Derrumbe en Parque Patricios: la nueva noticia que esperanza y alivia a los vecinos

DERRUMBE EN UN COMPLEJO DE VIVIENDAS EN PARQUE PATRICIOS: 300 FAMILIAS AFECTADAS DERRUMBE EN UN COMPLEJO DE VIVIENDAS EN PARQUE PATRICIOS: 300 FAMILIAS AFECTADAS

El episodio ocurrió de madrugada, cuando colapsó la losa de un garaje subterráneo en el barrio Estación Buenos Aires. Sobre esa estructura había espacios de uso común como senderos y un parque.

Si bien no hubo heridos, los daños materiales fueron importantes: cerca de 60 autos quedaron atrapados bajo los escombros.

En total, unas 300 personas que vivían en 175 departamentos tuvieron que abandonar sus hogares y, durante varios días, solo pudieron ingresar de manera controlada para retirar algunas pertenencias.

Cómo será el operativo de regreso

Las autoridades trabajan en un plan para garantizar que la vuelta se realice de forma ordenada y segura. Según se informó a los vecinos, el operativo incluirá la participación de distintas áreas del Gobierno porteño.

Además, cada familia recibirá un plano detallado en el que se indicarán las zonas habilitadas y aquellas que seguirán clausuradas dentro del edificio.

Mientras esperan definiciones, la mayoría de los afectados continúa alojada en hoteles, con los costos cubiertos por la empresa constructora Cosud, responsable de la obra.

El complejo forma parte de un desarrollo impulsado originalmente por el programa Procrear y está ubicado en terrenos ferroviarios que pertenecían a la antigua estación del tren Belgrano Sur.

En paralelo, avanzan los trabajos de remoción de escombros y apuntalamiento, junto con las pericias que buscan determinar qué provocó el derrumbe y establecer posibles responsabilidades.