque al Mundial de mayores, de clubes y las citas juveniles.

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Infantino y Ceferin

Infantino y Ceferin, en el congreso de la UEFA celebrado en Roma .EFE

En lo que ya se considera el quiebre institucional más grave en la historia del fútbol, la UEFA y sus 55 federaciones miembro anunciaron de manera unánime un boicot total contra la FIFA. La determinación de congelar la participación europea en todos los certámenes organizados por el ente con sede en Zúrich responde al intento de Gianni Infantino de privatizar y ceder participaciones comerciales a fondos de inversión.

Leé también FIFA abrió una investigación por la bandera de Malvinas y los incidentes en la final del Mundial 2026
La FIFA inició un procedimiento contra varios integrantes de la selección por presuntas infracciones durante la Copa del Mundo. (Foto: Reuters)

Esta postura inflexible bajo la premisa de no vender el patrimonio del deporte provoca un temblor sin precedentes. Las principales competencias del calendario internacional quedan en jaque al perder de un plumazo a las máximas potencias del planeta.

Cómo afecta el boicot de la UEFA a la Copa del Mundo de la FIFA

El primer golpe directo —y el más demoledor de todos— impacta de lleno sobre la Copa del Mundo de la FIFA. El certamen más importante de la disciplina sufrirá un desmantelamiento absoluto.

Sin la presencia de selecciones de la talla de España, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, Holanda o Portugal, el torneo perdería a los combinados que conquistaron 12 de las 22 ediciones disputadas en la historia, además de quedarse sin las máximas figuras que marcan el ritmo del fútbol a nivel global.

Qué pasará con el Mundial de Clubes tras la medida del fútbol europeo

Otra de las competencias gravemente afectadas es el Mundial de Clubes de la FIFA. El súper torneo ideado por la conducción de Infantino se queda de golpe sin los vigentes campeones de la Champions League ni las potencias pertenecientes a las ligas de España, Inglaterra, Italia y Alemania. Esta ausencia vacía por completo el atractivo comercial y deportivo que justificaba la creación del certamen.

Cuáles son los torneos juveniles y disciplinas de la FIFA perjudicados

La renuncia de la entidad continental es transversal y abarca a todas las categorías, impactando en diversos frentes:

  • Mundiales Sub-20 y Sub-17: Tanto en la rama masculina como en la femenina, las selecciones europeas no se presentarán a competir, privando a las futuras promesas del continente de participar en la órbita de la FIFA.

  • Mundial Femenino de la FIFA: La medida arrasa con la competencia femenina, donde Europa concentra a las vigentes campeonas y a potencias internacionales de la talla de Inglaterra y España.

  • Futsal y Fútbol Playa: Los Mundiales de ambas disciplinas quedan igualmente desmantelados.

De mantenerse la postura del bloque del Viejo Continente, el organismo internacional se verá obligado a organizar torneos de alcance regional con el resto de las confederaciones, pero sin el peso ni la jerarquía de las selecciones europeas.

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