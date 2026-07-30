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Tras pagar más de US$ 170 millones, la Argentina cerró otro frente judicial del default de 2001

Attestor y Bainbridge informaron ante la Justicia de Nueva York que recibieron los pagos acordados con el Gobierno. Tras la ratificación legislativa de los acuerdos, ambos fondos aseguraron que ya no mantienen reclamos pendientes contra el país.

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El Tribunal de Distrito Sur de Nueva York actualmente está bajo la órbita de la jueza Loretta Preska y concentra gran parte de los litigios relacionados con la deuda en default. (Foto: archivo)
El Tribunal de Distrito Sur de Nueva York actualmente está bajo la órbita de la jueza Loretta Preska y concentra gran parte de los litigios relacionados con la deuda en default. (Foto: archivo)
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La notificación de los acreedores se produjo luego de que el Congreso aprobara y ratificara los acuerdos económicos alcanzados con ambos fondos, requisito legal necesario para concretar los desembolsos.

Tras la ratificación legislativa de los acuerdos, ambos fondos aseguraron que ya no mantienen reclamos pendientes contra el país. (Foto: archivo)

Tras la ratificación legislativa de los acuerdos, ambos fondos aseguraron que ya no mantienen reclamos pendientes contra el país. (Foto: archivo)

La presentación ante la Justicia de Nueva York

De acuerdo con la documentación presentada ante los tribunales, Bainbridge ingresó el 29 de julio un escrito ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, jurisdicción que concentra gran parte de los litigios relacionados con la deuda en default y que actualmente está bajo la órbita de la jueza Loretta Preska, tras el fallecimiento del juez Thomas Griesa.

En esa presentación, el fondo señaló que la sentencia dictada a su favor ya fue cumplida. El documento recuerda que el 1° de diciembre de 2020 la Justicia de Nueva York había emitido un fallo firme favorable a Bainbridge por sus tenencias de bonos en default. También detalla que el 1° de abril de 2026 el fondo y la Argentina firmaron un acuerdo definitivo mediante el cual aceptó una suma pactada para cancelar la totalidad del capital, los intereses y cualquier otro reclamo asociado a esos títulos. “El fallo a favor de Bainbridge quedó totalmente satisfecho con el pago”, indicó el documento.

Con esta decisión, Attestor y Bainbridge dejarán de integrar el grupo de litigantes activos contra la Argentina. Ambos formaban parte, junto con otros acreedores, del núcleo más duro de los denominados holdouts, es decir, los bonistas que rechazaron ingresar a los canjes de deuda realizados después del default.

El Tribunal de Distrito Sur de Nueva York actualmente está bajo la órbita de la jueza Loretta Preska. (Foto: archivo)

El Tribunal de Distrito Sur de Nueva York actualmente está bajo la órbita de la jueza Loretta Preska. (Foto: archivo)

Los pagos y los reclamos pendientes

Según informó el Gobierno a través del Boletín Oficial, Bainbridge recibió US$ 67 millones en el marco del acuerdo aprobado por el Congreso. En el caso de Attestor, el cobro habría rondado los US$ 104 millones, aunque el contenido completo del convenio no fue difundido públicamente.

La norma que autorizó los pagos obtuvo sanción legislativa a fines de junio y fue publicada en el Boletín Oficial el 1° de julio. La ley contempló dos acuerdos independientes, uno con Bainbridge y otro con un conjunto de fondos encabezado por Attestor Master.

El Tesoro había anticipado que los desembolsos serían registrados dentro de las cuentas públicas como “servicios de la deuda”, aunque en ese momento aún no se había precisado la fecha de pago. La presentación realizada por los fondos ante la Justicia estadounidense confirma que esa etapa ya fue completada.

Con las sumas acordadas ya abonadas y los expedientes encaminados hacia su cierre, la Argentina logra resolver otro de los conflictos derivados de la crisis de 2001. Sin embargo, todavía continúan vigentes reclamos de bonistas individuales por alrededor de US$ 2000 millones vinculados al default. A eso se suman otros litigios abiertos en el exterior que, en conjunto, representan cerca de US$ 10.000 millones.

En pocas palabras

  • Pagos realizados: Argentina completó pagos a los fondos Attestor y Bainbridge, cerrando disputas judiciales del default de 2001.
  • Aprobación legislativa: El Congreso ratificó los acuerdos económicos que permitieron desembolsar más de US$170 millones.
  • Resolución judicial: Ambos fondos informaron a la Justicia de Nueva York que no mantienen reclamos pendientes contra el país.
Resumen generado por Thinkindot AI
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