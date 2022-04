Viviana Canosa: "El Gobierno te da IFE pero no bife"

"El Gobierno está cerrado herméticamente en sí mismo. No hay posibilidad de diálogo con la oposición. Para colmo, tampoco entre ellos llegan a un acuerdo" "El Gobierno está cerrado herméticamente en sí mismo. No hay posibilidad de diálogo con la oposición. Para colmo, tampoco entre ellos llegan a un acuerdo"

"El Gobierno tiene la lógica del tupper porque están en plena decadencia. La decadencia es moral, espiritual. Lo único que les está quedando son las cajas. Están perdiendo la magia. La gran decadencia argentina también tiene que ver con que viven en un tupper". "El Gobierno tiene la lógica del tupper porque están en plena decadencia. La decadencia es moral, espiritual. Lo único que les está quedando son las cajas. Están perdiendo la magia. La gran decadencia argentina también tiene que ver con que viven en un tupper".

"El Estado subsidia con planes a los mas pobres cobrándole más impuestos a los que trabajamos. Es una lógica pervesa. El Gobierno en vez de barajar y dar de nuevo, prefiere profundizar el plan platita". "El Estado subsidia con planes a los mas pobres cobrándole más impuestos a los que trabajamos. Es una lógica pervesa. El Gobierno en vez de barajar y dar de nuevo, prefiere profundizar el plan platita".

"Acá lo único que se pueden programar son mas planes sociales. Más impuestos, más inflación, mas pobreza y más chicos cagados de hambre. ¿Por qué un programador no puede trabajar para afuera y cobrar en dólares? ¿cuál sería el problema?". "Acá lo único que se pueden programar son mas planes sociales. Más impuestos, más inflación, mas pobreza y más chicos cagados de hambre. ¿Por qué un programador no puede trabajar para afuera y cobrar en dólares? ¿cuál sería el problema?".

"El gobierno no puede salir de su tupper. No registra que la gente tiene hambre. Te dan IFE pero no bife" "El gobierno no puede salir de su tupper. No registra que la gente tiene hambre. Te dan IFE pero no bife"

Mirá el editorial completo de Viviana Canosa en A24