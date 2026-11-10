Los mensajes de León XIV: un Papa que, sin estridencias pero con firmeza, interpela a toda la Argentina

"Reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino".

"La democracia no debe reducirse a una competencia electoral. Necesita pluralismo, respeto por las diferencias, diálogo y reconocimiento del otro como parte de una misma comunidad nacional".

"La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía".

"El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales".

"La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía".

Las frases resumen los problemas que desde hace tiempo sufre nuestro país, que necesita ponerse a dialogar con buena fe y sin intereses partidarios o de sectores.

El Papa está recién operado y muestra una presencia imponente. Incansable. Sin estridencias, con frases suaves y concretas. Eso solo, parace una "revolución" en nuestro país. Y es lo que la gente ha destacado en las multitudes que se agolparon para escucharlo: un mensaje diferente, de unión aún en las diferencias, para intentar el progreso en sociedad, con todos incluidos.

León XIV y su definición de principios. su primer mensaje en el Centro Libertad. (Foto: Reuters)

León XIV en la Argentina: un mensaje que la sociedad y la dirigencia necesitaba hace mucho tiempo

Suele suceder que desde afuera, con distancia, las cosas se ven mejor o ayudan para problemas internos. O si nos remontamos a la literatura clásica española, el Papa está en la Argentina casi como " El Conde Lucanor", de Don Juan Manuel. En la historia en que un mendigo termina con la farsa de unos embaucadores que le venden una "vestimenta" de oro al poderoso diciendo que sólo las personas como él podían verla. El mendigo, sin nada que perder, dice la simple verdad: "El rey está desnudo".

Algo similar viene haciendo el Papa desde su llegada a la Argentina. Con una vitalidad que sorprende, no perdió un minuto. Ya en el anochecer del domingo 8, a poco de su llegada, dio un mensaje ante invitados calificados en el que plantó la base de su viaje a la Argentina.

En el Palacio Libertad le habló al Gobierno en pleno, a dirigentes, a invitados especiales y a todos los argentinos que lo vieron por televisión.

Y dejó frases para todos, pero que parecían mensajes casi personales. Como cuando destacó como una necesidad o acuerdo básico "en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos". La referencia pareció sobre actitudes del presidente Javier Milei y sectores de la oposición. Y por si quedaban dudas agregó:"Reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino".

Las frases del Pontífice arrancaron aplausos en el centro que también es un símbolo de lo que el Papa intenta decirnos. Se le cambió el nombre con el mero cambio de la administración nacional. El primero, impuesto de manera intempestiva, el cambio, siguió el mismo camino.

Mensaje de León XIV a la jerarquía católica en la Catedral. (Foto: Reuters)

El valor del trabajo para la dignidad humana

Otro de los pilares del mensaje pastoral de León XIV. Repitió en más de una ocasión que "la economía debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio del trabajo". Lo dijo en el Palacio Libertad y luego, en la sede de la UCA, donde dirigentes sindicales, sociales y empresariales lo escucharon con atención.

Multiplicaron las interrupciones al Pontífice con una catarata de aplausos a muchas de sus frases. Como cuando señaló: "Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en quienes, aún trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar".

León XIV, emocionado al ecuchar el relato de una mujer con parálisis cerebral en el Cottolengo Don Orione. (Foto: Reuters)

La emoción en el Cottolengo Don Orione y no discriminar a los discapacitados

La cápsula de seguridad hizo un alto en su fugaz viaje a Claypole, para que León pudiera subir al papamóvil. Así llegó al Cottolengo Don Orione, la casa destinada al cuidado y amparo de personas desamparadas por diferentes motivos. La reunión fue emocionante. Hasta el Papa no pudo esconder sus lágrimas ante los relatos que escuchó. Como el de la mujer que habló con ayuda de otra más joven. Sufría parálisis cerebral, su padre la abandonó en su primer año de vida y pasó todo tipo de privaciones. Pero gracias a la labor del Cottolengo logró salir adelante y hasta escribió un libro con su experiencia que se lo ofrendó al vicario de Cristo.

El Papa resumió esa visita al Cottolengo de Claypole en una frase contundente: "Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición. El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales".

El Papa habló de la familia en la homilía en la misa de Palermo. (Foto: Reuters)

Una homilía con el valor de la familia

La liturgia católica "condiciona" las lecturas del Evangelio de cada día. Los sacerdotes - máximo el Papa - tienen licencias para modificar ese esquema, pero León XIV supo como usar lo que "marca" para el día 9 de noviembre. Es el día de la basílica de San Juan de Letrán, en donde el Papa es el obispo de Roma. La lectura del Evangelio de Juan se refirió a cuando Jesús echó a los mercaderes del Templo. El Papa unió esos conceptos para destacar el valor de la Iglesia como centro para cobijar a todos, sin importar sus pensamientos. Y como tal, reconocerse hijos de Dios, o sea, miembros de una "familia".

Por eso, en su homilía destacó: "La familia, célula básica de la sociedad, ocupa aquí un lugar esencial. En ella, cada persona aprende a descubrir que su vida está unida a la de otros y que también es responsable de ellos". Un mensaje que cabe perfectamente para homologar a una familia con la vida social de un país.

Se refirió al tema del aborto, pero no hizo falta que hablara de "genocidio", como escuchamos hace poco tiempo. Bastó que dijera: "¿Qué lugar ocupan en nuestras decisiones quienes todavía no han nacido? Antes de preguntarnos qué mundo les dejaremos, debemos reconocer su dignidad. Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural.

El aborto es ley en nuesto país. La Iglesia Católica se opone. Pero León planteó esa línea clara sin insultos, promoviendo la discusión abierta.

Cultura, identidad nacional y tradiciones argentinas

León marcó aspectos en que todos reconocemos nuestra "argentinidad", pese a diferencias en otros planos. Mencionó al Martín Fierro, de José Hernández, la literatura de Jorge Luis Borges, el tango y su origen en el encuentro de barrios, puertos y distintas procedencias, el teatro y "el mate compartido como símbolo de conversación y cercanía". De nuevo, algo de lo que carece hace tiempo la dirigencia de este país, para lograr consensos.

Quedan aún dos días más para escuchar el mensaje del Santo Padre. En Córdoba, de nuevo en Buenos Aires y finalmente en Luján, antes de seguir a "su país": Perú.

Necesitó pocas horas para interpelarnos como sociedad. Sereno, pero firme. Sin desplantes, pero con rigor. Y seguramente, el fondo de su propósito ya pueda verse.

el mensaje del Papa, en el lenguaje llano que interpretan perfectamente los fieles que esperan por su presencia. (Foto: Captura de TV)

Esta mañana, una mujer que aguarda desde hace horas por León XIV en Córdoba le dijo a A24 como un resumen perfecto del mensaje papal: "Individualmente somos seres maravillosos, pero para trabajar en comunidad somos un desastre. Necesitamos eso: más unión".