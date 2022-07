La propuesta de Viviana Canosa a Máximo Kirchner: "Vendé tus dólares a $140"

“Argentina se convirtió en un manicomio. Vivimos alienados, neuróticos y perturbados por este grupo de impostores que lograron que la Argentina sea un manicomio. “Argentina se convirtió en un manicomio. Vivimos alienados, neuróticos y perturbados por este grupo de impostores que lograron que la Argentina sea un manicomio.

"En la Argentina tenemos 11 tipos de dólares distintos. claramente somos un manicomio. En cualquier momento aparece el dólar trans. ¿Con el dólar no me puedo autopercibir como me conviene? ¿Por qué puedo pasar de mujer a hombre por como me autopercibo, pero no puedo pasar de blue a turista?".

"Máximo Kirchner como todos los K son muy generosos con la guita de los otros, nunca con la propia. Máximo ayuda al país y vende tus millones de dólares a 140 pesos. Vamos, hace patria. ¿Por qué le piden al campo que haga lo que ustedes no hacen?".

"Si van a devaluar háganlo ya. ¿Para qué estirar la agonía? El plan platita se paga, y lo pagamos todos. Pobre peso argentino. está tan devaluado que en el próximo carnaval se va a usar como papel picado".

"El Gobierno está generando una nueva grieta entre los piqueteros y el campo. ¿Por qué estos vagos tienen que ir a apretar al campo, ¿los piqueteros se pueden convertir en la fuerza de choque del Gobierno?".

"Estoy con el campo, estoy con los que trabajan, no con los vagos, no con los planeros. Para que la Argentina no sea un manicomio apoyemos al campo, después va a ser tarde".

