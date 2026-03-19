Cáncer de colon: lanzan tests gratuitos para detectar la enfermedad a tiempo

La propuesta es impulsada por LALCEC (Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer), junto a la Fundación GEDyT, el laboratorio Merck y con el respaldo del Ministerio de Salud. El objetivo central es claro: facilitar el acceso a estudios preventivos y aumentar la tasa de diagnóstico precoz.

Para lograrlo, se dispuso la entrega gratuita de kits de detección temprana, que permiten identificar signos iniciales de la enfermedad sin necesidad de procedimientos invasivos.

“Muchas personas no se realizan controles porque creen que si no hay síntomas, no hay problema. Este tipo de campañas busca justamente revertir esa idea”, explican desde las organizaciones participantes.

Cómo funcionan los tests gratuitos y por qué son clave

Los kits que se distribuyen corresponden al test qFit, también conocido como Test Inmunoquímico Fecal Cuantitativo. Se trata de un estudio simple que permite detectar pequeñas cantidades de sangre en materia fecal que no son visibles a simple vista.

Este tipo de análisis resulta fundamental porque los pólipos —lesiones que pueden evolucionar a cáncer— suelen no presentar síntomas en etapas iniciales. Detectarlos a tiempo permite intervenir antes de que se transformen en tumores malignos.

Entre las principales ventajas del test se destacan:

No es invasivo

Se realiza en el domicilio

No requiere preparación previa ni dietas especiales

No es necesario suspender medicamentos

El procedimiento consiste en recolectar una pequeña muestra con un dispositivo incluido en el kit y luego entregarla para su análisis.

Si el resultado arroja indicios positivos, el paciente es derivado a una colonoscopía, un estudio que permite confirmar el diagnóstico y, en muchos casos, extirpar los pólipos en el mismo procedimiento, evitando así la progresión de la enfermedad.

Quiénes pueden acceder a los kits gratuitos

La campaña está orientada principalmente a personas consideradas de riesgo medio, es decir, aquellas que no presentan síntomas ni antecedentes familiares directos de cáncer colorrectal.

Los criterios establecidos para acceder al test son los siguientes:

Edad: entre 45 y 75 años

Estado de salud: sin síntomas como sangrado visible, dolor abdominal persistente o cambios notorios en el hábito intestinal

Antecedentes: sin historia familiar directa de pólipos o cáncer de colon

Los especialistas remarcan que quienes sí presentan síntomas o antecedentes deben consultar directamente con un profesional médico, ya que en esos casos el abordaje diagnóstico puede ser diferente.

Puntos de entrega y alcance de la campaña

La distribución de los kits gratuitos se realiza en distintos puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, donde además se brinda asesoramiento a la población.

Entre los principales lugares habilitados se encuentran:

Parque Saavedra: entrega de kits y orientación sanitaria todos los días

Parque Rivadavia: distribución y asesoramiento con horarios extendidos

Estación Aristóbulo del Valle: punto de retiro durante días hábiles

Plaza Houssay: espacio informativo con especialistas

Lagos de Palermo: jornadas de concientización los fines de semana

Además, la red de LALCEC extiende la iniciativa a otras provincias, lo que permite alcanzar a miles de personas en todo el país.

Para quienes deseen conocer más puntos de acceso o participar en charlas informativas, se encuentra habilitada una plataforma digital donde se detalla toda la información disponible.

La importancia de romper con la falta de controles

Uno de los principales desafíos en la lucha contra el cáncer de colon es la baja adherencia a los estudios preventivos. A diferencia de otros chequeos médicos, muchas personas evitan realizarlos por desconocimiento, miedo o falta de acceso.

“El cáncer colorrectal es silencioso en sus primeras etapas. Por eso, esperar a tener síntomas puede significar llegar tarde”, advierten los especialistas.

En este sentido, campañas como esta buscan no solo facilitar herramientas, sino también generar conciencia sobre la importancia de la prevención.

Diversos estudios indican que en países donde los programas de detección temprana están ampliamente implementados, la mortalidad por esta enfermedad se reduce significativamente.

Un cambio de paradigma: del tratamiento a la prevención

La iniciativa marca un paso importante hacia un modelo de salud más enfocado en la prevención que en el tratamiento.

Detectar un pólipo a tiempo puede significar evitar un cáncer. Detectar un cáncer en etapa inicial puede significar salvar una vida. Esa es la lógica que impulsa este tipo de políticas sanitarias.

Además, el uso de tests simples como el qFit permite descomprimir el sistema de salud, reservando estudios más complejos para los casos que realmente lo requieren.

El rol de la información y la concientización

Más allá de la disponibilidad de los kits, los especialistas coinciden en que la información es una herramienta clave.

Hablar abiertamente sobre el cáncer de colon, conocer los factores de riesgo y entender la importancia de los controles periódicos puede marcar una diferencia sustancial.

Entre los factores que aumentan el riesgo se encuentran:

Dietas bajas en fibra y altas en grasas

Sedentarismo

Consumo de alcohol y tabaco

Edad avanzada

Adoptar hábitos saludables y realizar controles regulares son dos pilares fundamentales para reducir el impacto de esta enfermedad.

Un llamado a la acción: prevenir para salvar vidas

La campaña “La prevención del cáncer de colon es tu mejor jugada” no solo busca entregar kits, sino también generar un cambio cultural en la forma en que se aborda la salud preventiva.

Con cifras que reflejan la magnitud del problema, pero también con herramientas eficaces para enfrentarlo, el mensaje es contundente:

El cáncer de colon puede prevenirse, detectarse a tiempo y curarse. Pero para eso, es fundamental actuar antes de que aparezcan los síntomas.