EN VIVO, el papa León XIV en Argentina: su agenda en Córdoba y Buenos Aires y todas las actividades de este martes

La agenda del papa León XIV para este martes: actividades en Córdoba y Buenos Aires

El segundo día de actividades del Pontífice comenzará a las 7.30, cuando partirá desde Buenos Aires rumbo a Córdoba. Allí llegará a las 9 al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella y, veinte minutos después, se trasladará al predio de la celebración para realizar un recorrido en papamóvil antes de la misa prevista para las 10.

A las 15.15, León XIV mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Luego, a las 16.55, emprenderá el regreso a Buenos Aires, con llegada a Aeroparque prevista para las 18.10.

La última actividad será en Palermo. A las 19.45, el Papa recorrerá en papamóvil la avenida Del Libertador para saludar a los fieles y, a las 20.15, encabezará la vigilia con jóvenes “¡Ánimo, levántate!”, que incluirá música, oración y momentos de diálogo, además de un mensaje del Santo Padre.