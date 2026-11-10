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EN VIVO, el papa León XIV en Argentina: su agenda en Córdoba y Buenos Aires y todas las actividades de este martes

En la tercera jornada de su visita apostólica al país, el Sumo Pontífice se dirige a Córdoba para celebrar una misa y mantener un encuentro con representantes de la Iglesia. Por la tarde regresará a Buenos Aires, donde encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

EN VIVO, el papa León XIV en Argentina: su agenda en Córdoba y Buenos Aires y todas las actividades de este martes

EN VIVO, el papa León XIV en Argentina: su agenda en Córdoba y Buenos Aires y todas las actividades de este martes

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El Pontífice partirá por la mañana desde Buenos Aires rumbo a Córdoba, donde presidirá una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Más tarde, visitará la Catedral Nuestra Señora de la Asunción para reunirse con representantes del clero, la vida consagrada y seminaristas.

Por la tarde, León XIV regresará a Buenos Aires para participar de uno de los encuentros más esperados de la jornada: una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, prevista para las 20.15.

Seguí en esta cobertura de A24.com el minuto a minuto de las actividades del Papa, los horarios, sus mensajes, los encuentros y las últimas noticias de su visita al país.

Las actividades del papa León XIV para este martes

El Pontífice tendrá una jornada cargada de actividades entre Córdoba y Buenos Aires. Estos son los horarios previstos para cada uno de sus compromisos:

  • 07.30: salida desde Buenos Aires rumbo a Córdoba.

  • 09.00: llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

  • 10.00: celebración de la Santa Misa en los terrenos de la Escuela de Aviación Militar.

  • 15.15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

  • 16.55: partida del vuelo de regreso a Buenos Aires.

  • 18.10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

  • 20.15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

León XIV ya salió rumbo a Aeroparque para viajar a Córdoba

El papa León XIV salió de la Nunciatura Apostólica, en el barrio porteño de Recoleta, rumbo al Aeroparque Jorge Newbery, desde donde emprenderá su viaje a Córdoba. Allí lo espera una jornada con una misa multitudinaria en la Escuela de Aviación Militar y un encuentro con representantes de la Iglesia.

A qué hora sale el Papa a Córdoba

De acuerdo con el cronograma previsto, a las 7.30 horas el Papa saldrá en avión desde el Aeroparque porteño hacia Córdoba, donde se espera que su llegada sea alrededor de las 9.

Allí oficiará una misa que comenzará a las 10 de la mañana en la Escuela de Aviación Militar donde se espera una multitud. A las 15.15, el Papa mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.

Una multitud espera a León XIV en Córdoba para la misa en el predio de Fadea

Una multitud comenzó a ingresar este lunes al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), en Córdoba, para participar de la vigilia a la espera del papa León XIV, quien este martes celebrará una misa multitudinaria en la provincia. La ceremonia está prevista para las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, dentro del complejo.

La agenda del papa León XIV para este martes: actividades en Córdoba y Buenos Aires

El segundo día de actividades del Pontífice comenzará a las 7.30, cuando partirá desde Buenos Aires rumbo a Córdoba. Allí llegará a las 9 al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella y, veinte minutos después, se trasladará al predio de la celebración para realizar un recorrido en papamóvil antes de la misa prevista para las 10.

A las 15.15, León XIV mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Luego, a las 16.55, emprenderá el regreso a Buenos Aires, con llegada a Aeroparque prevista para las 18.10.

La última actividad será en Palermo. A las 19.45, el Papa recorrerá en papamóvil la avenida Del Libertador para saludar a los fieles y, a las 20.15, encabezará la vigilia con jóvenes “¡Ánimo, levántate!”, que incluirá música, oración y momentos de diálogo, además de un mensaje del Santo Padre.

Leé también Pablo Quirno sobre la visita de León XIV: "El Papa les está hablando a todos"
Pablo Quirno visitó el estudio de A24. (Foto: captura).
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