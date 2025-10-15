Vuelve La Noche de los Bares Notables: nuevos espacios y múltiples actividades

El jueves 16 de octubre se realizará la cuarta edición de La Noche de los Bares Notables, con emblemáticos espacios gastronómicos abiertos entre las 17 y la medianoche en 24 barrios de la Ciudad.
Entre las 17 y la medianoche del jueves 16, esta nueva edición contará con más de un centenar de actividades que se desarrollarán en los 24 barrios de la Ciudad.
Nuevos espacios y múltiples actividades en La Noche de los Bares Notables (Foto: Descubrir Buenos Aires).
En total serán 120 propuestas para toda la familia y para que los vecinos y turistas puedan acercarse al patrimonio gastronómico y cultural de los porteños: espectáculos de tango, shows itinerantes, recorridos guiados, exposiciones de fotografía y artes visuales, talleres, opciones de cafetería y el Pop up de cocinas, con intervenciones de reconocidos chefs en diez bares.
Este año participarán espacios que se sumaron recientemente a la lista de Bares Notables de Buenos Aires, como el Josephina's Café, en Recoleta, y la Confitería El Greco, en Caballito. También habrá novedades, como una caminata fotográfica por el barrio del Abasto y talleres de modelo vivo, ilustración y collage.