Rating: el minuto a minuto del tercer programa de MasterChef Celebrity con Wanda Nara

En la noche del miércoles, Telefe emitió el tercer programa de MasterChef Celebrity con Wanda Nara. El detalle de audiencia.

15 oct 2025, 22:30
En la noche del miércoles, Telefe emitió desde las 20hs el partido de Argentina vs. Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20 donde el triunfo de la Selección Nacional tocó picos de 29.9 puntos de rating, siendo uno de los puntajes más altos del año.

Luego, a las 22:07, llegó el tercer programa de MasterChef Celebrity con Wanda Nara donde arrancó con un piso de rating de 19.4 puntos, según los datos de la medidora Kantar Ibope Media. En El Trece, Buenas Noches Familia obtenía 5.5 puntos.

Maxi López viajó de urgencia a Suiza tras un accidente que sufrió su mujer, Daniela Christiansson embarazada de 7 meses

A las 22:11, MasterChef Celebrity bajaba a 16.8 puntos de rating en Telefe. En El Trece, Buenas Noches Familia se conformaba con 6.2 puntos.

A las 22:21, el ciclo de cocina del canal de las pelotas se mantenía con 16.4 puntos de rating. En el canal del solcito, el ciclo de Guido Kaczka obtenía 5.8 puntos.

A las 22:31, MasterChef Celebrity seguía con 17.4 puntos de rating en Telefe contra los 5.4 puntos de Buenas Noches Familia en El Trece.

En desarollo...

MasterChef Celebrity

Cómo es la nueva temporada de MasterChef Celebrity

Por segunda vez consecutiva, Wanda Nara es la encargada de conducir MasterChef Celebrity Argentina. Su desempeño en la edición anterior fue ampliamente comentado y este año regresó para guiar a 24 figuras del espectáculo, el deporte y la música, aportando su estilo y carisma a la competencia.

El trío de chefs Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui continúa en el jurado, reafirmando la química y el humor que caracterizan al formato. Ellos serán los encargados de evaluar los platos de los participantes, ofrecer consejos y definir quién avanza y quién queda eliminado.

La nueva temporada reúne a 24 celebridades que pondrán a prueba su talento en la cocina. Entre ellas figuran:

  • Pablo Lescano
  • Evangelina Anderson
  • Alex Pelao
  • Valentina Cervantes
  • Luis Ventura
  • Sofi Martínez
  • La Joaqui
  • Diego “Peque” Schwartzman
  • Momi Giardina
  • Selva Pérez
  • Maxi López
  • Esteban Mirol
  • Emilia Attias
  • Andy Chango
  • Susana Roccasalvo
  • Jorge “Roña” Castro
  • Ian Lucas
  • Claudio “Turco” Husaín
  • Marixa Balli
  • Eugenia Tobal
  • Agustín “Cachete” Sierra
  • Miguel Ángel Rodríguez
  • Chino Leunis
  • Julia Calvo
  • Sofía “La Reini” Gonet

MasterChef Celebrity - Wanda Nara y 24 participantes

     

 

