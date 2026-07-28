Nico Vázquez le dedicó un mensaje de amor a Dai Fernández tras el gran triunfo en los Premios Pinti

La primera edición de los Premios Pinti dejó una de las postales más lindas de la noche: un cruce de mensajes entre Nico Vázquez y Dai Fernández que emocionó a todos sus seguidores en redes sociales.
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Nico Vázquez dejó un mensaje romántico en una publicación de Dai Fernández tras el reconocimiento a Rocky en los preimos Pinti.
La primera edición de los Premios Pinti dejó una de las postales más lindas de la noche: un cruce de mensajes entre Nico Vázquez y Dai Fernández que emocionó a todos sus seguidores en redes sociales.
La gala, organizada por la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET), se realizó en el Teatro Colón y reconoció lo mejor del teatro comercial porteño. Con la conducción de Agustín "Rada" Aristarán y la transmisión de eltrece, la ceremonia tuvo su cuota de lágrimas, aplausos y sorpresas.
Entre los galardones más importantes, Rocky se alzó con los premios a Mejor Producción y Espectáculo del Año en la categoría Drama o Comedia Dramática. El reconocimiento no tardó en generar un festejo especial entre el elenco.
Dai Fernández fue la primera en expresar su alegría públicamente. Agradeció a todo el equipo de Rocky y de Preludio por el logro, y le dedicó unas palabras especiales a su compañero de elenco y pareja, destacando su entrega y profesionalismo al frente del proyecto. La actriz remarcó además lo agradecida que está por haber sido parte de esa historia junto a él.
El actor no se quedó atrás y le respondió con un mensaje lleno de admiración. Le agradeció la confianza de siempre y la definió como "una excelente actriz, pero, por sobre todo, una persona maravillosa", resaltando también su calidez humana.
Nico cerró el intercambio con una declaración que terminó de conquistar a los fans: "Me encanta compartir con vos arriba y abajo del escenario", escribió, agradeciéndole además por el amor y la entrega que le demuestra día a día.
Una vez más, la dupla —tanto arriba del escenario como en la vida real— demostró la complicidad y el cariño que los une, algo que sus seguidores celebraron con cientos de mensajes de apoyo.
La escena teatral argentina tuvo su noche de gala más importante del año. La Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) llevó adelante en el Teatro Colón la primera edición de los Premios Pinti, un reconocimiento pensado para distinguir la excelencia artística, técnica y productiva del teatro comercial argentino. La ceremonia, conducida por Agustín "Rada" Aristarán, combinó categorías competitivas definidas por un jurado de 25 referentes del ambiente, junto con los Premios a la Trayectoria, los Espectáculos del Año (elegidos según la convocatoria de público) y el Premio Favorito del Público, votado de forma abierta. Entre los momentos más emotivos de la noche estuvieron los homenajes a Moria Casán, Guillermo Francella y Carlos Rottemberg, distinguidos por sus trayectorias en actuación y producción teatral.
Mejor Comedia Una navidad de mierda
Mejor Drama o Comedia Dramática Las Hijas
Mejor Musical Charlie y la Fábrica de Chocolate
Mejor Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo Suavecita
Mejor Obra de Autoría Nacional Lo que el río hace, de María Marull y Paula Marull
Mejor Actriz de Comedia Verónica Llinás – Una navidad de mierda
Mejor Actor de Comedia Juan Pablo Geretto – Berlín Berlín
Mejor Actriz de Drama o Comedia Dramática Lorena Vega – Imprenteros y La vida extraordinaria
Mejor Actor de Drama o Comedia Dramática Roberto Peloni – El brote
Mejor Actriz en Musical Alejandra Radano – Company
Mejor Actor en Musical Agustín Aristarán – Charlie y la Fábrica de Chocolate
Mejor Actriz de Reparto Lucía Adúriz Bravo – Berlín Berlín
Mejor Actor de Reparto Mariano Saborido – Lo que el río hace
Mejor Dirección Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero – Charlie y la Fábrica de Chocolate
Mejor Coreografía Vanesa García Millán – Hairspray
Mejor Diseño de Escenografía y/o Audiovisual Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín
Mejor Diseño de Vestuario, Caracterización y/o Maquillaje Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray
Mejor Diseño de Iluminación, Sonido y/o Música Original Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky
Mejor Producción Preludio y RGB Entertainment – Rocky
Premios a la Trayectoria