Viviana Canosa analizó el discurso de Cristina Kirchner: "Cada vez que habla el títere tiembla"

“Hoy habló Cristina y como siempre que habla ella, el títere tiembla. A Cristina sólo le importa la Justicia, sólo le importa su impunidad. ¿Te acordás cuando le decía a Parrilli que ‘hay que apretar a los jueces’? Bueno, ese es su método, el apriete, la extorsión”. “Hoy habló Cristina y como siempre que habla ella, el títere tiembla. A Cristina sólo le importa la Justicia, sólo le importa su impunidad. ¿Te acordás cuando le decía a Parrilli que ‘hay que apretar a los jueces’? Bueno, ese es su método, el apriete, la extorsión”.

“La Jefa es capaz de cualquier cosa para evitar la cárcel, es lo único que le importa. El Gobierno está en una crisis terrible, está colisionado. El Presidente está grogui, ya no lo bancan ni los propios”. “La Jefa es capaz de cualquier cosa para evitar la cárcel, es lo único que le importa. El Gobierno está en una crisis terrible, está colisionado. El Presidente está grogui, ya no lo bancan ni los propios”.

“Estamos como el orto, se fue Guzmán y tuvimos una devaluación tremenda. El dólar se disparó, la remarcación de precios es brutal. Hay negocios que cierran porque no saben qué precio poner, el riesgo país es una locura, y ya tenemos desabastecimiento de papel higiénico y café”. “Estamos como el orto, se fue Guzmán y tuvimos una devaluación tremenda. El dólar se disparó, la remarcación de precios es brutal. Hay negocios que cierran porque no saben qué precio poner, el riesgo país es una locura, y ya tenemos desabastecimiento de papel higiénico y café”.

“El Presidente no está en control de nada. La Argentina es un caos. el Presidente desde que renunció Guzmán no habló, le tomó juramento a la ministra y nada más. Mañana hablaría, ¿Qué dirá?”. “El Presidente no está en control de nada. La Argentina es un caos. el Presidente desde que renunció Guzmán no habló, le tomó juramento a la ministra y nada más. Mañana hablaría, ¿Qué dirá?”.

“Siguen tirando manteca al techo con la nuestra. Le están dejando una bomba tremenda al próximo gobierno. Como ya saben que ellos no ganan la próxima elección, les chupa un huevo. Están preparando todo para que les explote el quilombo en la cara en cuanto asuman”. “Siguen tirando manteca al techo con la nuestra. Le están dejando una bomba tremenda al próximo gobierno. Como ya saben que ellos no ganan la próxima elección, les chupa un huevo. Están preparando todo para que les explote el quilombo en la cara en cuanto asuman”.

Mirá el editorial de Viviana Canosa