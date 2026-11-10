EN VIVO, el papa León XIV en Argentina: su agenda en Córdoba y Buenos Aires y todas las actividades de este martes

El papa León XIV continúa este martes su histórica visita a la Argentina con una agenda que tendrá como escenarios principales a Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. Será una jornada marcada por las celebraciones religiosas, los encuentros pastorales y el contacto con los fieles de distintas generaciones.
Las actividades del papa León XIV para este martes
El Pontífice tendrá una jornada cargada de actividades entre Córdoba y Buenos Aires. Estos son los horarios previstos para cada uno de sus compromisos:
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07.30: salida desde Buenos Aires rumbo a Córdoba.
09.00: llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.
10.00: celebración de la Santa Misa en los terrenos de la Escuela de Aviación Militar.
15.15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
16.55: partida del vuelo de regreso a Buenos Aires.
18.10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.
20.15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.