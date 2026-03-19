La principal sospecha sobre la desaparición de la niña de 2 años en Córdoba: "Se la llevaron..."

Este testimonio no solo introduce una nueva línea investigativa, sino que también eleva el nivel de preocupación, ya que implicaría la participación directa de un tercero.





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La activación de la Alerta Sofía: un caso de alto riesgo

Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Seguridad de la Nación decidió activar la Alerta Sofía, un protocolo especial que se utiliza exclusivamente en casos donde se presume que la vida de un menor está en peligro inminente.

La implementación de este mecanismo implica una difusión masiva e inmediata del caso, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, rutas, estaciones de transporte y dispositivos móviles, con el objetivo de lograr la rápida localización del niño o niña desaparecida.

La activación de la alerta es, en sí misma, un indicador de la seriedad con la que las autoridades evalúan el caso.

Una nena que no se alejaba sola: el perfil que refuerza las sospechas

Uno de los aspectos que más llama la atención de los investigadores es el comportamiento habitual de la niña . De acuerdo con el relato de su familia, la niña tenía rutinas muy marcadas y no solía alejarse del entorno seguro de su hogar sin la compañía de un adulto.

“Jugaba en la arena y enseguida volvía adentro. No se iba sola”, explicó su tía, visiblemente afectada.

Además, remarcaron que la pequeña únicamente salía bajo la supervisión de personas de extrema confianza, como su madre, su abuela o la propia Valeria. Este dato resulta clave, ya que reduce considerablemente la posibilidad de que se haya perdido por sus propios medios, y fortalece la hipótesis de que alguien pudo haberla retirado del lugar.

El momento de la desaparición: una ausencia que encendió las alarmas

El hecho ocurrió en el barrio San José Obrero, una zona residencial de Cosquín, donde la niña vivía junto a su familia. Según la reconstrucción inicial, la madre de la pequeña se encontraba realizando tareas domésticas cuando notó que la pequeña ya no estaba en la vivienda.

Ese instante marcó el inicio de una desesperada búsqueda que, en pocos minutos, involucró a vecinos y allegados. Sin embargo, ante la falta de resultados, se dio aviso a las autoridades, lo que derivó en un operativo de gran escala.

Un despliegue intenso: rastrillajes, drones y análisis de cámaras

Desde el primer momento, se montó un operativo coordinado por la fiscal Silvana Pen, que incluyó la participación de fuerzas policiales, bomberos y unidades especializadas.

El despliegue abarca múltiples frentes:

Rastrillajes en zonas aledañas a la vivienda

Búsqueda en un río cercano, considerado un punto crítico

Relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas

Uso de drones para ampliar el campo de exploración

Las autoridades intentan reconstruir los últimos movimientos de la niña, así como identificar posibles vehículos o personas sospechosas en la zona durante el horario en que se produjo la desaparición.

Un dato inquietante: un circo en la mira de los vecinos

En medio del operativo, surgió un elemento que, si bien no ha sido confirmado oficialmente, despertó sospechas entre los habitantes del barrio.

Vecinos señalaron que en las inmediaciones se encontraba instalado un circo que, llamativamente, se retiró el mismo día de la desaparición.

“Quisimos revisar, pero no nos dejaron entrar sin orden policial”, comentó una residente de la zona, reflejando el clima de tensión y desconfianza que se vive en el lugar.

Si bien este dato aún no fue validado por las autoridades, forma parte de las líneas de investigación que se analizan, en un contexto donde cada detalle puede resultar determinante.

El dolor de la familia: un pedido que conmueve

Mientras la búsqueda continúa, la familia atraviesa horas de profunda desesperación. La tía de la niña, entre lágrimas, realizó un pedido que resonó en toda la comunidad:

“Por favor, con una mano en el corazón, que la devuelvan. Estamos destruidos”.

El mensaje, cargado de angustia, también incluyó un llamado a la solidaridad colectiva: “No dejen de compartir, no dejen de buscarla”.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de publicaciones con la imagen de la menor, en un intento de multiplicar las posibilidades de encontrarla.

Una comunidad movilizada y en estado de alerta

La desaparición no solo impactó a su entorno más cercano, sino que generó una reacción inmediata en toda la ciudad de Cosquín, donde vecinos se sumaron espontáneamente a los operativos de búsqueda.

Grupos organizados recorren calles, terrenos baldíos y zonas rurales cercanas, mientras otros colaboran difundiendo información en redes sociales.

Este tipo de movilización comunitaria resulta fundamental en las primeras horas, consideradas cruciales en casos de desaparición de menores.

Investigación abierta: sin hipótesis cerradas, pero con señales claras

A pesar de los avances en el operativo, la causa continúa sin una hipótesis confirmada, aunque los indicios recogidos hasta el momento inclinan la balanza hacia la posible intervención de un tercero.

Los investigadores trabajan contrarreloj para esclarecer lo ocurrido, conscientes de que cada minuto puede ser determinante.

La combinación de testimonios, análisis de cámaras y rastrillajes intensivos será clave para avanzar en la reconstrucción de los hechos.

Una carrera contra el tiempo

El caso de la niña se ha convertido en una carrera contrarreloj donde la prioridad absoluta es encontrarla con vida.

La activación de protocolos especiales, el despliegue de recursos y la colaboración ciudadana reflejan la magnitud del operativo, pero también la urgencia de obtener resultados.

Mientras tanto, una familia espera respuestas y una comunidad entera permanece en vilo, aferrada a la esperanza de que la historia tenga un desenlace favorable.