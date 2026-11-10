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SUEÑO CUMPLIDO

La profunda reflexión de Abel Pintos después de cantarle al Papa León XIV: "Se vivió..."

El cantante Abel Pintos compartió sus sensaciones después de su presentación del lunes frente al Papa León XIV en el Cottolengo Don Orione.

10 nov 2026, 08:35
La profunda reflexión de Abel Pintos después de cantarle al Papa León XIV: Se vivió...

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La profunda reflexión de Abel Pintos después de cantarle al Papa León XIV: Se vivió...

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Abel Pintos estuvo el lunes en el Cottolengo Don Orionede Claypole y tuvo el honor de cantarle al Papa León XIV en su histórica visita a la Argentina.

El artista cantó la canción La llave en medio de un clima de profunda sensibilidad dentro del recinto y ante la atenta mirada del Sumo Pontífice.

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Lo que no se vio del encuentro entre Abel Pintos y el papa León XIV: el papel clave de su esposa Mora Calabrese

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Horas después de ese involvidable momento, Abel Pintos compartió un profundo posteo desde las redes donde reflejó sus sentimientos tras vivir esa irrepetible experiencia.

"Fue emocionante cantar para el Papa León XIV junto al coro de @cottolengodonorioneclaypole porque el encuentro se vivió con profunda emoción y alegría", comenzó el cantante su mensaje vía redes sociales.

Agregó aún conmovido por su encuentro con el Papa León XIV: "Fue una verdadera fiesta desde la llegada del Santo Padre y hasta que se retiró con una bendición y una oración que no olvidaremos en nuestras vidas".

"Gracias a todos sus corazones que estuvieron acompañándonos, conectados a los nuestros y compartiendo esta experiencia maravillosa, todos en el mismo espíritu", continuó Abel Pintos.

Y cerró: "Gracias Dios. Aguante la fe. ¡Amar es para valientes!".

Mora Calabrese mostró lo que no se vio del encuentro entre Abel Pintos y el Papa León XIV

Mora Calabrese fue testigo privilegiada del encuentro de su pareja Abel Pintos con el Papa León XIV en el Cottolengo Don Orione y registró imágenes inéditas.

El artista entonó su clásica canción La llave y emocionó a todos los presentes en el recinto, incluso a su esposa Mora Calabrese, quien se encontraba en el interior acompañándolo y registró en imágenes lo que nadie vio.

Mora eligió un lugar más reservado a distancia para registrar un video del momento en que Abel Pintos cantaba ante la atenta mirada del Papa León XIV y no pudo evitar emocionarse por ese imborrable recuerdo.

"¡Emocionante! ¡Mi amor y admiración por vos!", indicó la empresaria desde sus historias de Instagram mencionando al cantante. Y luego sacó una foto en primer plano del Papa durante la ceremonia.

La jornada había arrancado bien temprano cuando después de las 5 de la mañana, cuando recién estaba amaneciendo, ya se encontraba en el lugar para acompañar a Abel en el acto y mostró una postal del lugar y la ronda de mates de la que disfrutó de desayuno.

     

 

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