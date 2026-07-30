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Fue a operarse un quiste ovárico y le extirparon la vejiga: terminó con consecuencias irreversibles

La mujer sufrió un grave error durante una intervención programada y quedó con secuelas permanentes. Un jurado responsabilizó al hospital y al sistema de salud y ordenó una compensación de 17 millones de dólares.

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Fue a operarse un quiste ovárico y una cirujana le extirpó la vejiga por error: la indemnización millonaria que recibirá

Fue a operarse un quiste ovárico y una cirujana le extirpó la vejiga por error: la indemnización millonaria que recibirá

Lo que debía ser una cirugía para extirpar un quiste ovárico terminó con consecuencias irreversibles para una mujer de Estados Unidos. Emily Mitchell, oriunda del estado de Maine, perdió la vejiga por un error médico durante la intervención y, tras una demanda por mala praxis, la Justicia ordenó que reciba una indemnización de 17 millones de dólares.

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El diputado fue sometido a una intervención quirúrgica este viernes. (Foto: archivo).

La decisión fue tomada por el Tribunal Superior del condado de Kennebec, que responsabilizó al Northern Light Inland Hospital y a Northern Light Health por lo ocurrido durante la operación realizada en marzo de 2023.

De acuerdo con los abogados de la paciente, se trata de la compensación más alta otorgada en un caso de mala praxis en la historia de ese condado.

Una operación programada que terminó con un órgano extirpado

Mitchell había decidido someterse a la intervención luego de que los médicos detectaran que un quiste en uno de sus ovarios había aumentado de tamaño.

Sin embargo, tras la cirugía comenzó a presentar un cuadro clínico grave y fue derivada de urgencia a otro centro de salud. Allí, los profesionales descubrieron que durante la operación le habían extirpado la vejiga en lugar del tejido que debía ser removido.

Los estudios posteriores confirmaron que el órgano había sido extraído por completo y que ya no era posible reconstruirlo.

Meses de tratamientos y una compleja reconstrucción

Como consecuencia del error, la mujer atravesó un largo proceso de recuperación. Durante ocho meses necesitó tubos de nefrostomía para drenar la orina desde los riñones hacia bolsas externas, un tratamiento que derivó en reiteradas infecciones y múltiples procedimientos médicos.

Más adelante fue trasladada a un hospital de Massachusetts, donde un equipo especializado le practicó una cirugía reconstructiva. Para reemplazar la vejiga, los médicos utilizaron una porción de su intestino delgado y confeccionaron una neovejiga.

Aun así, las secuelas persisten. Actualmente debe utilizar un catéter varias veces por día para vaciar el nuevo órgano y continúa bajo seguimiento médico permanente.

El fallo contra el hospital

El jurado concluyó que tanto el hospital como el sistema de salud actuaron con negligencia y ordenó una indemnización que contempla los gastos médicos ya realizados, la atención futura, el daño físico y emocional, la pérdida de calidad de vida y la discapacidad permanente que sufrió la paciente.

El Northern Light Inland Hospital, donde ocurrió la cirugía, dejó de funcionar en mayo de 2025 luego de más de ocho décadas de actividad. Según informaron sus autoridades en ese momento, el cierre respondió a problemas económicos, altos costos operativos y dificultades para incorporar personal.

La abogada de Mitchell sostuvo que el fallo representa un reconocimiento del daño sufrido por su clienta y afirmó que la decisión judicial permitirá a la familia comenzar a cerrar una etapa marcada por las consecuencias del error médico.

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