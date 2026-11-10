La profunda reflexión de Abel Pintos después de cantarle al Papa León XIV: "Se vivió..."

"Fue emocionante cantar para el Papa León XIV junto al coro de @cottolengodonorioneclaypole porque el encuentro se vivió con profunda emoción y alegría", comenzó el cantante su mensaje vía redes sociales.

Agregó aún conmovido por su encuentro con el Papa León XIV: "Fue una verdadera fiesta desde la llegada del Santo Padre y hasta que se retiró con una bendición y una oración que no olvidaremos en nuestras vidas".

"Gracias a todos sus corazones que estuvieron acompañándonos, conectados a los nuestros y compartiendo esta experiencia maravillosa, todos en el mismo espíritu", continuó Abel Pintos.

Y cerró: "Gracias Dios. Aguante la fe. ¡Amar es para valientes!".

Mora Calabrese mostró lo que no se vio del encuentro entre Abel Pintos y el Papa León XIV

Mora Calabrese fue testigo privilegiada del encuentro de su pareja Abel Pintos con el Papa León XIV en el Cottolengo Don Orione y registró imágenes inéditas.

El artista entonó su clásica canción La llave y emocionó a todos los presentes en el recinto, incluso a su esposa Mora Calabrese, quien se encontraba en el interior acompañándolo y registró en imágenes lo que nadie vio.

Mora eligió un lugar más reservado a distancia para registrar un video del momento en que Abel Pintos cantaba ante la atenta mirada del Papa León XIV y no pudo evitar emocionarse por ese imborrable recuerdo.

"¡Emocionante! ¡Mi amor y admiración por vos!", indicó la empresaria desde sus historias de Instagram mencionando al cantante. Y luego sacó una foto en primer plano del Papa durante la ceremonia.

La jornada había arrancado bien temprano cuando después de las 5 de la mañana, cuando recién estaba amaneciendo, ya se encontraba en el lugar para acompañar a Abel en el acto y mostró una postal del lugar y la ronda de mates de la que disfrutó de desayuno.