Rating: el minuto a minuto del tercer programa de MasterChef Celebrity con Wanda Nara

A las 22:31, MasterChef Celebrity seguía con 17.4 puntos de rating en Telefe contra los 5.4 puntos de Buenas Noches Familia en El Trece.

En desarollo...

MasterChef Celebrity

Cómo es la nueva temporada de MasterChef Celebrity

Por segunda vez consecutiva, Wanda Nara es la encargada de conducir MasterChef Celebrity Argentina. Su desempeño en la edición anterior fue ampliamente comentado y este año regresó para guiar a 24 figuras del espectáculo, el deporte y la música, aportando su estilo y carisma a la competencia.

El trío de chefs Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui continúa en el jurado, reafirmando la química y el humor que caracterizan al formato. Ellos serán los encargados de evaluar los platos de los participantes, ofrecer consejos y definir quién avanza y quién queda eliminado.

La nueva temporada reúne a 24 celebridades que pondrán a prueba su talento en la cocina. Entre ellas figuran:

Pablo Lescano

Evangelina Anderson

Alex Pelao

Valentina Cervantes

Luis Ventura

Sofi Martínez

La Joaqui

Diego “Peque” Schwartzman

Momi Giardina

Selva Pérez

Maxi López

Esteban Mirol

Emilia Attias

Andy Chango

Susana Roccasalvo

Jorge “Roña” Castro

Ian Lucas

Claudio “Turco” Husaín

Marixa Balli

Eugenia Tobal

Agustín “Cachete” Sierra

Miguel Ángel Rodríguez

Chino Leunis

Julia Calvo

Sofía “La Reini” Gonet