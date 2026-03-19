Gran Hermano cortó la transmisión cuando Andrea del Boca contaba su problema de salud: el video

Así, pudo verse el momento en que Andrea del Boca ingresa al cuarto y cuando le consultan cómo le dieron los estudios, la actriz reúne a Mavinga, Daniela y Yipio para decirles que "no le dio bien", y cuando detallaba "no me dieron bien ciertos parámetros", la transmisión se cortó abruptamente.

De esta manera, mientras que algunos especularon con que la producción de Gran Hermano no hizo más que guardarse las imágenes para la emisión del reality de esta noche en la pantalla de Telefe, otros especularon con que por estas horas se estaría cumpliendo el mes de contrato estipulado y su participación en el reality llegaría a su fin.

Andrea del Boca corte de transmisión GH - captura Intrusos

Cuál fue el momento en que Andrea del Boca se tomó la presión en Gran Hermano y encendió las alarmas de su salud

La estadía de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) entró en una etapa delicada, marcada por el desgaste emocional y la presión propia del encierro. Tras varias semanas dentro del reality, la actriz protagonizó este miércoles por la tarde una situación que encendió las alarmas: en pleno stream, optó por medirse la presión arterial luego de admitir que el clima dentro de la casa comienza a afectarla más de lo que imaginaba.

Lejos de ocultar lo que le pasa, la artista se mostró frontal al hablar de su estado anímico y dejó una frase que no pasó inadvertida: “Acá tendría que putear un poco más para que no me suba la presión”. Con ese comentario, dejó al descubierto que la convivencia, sumada a los roces diarios, empieza a tener consecuencias. Sin embargo, en lugar de mostrarse debilitada, dio señales de que podría modificar su actitud dentro del juego.

Con una carrera que supera las cinco décadas, Andrea del Boca volvió a apoyarse en su relación con la gente como pilar fundamental para sostenerse en competencia. “Muchos deben haber pensado que en dos días me iba a ir. No me pienso ir”, afirmó con firmeza, dejando en claro que no contempla dar un paso al costado.

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En ese contexto, también dejó entrever que analiza cambiar su forma de moverse dentro de la casa para hacer frente a las tensiones cotidianas. “En algunos momentos me saldrá de una manera educada y en otros de una manera más abrupta o con alguna puteada”, anticipó, marcando que está dispuesta a adaptarse a las circunstancias del juego.

Tras haber atravesado con éxito la última placa positiva, la actriz se mostró movilizada y conectó este presente con su historia profesional. “Si tengo 51 años de carrera es porque ustedes me han apoyado. El soberano es el que decide”, expresó, reafirmando su confianza en el respaldo del público.

Lejos de bajar los brazos, Andrea del Boca asume esta experiencia como una prueba personal. Un desafío que la impulsa a reinventarse, resistir y seguir adelante dentro del reality. “La vida siempre te da otra oportunidad. Estoy fuerte, firme y con ganas de jugar si ustedes me siguen aceptando”, concluyó, decidida a no abandonar la pelea y a sostener su lugar en la casa.