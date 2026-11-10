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Video: así partió el papa León XIV rumbo a Córdoba para oficiar su segunda misa en Argentina

El Santo Pontífice viajó este martes a Córdoba para celebrar una misa multitudinaria y recorrer las calles de la ciudad en papamóvil. Durante su visita también mantendrá un encuentro con el clero en la Catedral y saludará a los fieles desde el Arzobispado.

Video: así partió el papa León XIV rumbo a Córdoba para oficiar su segunda misa en Argentina
Partió el papa León XIV rumbo a Córdoba para oficiar su segunda misa en Argentina. (Foto: A24.com)

Partió el papa León XIV rumbo a Córdoba para oficiar su segunda misa en Argentina. (Foto: A24.com)

El papa León XIV partió este martes desde Buenos Aires con destino a Córdoba, donde tiene previsto desarrollar una intensa agenda de actividades religiosas e institucionales antes de regresar a la Capital Federal para encabezar un multitudinario encuentro con jóvenes en Palermo.

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 El peregrino de 73 años se descompensó mientras esperaba para ingresar al predio de FAdeA, donde León XIV encabezará una misa este martes.(Foto: Reuters).

El avión que traslada al Pontífice despegó a las 7.43 horas desde el Aeroparque Jorge Newbery, en el marco de su visita apostólica a la Argentina. Su llegada a Córdoba está prevista para la mañana, donde será recibido por autoridades eclesiásticas y representantes locales.

La jornada incluirá una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y la Escuela de Aviación Militar, un recorrido en papamóvil y un encuentro con integrantes del clero en la Catedral de Córdoba.

A qué hora llega el papa León XIV a Córdoba

Según el cronograma, el arribo del Santo Padre al aeropuerto de Córdoba está previsto alrededor de las 9. Tras su llegada, se trasladará al sector preparado para la celebración religiosa en las instalaciones de FAdeA y la Escuela de Aviación Militar.

La misa constituye una de las principales actividades de su paso por la provincia y forma parte de la gira sudamericana que comenzó días atrás.

La visita genera una importante expectativa entre los fieles cordobeses, que tendrán la oportunidad de participar de las celebraciones y acompañar el recorrido del Pontífice.

Cómo será la misa del Papa en Córdoba

La celebración de la Santa Misa está programada durante la mañana en el predio de FAdeA y la Escuela de Aviación Militar, un espacio elegido para recibir a los asistentes y desarrollar el operativo correspondiente.

El encuentro forma parte de las actividades pastorales que León XIV lleva adelante durante su estadía en la Argentina, con mensajes centrados en la fe, la solidaridad y la unidad.

Las autoridades provinciales dispusieron un operativo especial para ordenar la circulación y facilitar el acceso de los fieles a las zonas habilitadas.

El recorrido en papamóvil y la visita a la Catedral de Córdoba

Después de la misa, León XIV continuará su agenda con un recorrido en papamóvil, previsto dentro de la franja comprendida entre las 12.30 y las 15.15.

Durante ese período también se contempla un saludo en el Arzobispado y un encuentro con representantes del clero en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, uno de los principales templos históricos de la provincia.

La actividad permitirá que el Pontífice mantenga contacto con integrantes de la comunidad religiosa local y continúe con los encuentros pastorales previstos para su visita.

A qué hora regresa León XIV a Buenos Aires

La estadía del Papa en Córdoba será de pocas horas.

De acuerdo con la programación difundida, el vuelo de regreso hacia Buenos Aires está previsto para las 16.55, con llegada estimada al Aeroparque Jorge Newbery a las 18.10.

Su regreso se producirá antes del encuentro con jóvenes programado para las 20.15 en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Allí, León XIV participará de una jornada que incluirá presentaciones musicales, actividades de animación y un mensaje dirigido especialmente a las nuevas generaciones.

En pocas palabras

  • Papa León XIV: El Sumo Pontífice partió hacia Córdoba para cumplir con una agenda religiosa e institucional.
  • Actividades en Córdoba: Su visita incluye una misa en la Fábrica Argentina de Aviones y un recorrido en papamóvil.
  • Regreso a Buenos Aires: El Papa emprenderá el regreso a las 16.55 para un encuentro con jóvenes en Palermo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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