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Córdoba: murió un hombre de 73 años mientras esperaba para participar de la vigilia del Papa

El hombre era oriundo de Chaco y se descompensó mientras hacía la fila para participar de la vigilia en el predio de FAdeA. Fue asistido por personal médico y trasladado a un hospital cercano, pero no logró sobrevivir.

 El peregrino de 73 años se descompensó mientras esperaba para ingresar al predio de FAdeA

 El peregrino de 73 años se descompensó mientras esperaba para ingresar al predio de FAdeA, donde León XIV encabezará una misa este martes.(Foto: Reuters).

Un hombre de 73 años murió este lunes en Córdoba luego de descompensarse mientras esperaba para ingresar al predio del Polo Aeronáutico de FAdeA, donde el papa León XIV encabezará una misa este martes. El peregrino era oriundo de Chaco y aguardaba para participar de la vigilia previa al encuentro religioso.

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Según fuentes policiales, el hombre comenzó a sentirse mal mientras hacía la fila para entrar al predio. Ante la emergencia, recibió asistencia del servicio municipal de ambulancias 107 y fue trasladado al Hospital de Pronta Atención Madre Teresa, ubicado sobre avenida Fuerza Aérea y Francisco de Arteaga, a pocos metros del lugar.

Una multitud realiza una vigilia para recibir al papa Le&oacute;n XIV (Foto: gentileza La Voz).

Una multitud realiza una vigilia para recibir al papa León XIV (Foto: gentileza La Voz).

Los profesionales de salud intentaron asistirlo, pero finalmente falleció en el centro médico. De acuerdo con las primeras informaciones, habría sufrido un evento cardíaco.

El operativo sanitario por la visita del papa León XIV en Córdoba

El episodio ocurrió en medio del dispositivo de salud que las autoridades desplegaron para recibir a los miles de peregrinos que llegaron a Córdoba por la visita del Pontífice.

En el predio de FAdeA funcionan dos carpas móviles de alta complejidad, equipadas con monitores multiparamétricos, desfibriladores, electrocardiógrafos y medicación para emergencias. El esquema también contempla siete ambulancias 4x4 para desplazamientos dentro del predio y otras 29 unidades destinadas a traslados hacia centros de mayor complejidad.

Más de 1.500 profesionales y voluntarios forman parte del operativo, que trabaja de manera coordinada con hospitales públicos y privados de la ciudad. Además, se establecieron corredores sanitarios exclusivos para facilitar la atención y el traslado de pacientes.

El Hospital de Pronta Atención Madre Teresa, adonde fue llevado el peregrino, también había sido reforzado con una carpa anexa y ambulancias de soporte.

Cuándo será la misa del papa León XIV en Córdoba

El predio de FAdeA, que tiene 107 hectáreas distribuidas en 58 cuadrantes, abrió sus puertas este lunes a las 18, antes del horario previsto inicialmente, debido a la llegada anticipada de peregrinos. Allí se desarrollaba la vigilia joven, programada para las 19.

La misa que encabezará León XIV está prevista para este martes a las 10 y las autoridades estiman que podría convocar a entre 700.000 y 800.000 personas.

El operativo contempla puestos sanitarios en distintos sectores de la ciudad y una serie de recomendaciones para quienes asistan al encuentro. Entre ellas, llevar agua, alimentos y medicamentos personales, además de respetar las restricciones sobre los elementos permitidos dentro del predio.

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