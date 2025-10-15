La excéntrica exigencia de Wanda Nara y su novio, Martín Migueles, durante su viaje a Cataratas

"El sábado me encontré con Wanda y Migueles en el Meliá de Cararatas y vi cuando la pasaron a buscar los guías turísticos para llevarla a ver las Cataratas fuera de horario", precisó la panelista de Sálvese quien pueda.

Aunque suele mostrarse amable con sus fans cada vez que van a buscar a la salida de algún canal o en los eventos, Wanda Nara pidió especialmente ir a conocer el Parque Nacional Iguzú fuera del horario para sentirse más relajada.

majo martino

¿Qué pedido hizo Wanda Nara antes de iniciar las grabaciones de MasterChef Celebrity?

El lunes pasado marcó el regreso de Wanda Nara a la pantalla de Telefe con una nueva temporada de MasterChef Celebrity, uno de los tanques del canal en el prime time. El ciclo volvió con un equipo de participantes convocados especialmente para esta edición y con el ya consolidado jurado integrado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui. La expectativa por el estreno era alta y, como suele ocurrir en cada lanzamiento del formato, el rating respondió de inmediato.

Además de lo que se ve durante la gala en televisión, las redes sociales del canal de Martínez se convirtieron en una ventana paralela donde comparten momentos destacados, bloopers y situaciones del detrás de escena. Estas publicaciones suelen mostrar el costado más distendido de las figuras e incluso revelar pequeñas internas de producción que no forman parte de la edición televisiva.

En ese marco, la cuenta oficial de Instagram de Telefe difundió un video que captó una inesperada discusión entre la conductora y uno de los técnicos del equipo. En las imágenes, se la observa a Wanda centrada en un detalle que para ella es clave: la iluminación del estudio. Fiel a su estilo de diva y con la experiencia acumulada en televisión y redes sociales, la mediática dejó claro que la luz es un factor que no está dispuesta a descuidar.

En el fragmento compartido, se escucha a la conductora decir: "Yo quiero que gasten todo en luz para mí". Del otro lado, uno de los técnicos no dudó en seguirle el tono y le respondió con complicidad: "Vos pedilo, vos sos Wanda". El intercambio generó repercusión inmediata entre los seguidores del programa, que lo interpretaron como una muestra del carisma y la personalidad de la anfitriona.

El entusiasmo por el arranque del ciclo también se reflejó en las mediciones de audiencia. La nueva edición de MasterChef Celebrity debutó con un promedio de 17.2 puntos, cifra que ubicó al programa entre lo más visto del día. Según su entorno, Wanda recibió el número con alegría y alivio, consciente del desafío que implica sostener ese nivel de rendimiento en un prime time cada vez más competitivo.

De ahora en adelante, el objetivo de la ex pareja de Mauro Icardi será mantener el interés del público y, si es posible, superar los registros iniciales. Entre el brillo del estudio, los cruces entre participantes y los clásicos momentos de tensión con el jurado, la conductora apuesta a consolidar esta temporada como una de las más exitosas del ciclo.