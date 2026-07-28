El riesgo país volvió a los 450 puntos mientras el dólar oficial cerró estable

La renta variable local replicó el clima negativo externo. El índice S&P Merval cayó cerca de 2% y se ubicó en 3.243.001,99 puntos.

Entre las acciones líderes que más retrocedieron se destacaron Banco BBVA, Grupo Supervielle y Transportadora de Gas del Sur, con pérdidas de entre 2,8% y 3%.

En Wall Street, los ADR de compañías argentinas también operaron en terreno negativo. Las mayores bajas correspondieron a BBVA, Banco Supervielle, Banco Galicia y Banco Macro, con descensos cercanos al 4%.

El contexto internacional presiona a los mercados

La jornada estuvo atravesada por un clima de cautela en los mercados globales. Los inversores siguieron de cerca la evolución de las acciones tecnológicas en Estados Unidos y aguardaron la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.

En ese contexto, el índice Nasdaq registraba una caída de 1,2%, reflejando el pesimismo que predominó en Wall Street.

A la incertidumbre por la política monetaria estadounidense se sumaron las preocupaciones geopolíticas vinculadas a Medio Oriente, factores que impulsaron una mayor búsqueda de activos considerados seguros y afectaron a los mercados emergentes.

Qué pasó con el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial se mantuvo sin cambios y cerró a $1.520 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El dólar oficial se mantuvo sin cambios y cerró a $1.520 para la venta en las pantallas del Banco Nación. (Foto: archivo)

En paralelo, el Índice de Confianza en el Gobierno registró una baja de 6,5% durante julio y acumuló una caída de 21% en comparación con el mismo período del año pasado.