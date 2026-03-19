Video: el emotivo momento del reencuentro de Esmeralda con su familia

La noticia también fue confirmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. “Acabo de hablar con el Ministro de Seguridad de Córdoba, quien me comunicó el hallazgo. Ya está a salvo y con su familia. La rápida activación de la Alerta Sofía y el trabajo coordinado entre las Fuerzas y las autoridades permitió avanzar con celeridad en su búsqueda. Cuando se trata de una menor desaparecida, cada minuto cuenta. Hoy lo importante es esto: E. apareció”, escribió la ministra en X.

monteoliva

Investigación: los detalles detrás de la desaparición de Esmeralda

Un dato clave que manejan los investigadores es la distancia entre el lugar donde desapareció y donde fue encontrada. Desde Cosquín hasta La Falda hay varios kilómetros, un trayecto que resulta imposible de realizar por una nena de tan corta edad por sus propios medios.

esmeralda

Además, el hecho de que la menor no presentara signos de deshidratación ni deterioro físico refuerza una de las principales hipótesis: que estuvo acompañada durante ese tiempo. Según se desprende de las primeras informaciones, la niña habría sido alimentada y cuidada durante las horas en las que estuvo desaparecida.

En ese sentido, la Fiscalía no descarta que haya sido víctima de un secuestro y que, ante la fuerte repercusión del caso y la difusión de la búsqueda, quien la tenía haya decidido abandonarla en un lugar donde pudiera ser encontrada.

La investigación ahora se concentra en la zona donde apareció la menor, un área cercana a viviendas. Los investigadores buscan determinar si estuvo en alguna casa durante la noche y si hay personas vinculadas al hecho. Por estas horas, también se analiza la posible existencia de un demorado, aunque no hay confirmación oficial.