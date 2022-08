Viviana Canosa analizó al votante del Frente de Todos: "No entiendo por qué..."

“Hoy es el segundo día de alegatos en el juicio de Vialidad donde acusan a Cristina de ser jefa de una asociación ilícita. Corrupción al palo, nada es gratis. Que huevos que tiene el fiscal Luciani, con esta acusación está haciendo patria, pero sabe que se gana a muchos enemigos poderosos”. “Hoy es el segundo día de alegatos en el juicio de Vialidad donde acusan a Cristina de ser jefa de una asociación ilícita. Corrupción al palo, nada es gratis. Que huevos que tiene el fiscal Luciani, con esta acusación está haciendo patria, pero sabe que se gana a muchos enemigos poderosos”.

"Dicen que 'Cristina desafía al poder real'. ¿Qué poder es más real que el de 'La Jefa'? Pone al Presidente por tweet, saca ministros por tweet, hace y deshace. Nada es gratis".

"No entiendo es al votante del Frente de Todos, Por qué se niega a aceptar la realidad, si no cobra. Es un misterio, tanto como la conversión de Pablo Duggan de hiper macrista a kirchnerista a ultranza. Todos sabemos que a Nisman lo mataron, y el Gobierno lo cubrió. ¿Al comparar a Luciani con Nisman lo está amenazando? Parece que Duggan ya maneja los códigos de la mafia".

"Tenemos una oposición tan tibia que cuando aparece uno que pone huevos nos sorprende a todos. Vamos fiscal, no afloje, hay un país que lo está acompañando, fuerza. El rebaño de pelotudos ya no se banca más a la corrupta de Cristina".

