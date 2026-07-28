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El riesgo país volvió a los 450 puntos mientras el dólar oficial cerró estable

El indicador elaborado por JP Morgan subió 1,8% y regresó a valores que no registraba desde mediados de junio. La caída de bonos y acciones argentinas se dio en una jornada marcada por la cautela global ante la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre las tasas de interés.

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El indicador elaborado por JP Morgan subió 1,8% y regresó a valores que no registraba desde mediados de junio. (Foto: archivo)

El riesgo país volvió a ubicarse en los 450 puntos básicos y alcanzó su nivel más alto en siete semanas, en una jornada marcada por la aversión al riesgo en los mercados internacionales y la baja de los activos argentinos.

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Tras el anuncio, el riesgo país descendió hasta los 410 puntos básicos y las acciones de Banco Macro, Cresud, Banco Supervielle y Grupo Galicia encabezaron las subas en Wall Street. (Foto: archivo).

El indicador elaborado por JP Morgan avanzó ocho unidades, equivalente a una suba de 1,8% respecto del cierre anterior, y regresó a niveles que no registraba desde mediados de junio.

La ca&iacute;da de bonos y acciones argentinas se dio en una jornada marcada por la cautela global ante la decisi&oacute;n de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre las tasas de inter&eacute;s. (Foto: archivo)

La caída de bonos y acciones argentinas se dio en una jornada marcada por la cautela global ante la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre las tasas de interés. (Foto: archivo)

La escalada del riesgo país estuvo acompañada por caídas en los bonos soberanos en dólares y en las acciones argentinas, tanto en la Bolsa porteña como en Wall Street.

Bonos y acciones operaron en baja

En el mercado internacional, los títulos de deuda argentinos registraron retrocesos de hasta 0,4%. Entre las mayores bajas se ubicaron el Global 2046, con una caída de 0,4%; el Global 2030, con un descenso de 0,3%; y el Bonar 2041, que también cedió 0,3%.

La renta variable local replicó el clima negativo externo. El índice S&P Merval cayó cerca de 2% y se ubicó en 3.243.001,99 puntos.

Entre las acciones líderes que más retrocedieron se destacaron Banco BBVA, Grupo Supervielle y Transportadora de Gas del Sur, con pérdidas de entre 2,8% y 3%.

En Wall Street, los ADR de compañías argentinas también operaron en terreno negativo. Las mayores bajas correspondieron a BBVA, Banco Supervielle, Banco Galicia y Banco Macro, con descensos cercanos al 4%.

El contexto internacional presiona a los mercados

La jornada estuvo atravesada por un clima de cautela en los mercados globales. Los inversores siguieron de cerca la evolución de las acciones tecnológicas en Estados Unidos y aguardaron la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.

En ese contexto, el índice Nasdaq registraba una caída de 1,2%, reflejando el pesimismo que predominó en Wall Street.

A la incertidumbre por la política monetaria estadounidense se sumaron las preocupaciones geopolíticas vinculadas a Medio Oriente, factores que impulsaron una mayor búsqueda de activos considerados seguros y afectaron a los mercados emergentes.

Qué pasó con el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial se mantuvo sin cambios y cerró a $1.520 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El d&oacute;lar oficial se mantuvo sin cambios y cerr&oacute; a $1.520 para la venta en las pantallas del Banco Naci&oacute;n. (Foto: archivo)

El dólar oficial se mantuvo sin cambios y cerró a $1.520 para la venta en las pantallas del Banco Nación. (Foto: archivo)

En paralelo, el Índice de Confianza en el Gobierno registró una baja de 6,5% durante julio y acumuló una caída de 21% en comparación con el mismo período del año pasado.

En pocas palabras

  • Riesgo país: Alcanzó los 450 puntos, nivel más alto en siete semanas.
  • Mercados: Bonos soberanos y acciones argentinas cayeron ante la cautela global.
  • Dólar y contexto: El dólar oficial se mantuvo estable mientras EE.UU. aguarda decisión de tasas de la Fed.
Resumen generado por Thinkindot AI
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