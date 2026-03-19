Causa Cuadernos: Oscar Centeno, el chofer arrepentido, se negó a declarar

Por su parte, el extitular del Órgano de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, declaró pero se negó a responder preguntas al alegar problemas de salud que le impiden brindar información con claridad. No obstante, ratificó su condición de imputado colaborador y sostuvo que “ser arrepentido no es ser traidor”. Además, indicó que cuando se normalicen sus condiciones de detención y de salud responderá a las preguntas de las partes.

El itinerario de las próximas audiencias

En las próximas audiencias se prevé la declaración de otros imputados, entre ellos el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción y titular de ESUCO S.A., Carlos Wagner; el financista y dueño de Inverness S.A., Ernesto Clarens; y el exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A., Gerardo Ferreyra.

El expediente investiga la presunta existencia de una asociación ilícita que habría operado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional para recaudar fondos de empresas constructoras, de energía y de transporte a cambio de la adjudicación de contratos estatales. Los delitos imputados incluyen asociación ilícita, cohecho, dádivas y encubrimiento, según cada caso.

En cuanto al cronograma de indagatorias, el 26 de marzo será el turno del extitular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Germán Nivello; el exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas; el exfuncionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Hernán Camilo Gómez; el exdirector de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Fabián Ezequiel García Ramón; y el exasesor Walter Fagyas. También deberán declarar los empresarios Carlos José Mundin, Claudio Javier Glazman y Juan Carlos de Goycoechea.

Finalmente, el 31 de marzo está previsto que se indague a los empresarios Raúl Víctor Vertúa; Ángel Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero; Armando Roberto Loson; Néstor Emilio Otero; Juan Carlos Lascurain; Jorge Alberto Tasselli; el exchofer Hernán Del Río; y Aldo Benito Roggio, entre otros.