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Nico Vázquez le dedicó un mensaje de amor a Dai Fernández tras el gran triunfo en los Premios Pinti

Nico Vázquez dejó un mensaje romántico en una publicación de Dai Fernández tras el reconocimiento a Rocky en los preimos Pinti.

28 jul 2026, 16:23
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Nico Vázquez le dedicó un mensaje de amor a Dai Fernández tras el gran triunfo en los Premios Pinti

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Nico Vázquez le dedicó un mensaje de amor a Dai Fernández tras el gran triunfo en los Premios Pinti

La primera edición de los Premios Pinti dejó una de las postales más lindas de la noche: un cruce de mensajes entre Nico Vázquez y Dai Fernández que emocionó a todos sus seguidores en redes sociales.

La gala, organizada por la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET), se realizó en el Teatro Colón y reconoció lo mejor del teatro comercial porteño. Con la conducción de Agustín "Rada" Aristarán y la transmisión de eltrece, la ceremonia tuvo su cuota de lágrimas, aplausos y sorpresas.

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Entre los galardones más importantes, Rocky se alzó con los premios a Mejor Producción y Espectáculo del Año en la categoría Drama o Comedia Dramática. El reconocimiento no tardó en generar un festejo especial entre el elenco.

Dai Fernández fue la primera en expresar su alegría públicamente. Agradeció a todo el equipo de Rocky y de Preludio por el logro, y le dedicó unas palabras especiales a su compañero de elenco y pareja, destacando su entrega y profesionalismo al frente del proyecto. La actriz remarcó además lo agradecida que está por haber sido parte de esa historia junto a él.

El actor no se quedó atrás y le respondió con un mensaje lleno de admiración. Le agradeció la confianza de siempre y la definió como "una excelente actriz, pero, por sobre todo, una persona maravillosa", resaltando también su calidez humana.

Nico cerró el intercambio con una declaración que terminó de conquistar a los fans: "Me encanta compartir con vos arriba y abajo del escenario", escribió, agradeciéndole además por el amor y la entrega que le demuestra día a día.

Una vez más, la dupla —tanto arriba del escenario como en la vida real— demostró la complicidad y el cariño que los une, algo que sus seguidores celebraron con cientos de mensajes de apoyo.

Premios Pinti 2026: la lista completa de los ganadores

La escena teatral argentina tuvo su noche de gala más importante del año. La Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) llevó adelante en el Teatro Colón la primera edición de los Premios Pinti, un reconocimiento pensado para distinguir la excelencia artística, técnica y productiva del teatro comercial argentino. La ceremonia, conducida por Agustín "Rada" Aristarán, combinó categorías competitivas definidas por un jurado de 25 referentes del ambiente, junto con los Premios a la Trayectoria, los Espectáculos del Año (elegidos según la convocatoria de público) y el Premio Favorito del Público, votado de forma abierta. Entre los momentos más emotivos de la noche estuvieron los homenajes a Moria Casán, Guillermo Francella y Carlos Rottemberg, distinguidos por sus trayectorias en actuación y producción teatral.

Mejor Comedia Una navidad de mierda

Mejor Drama o Comedia Dramática Las Hijas

Mejor Musical Charlie y la Fábrica de Chocolate

Mejor Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo Suavecita

Mejor Obra de Autoría Nacional Lo que el río hace, de María Marull y Paula Marull

Mejor Actriz de Comedia Verónica Llinás – Una navidad de mierda

Mejor Actor de Comedia Juan Pablo Geretto – Berlín Berlín

Mejor Actriz de Drama o Comedia Dramática Lorena Vega – Imprenteros y La vida extraordinaria

Mejor Actor de Drama o Comedia Dramática Roberto Peloni – El brote

Mejor Actriz en Musical Alejandra Radano – Company

Mejor Actor en Musical Agustín Aristarán – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Mejor Actriz de Reparto Lucía Adúriz Bravo – Berlín Berlín

Mejor Actor de Reparto Mariano Saborido – Lo que el río hace

Mejor Dirección Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Mejor Coreografía Vanesa García Millán – Hairspray

Mejor Diseño de Escenografía y/o Audiovisual Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín

Mejor Diseño de Vestuario, Caracterización y/o Maquillaje Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray

Mejor Diseño de Iluminación, Sonido y/o Música Original Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky

Mejor Producción Preludio y RGB Entertainment – Rocky

Premios a la Trayectoria

  • Moria Casán – Trayectoria en Actuación Teatral Femenina
  • Guillermo Francella – Trayectoria en Actuación Teatral Masculina
  • Carlos Rottemberg – Trayectoria en Producción Teatral

En pocas palabras

  • Nico Vázquez: Dedicó un mensaje romántico a Dai Fernández tras el reconocimiento a Rocky en los Premios Pinti.
  • Premios Pinti: La gala reconoció lo mejor del teatro comercial porteño en su primera edición.
  • Rocky: El espectáculo fue galardonado como Mejor Producción y Espectáculo del Año en Drama o Comedia Dramática.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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