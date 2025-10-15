Rating: el minuto a minuto del tercer programa de MasterChef Celebrity con Wanda Nara

A las 22:31, MasterChef Celebrity seguía con 17.4 puntos de rating en Telefe contra los 5.4 puntos de Buenas Noches Familia en El Trece.
Cómo es la nueva temporada de MasterChef Celebrity
Por segunda vez consecutiva, Wanda Nara es la encargada de conducir MasterChef Celebrity Argentina. Su desempeño en la edición anterior fue ampliamente comentado y este año regresó para guiar a 24 figuras del espectáculo, el deporte y la música, aportando su estilo y carisma a la competencia.
El trío de chefs Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui continúa en el jurado, reafirmando la química y el humor que caracterizan al formato. Ellos serán los encargados de evaluar los platos de los participantes, ofrecer consejos y definir quién avanza y quién queda eliminado.
La nueva temporada reúne a 24 celebridades que pondrán a prueba su talento en la cocina. Entre ellas figuran:
- Pablo Lescano
- Evangelina Anderson
- Alex Pelao
- Valentina Cervantes
- Luis Ventura
- Sofi Martínez
- La Joaqui
- Diego “Peque” Schwartzman
- Momi Giardina
- Selva Pérez
- Maxi López
- Esteban Mirol
- Emilia Attias
- Andy Chango
- Susana Roccasalvo
- Jorge “Roña” Castro
- Ian Lucas
- Claudio “Turco” Husaín
- Marixa Balli
- Eugenia Tobal
- Agustín “Cachete” Sierra
- Miguel Ángel Rodríguez
- Chino Leunis
- Julia Calvo
- Sofía “La Reini” Gonet
MasterChef Celebrity - Wanda Nara y 24 participantes