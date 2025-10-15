Vuelve La Noche de los Bares Notables: nuevos espacios y múltiples actividades

Bares_tres

Este año participarán espacios que se sumaron recientemente a la lista de Bares Notables de Buenos Aires, como el Josephina's Café, en Recoleta, y la Confitería El Greco, en Caballito. También habrá novedades, como una caminata fotográfica por el barrio del Abasto y talleres de modelo vivo, ilustración y collage.