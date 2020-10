Habló la viuda del policía asesinado: "Tenía que haber disparado antes, pero creo que tuvo miedo de las consecuencias legales"

"Mi hijo de 4 años entiende todo y me dijo: 'Cuándo alguien se muere sale en la tele'. Se tapaba los oídos, y me decía “Sí mamá, ya sé, mi papá está muerto", reveló Carolina (Foto: internet)

El asesinato del policía Juan Pablo Roldán a plena luz del día y a cuchillazos, en el barrio porteño de Palermo, abrió el debate sobre las pistolas Taser y el proceder autorizado de la policía. Sin embargo, del otro lado de la noticia hay otra historia, una familia destruida que acaba de perder a su papá y compañero. Hay conmoción y desconsuelo.

“Estamos completamente destrozados, todavía pensamos que es mentira, que no es verdad”, dijo entre lágrimas Carolina, la mujer del difunto oficial que aparece en loop en los medios, donde se muestra el instante en que el asesino, hoy también difunto, realiza el ataque.

"Vi el video. Él no quiso matar a la otra persona, le disparó en la pierna, aunque se estaba muriendo", sollozó la mujer, aunque consideró: "Pienso que él tenía que haber disparado antes y no tener miedo de ir preso. Creo que tuvo miedo a las consecuencias legales que pudo haber tenido, lo hablábamos todo el tiempo. Ese hombre ya iba a matar, a cometer ese delito".

Carolina no pudo aguantar su dolor cuando narró el momento en que le contó a su hijo de 4 años sobre lo ocurrido. "En un principio no sabía cómo decirle. Después le dije de a poco. Él entiende todo y me dijo: 'Cuándo alguien se muere sale en la tele'. Se tapaba los oídos, y me decía “Sí mamá, ya sé, mi papá está muerto", reveló.

"Tenían una relación muy unida, él trabajaba mucho pero el tiempo libre siempre lo pasaba con su hijo", confesó su mujer. "Hacía todo por su familia. A veces no dormía, llegaba cansado del trabajo, pero no le importaba y salía con nosotros con tal de estar con su familia", agregó.

Sobre cómo se enteró del ataque, la pareja de Roldán señaló que fue su cuñado quien se lo contó. "Yo había hablado con mi marido hace media hora y me había dicho que iba a salir a caballo. Decía 'es un error, se cayó del caballo'", narró.

"Hace 5 años que estábamos juntos. Juan era una persona muy simpática, todas las personas lo querían, nunca tuvo una pelea, y siempre fue muy apasionado por su trabajo, lo llevaba en la sangre, estaba orgulloso de lo que hacía, amaba los caballos. Él siempre mediaba en los conflictos. Siempre tenía algo para decir y solucionar el problema", reveló su mujer.

Juan era devoto de Hare Krishna y sus creencias se transpolaban a su proceder como policía, ya que "él siempre quería ser el primero en ayudar, me decía que era su deber".