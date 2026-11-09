Córdoba: murió un hombre de 73 años mientras esperaba para participar de la vigilia del Papa

En el predio de FAdeA funcionan dos carpas móviles de alta complejidad, equipadas con monitores multiparamétricos, desfibriladores, electrocardiógrafos y medicación para emergencias. El esquema también contempla siete ambulancias 4x4 para desplazamientos dentro del predio y otras 29 unidades destinadas a traslados hacia centros de mayor complejidad.

Más de 1.500 profesionales y voluntarios forman parte del operativo, que trabaja de manera coordinada con hospitales públicos y privados de la ciudad. Además, se establecieron corredores sanitarios exclusivos para facilitar la atención y el traslado de pacientes.

El Hospital de Pronta Atención Madre Teresa, adonde fue llevado el peregrino, también había sido reforzado con una carpa anexa y ambulancias de soporte.

Cuándo será la misa del papa León XIV en Córdoba

El predio de FAdeA, que tiene 107 hectáreas distribuidas en 58 cuadrantes, abrió sus puertas este lunes a las 18, antes del horario previsto inicialmente, debido a la llegada anticipada de peregrinos. Allí se desarrollaba la vigilia joven, programada para las 19.

La misa que encabezará León XIV está prevista para este martes a las 10 y las autoridades estiman que podría convocar a entre 700.000 y 800.000 personas.

El operativo contempla puestos sanitarios en distintos sectores de la ciudad y una serie de recomendaciones para quienes asistan al encuentro. Entre ellas, llevar agua, alimentos y medicamentos personales, además de respetar las restricciones sobre los elementos permitidos dentro del predio.