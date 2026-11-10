El papa León XIV se reúne hoy con los jóvenes en Palermo: horarios, accesos y transporte

El público se distribuirá a lo largo de la Avenida del Libertador, en un corredor que se extenderá hasta Olleros. Habrá pantallas gigantes, equipos de sonido y sectores delimitados para permitir que los asistentes puedan seguir la celebración.

El impresionante escenario que se colocó para el papa León XIV en Palermo, junto al Monumento de los Españoles.

El cronograma previsto es el siguiente:

12.00: apertura de los accesos al público

16.00: música en vivo y animación

20.15: llegada del papa León XIV

22.00: finalización del encuentro

Entre los artistas anunciados para la previa se encuentran Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, además de otros músicos invitados.

Las autoridades recomiendan llegar con anticipación para evitar demoras en los controles y facilitar la ubicación de los asistentes.

Quiénes pueden asistir y si es necesario inscribirse

El encuentro estará abierto tanto a jóvenes previamente inscriptos como al público general. Sin embargo, los sectores reservados para quienes se registraron tendrán condiciones de ingreso específicas.

La organización dispuso ocho sectores identificados por colores para jóvenes de entre 15 y 35 años, quienes deberán presentar el código QR correspondiente para acceder al espacio asignado.

Quienes no cuenten con inscripción también podrán participar desde las áreas destinadas al público general. El predio tendrá puestos de hidratación, sanitarios, atención médica, información y espacios gastronómicos.

Los ocho accesos habilitados para el encuentro en Palermo

Una multitud acompañó al papa León XIV el lunes en su primera misa en Argentina. (Foto: Reuters)

Para ordenar el movimiento de los asistentes, la Ciudad estableció ocho puntos de ingreso y egreso:

Avenida Sarmiento y avenida Santa Fe: acceso por Plaza Italia y avenida Colombia. Destinado al público general sin QR y a personas con discapacidad.

Avenida Intendente Bullrich y avenida Santa Fe: exclusivo para jóvenes inscriptos.

Ortega y Gasset y avenida Luis María Campos.

Olleros y avenida Luis María Campos.

Teodoro García y avenida Luis María Campos.

Virrey Vértiz y José Hernández.

Olleros y Valentín Alsina.

Avenida Figueroa Alcorta y Dr. Roberto Levillier: para inscriptos y público general, con prioridad de orientación para quienes tengan inscripción.

Además, se habilitarán corredores exclusivos de salida por Gorostiaga, Maure y Dorrego, en dirección a la avenida Luis María Campos.

Qué se puede llevar al encuentro con el Papa y cuáles son los objetos prohibidos

Uno de los puntos importantes para quienes planean asistir es conocer las restricciones de ingreso. Entre los elementos permitidos se encuentran el mate y el termo, botellas de plástico, alimentos con utensilios descartables, protector solar, repelente, abrigo, capas de lluvia, paraguas plegables, baterías portátiles y bolsos pequeños.

También se podrán ingresar mochilas de hasta 15 litros, banderas argentinas o del Vaticano con astas flexibles, pequeños binoculares, bastones, muletas e imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con andas.

En cambio, estará prohibido ingresar con bebidas alcohólicas, envases de vidrio, velas, armas, elementos cortantes, drones, pirotecnia, punteros láser, walkie-talkies, carpas y sombrillas.

Tampoco se admitirán mascotas, bicicletas, monopatines, rollers, cascos, computadoras, megáfonos, bocinas de aire, valijas, mochilas de más de 15 litros, paraguas no plegables ni objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros.

Cómo llegar en subte: la Línea D funcionará hasta la 1.30

El subte tendrá un esquema especial para facilitar el regreso de los asistentes después del encuentro. Durante el martes, todas las líneas funcionarán inicialmente con su cronograma habitual de día hábil, con excepción de las estaciones que permanecen cerradas por obras.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que podrían aplicarse restricciones temporales ante situaciones de saturación o por motivos de seguridad.

La Línea D extenderá su servicio hasta la 1.30 del miércoles 11 de noviembre, con dos recorridos especiales:

Hacia Catedral: los pasajeros podrán subir en Plaza Italia y descender en Pueyrredón o 9 de Julio. Estas dos últimas estaciones estarán habilitadas únicamente para bajar.

Hacia Congreso de Tucumán: se podrá subir en Palermo y descender en Olleros o Juramento, estaciones que funcionarán exclusivamente para el egreso de pasajeros.

Por su parte, la Línea H ofrecerá una conexión especial desde Santa Fe hasta Once. El ingreso en Santa Fe será únicamente mediante combinación con la Línea D y Once estará habilitada solo para el descenso.

Qué colectivos tendrán refuerzos durante el encuentro

El transporte automotor también contará con servicios adicionales para facilitar la movilidad. Las 103 líneas nacionales que circulan por la Ciudad dispusieron refuerzos desde el domingo. A ellas se sumaron 13 líneas porteñas: 12, 34, 39, 42, 44, 64, 65, 102, 107, 108, 109, 118 y 151.

Para la salida masiva, habrá unidades esperando especialmente en la zona de Pacífico y Plaza Italia. Las líneas previstas para ese operativo son 57, 60, 161, 194, 34, 166, 145, 160, 37, 10, 188, 128, 39 y 12.

Taxis y aplicaciones: dónde se podrá ascender y descender

Los taxis y vehículos de aplicaciones de transporte deberán utilizar sectores específicos para tomar y dejar pasajeros. La medida busca evitar la saturación de las principales avenidas y preservar los corredores destinados al transporte público y a la circulación peatonal.

Las autoridades recomiendan consultar los puntos habilitados antes de iniciar el viaje y prever demoras en los alrededores de Palermo.

La información oficial y las posibles actualizaciones del operativo pueden consultarse en el sitio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires