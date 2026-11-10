Video: así partió el papa León XIV rumbo a Córdoba para oficiar su segunda misa en Argentina

La misa constituye una de las principales actividades de su paso por la provincia y forma parte de la gira sudamericana que comenzó días atrás.

La visita genera una importante expectativa entre los fieles cordobeses, que tendrán la oportunidad de participar de las celebraciones y acompañar el recorrido del Pontífice.

Cómo será la misa del Papa en Córdoba

La celebración de la Santa Misa está programada durante la mañana en el predio de FAdeA y la Escuela de Aviación Militar, un espacio elegido para recibir a los asistentes y desarrollar el operativo correspondiente.

El encuentro forma parte de las actividades pastorales que León XIV lleva adelante durante su estadía en la Argentina, con mensajes centrados en la fe, la solidaridad y la unidad.

Las autoridades provinciales dispusieron un operativo especial para ordenar la circulación y facilitar el acceso de los fieles a las zonas habilitadas.

El recorrido en papamóvil y la visita a la Catedral de Córdoba

Después de la misa, León XIV continuará su agenda con un recorrido en papamóvil, previsto dentro de la franja comprendida entre las 12.30 y las 15.15.

Durante ese período también se contempla un saludo en el Arzobispado y un encuentro con representantes del clero en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, uno de los principales templos históricos de la provincia.

La actividad permitirá que el Pontífice mantenga contacto con integrantes de la comunidad religiosa local y continúe con los encuentros pastorales previstos para su visita.

A qué hora regresa León XIV a Buenos Aires

La estadía del Papa en Córdoba será de pocas horas.

De acuerdo con la programación difundida, el vuelo de regreso hacia Buenos Aires está previsto para las 16.55, con llegada estimada al Aeroparque Jorge Newbery a las 18.10.

Su regreso se producirá antes del encuentro con jóvenes programado para las 20.15 en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Allí, León XIV participará de una jornada que incluirá presentaciones musicales, actividades de animación y un mensaje dirigido especialmente a las nuevas generaciones.