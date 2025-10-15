En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Maxi López
Daniela Christiansson
¡Dejó todo!

Maxi López viajó de urgencia a Suiza tras un accidente que sufrió su mujer, Daniela Christiansson embarazada de 7 meses

El susto de Daniela Christiansson que obligó a Maxi López a dejar todo y volar a Suiza. Enterate.

Maxi López viajó de urgencia a Suiza tras un accidente que sufrió su mujer, Daniela Christiansson embarazada de 7 meses

Escándalo, preocupación y sorpresa en el mundo del espectáculo. Maxi López abandonó de manera inesperada la Argentina y voló de urgencia a Europa luego del accidente doméstico que sufrió su esposa, la modelo sueca Daniela Christiansson, quien cursa su séptimo mes de embarazo.

Leé también Daniela Christiansson confirmó qué pasa con Wanda Nara tras el acercamiento a Maxi López en MasterChef
Daniela Christiansson confirmó qué pasa con Wanda Nara tras el acercamiento a Maxi López en MasterChef

El exfutbolista, que se encontraba instalado en Buenos Aires participando del reality MasterChef Celebrity, tuvo que interrumpir sus grabaciones y cancelar compromisos para acompañar a su pareja en Ginebra, Suiza, donde residen junto a su hija de dos años, Elle.

La noticia generó un fuerte revuelo entre los fanáticos del programa y en el entorno del deportista, ya que su repentina salida no estaba prevista y dejó a todos con la misma pregunta: ¿Qué pasó realmente en Suiza?

Según contaron en el ciclo DDM, Maxi recibió un llamado urgente de Daniela tras un inesperado incidente en su casa familiar. La modelo lo relató ella misma en redes sociales: “¡Qué día! Con siete meses de embarazo vino un pintor a arreglar la chimenea y el spray de pintura explotó. Súper tóxico. Con mi nena, mi perrita y yo embarazada... un susto. Hicimos todo para ventilar bien y por suerte está todo ok”, escribió en sus historias de Instagram, acompañando el texto con una imagen en la que se la ve recostada con su hija.

El mensaje encendió todas las alarmas. Maxi no dudó ni un segundo: dejó el delantal, pausó su participación en el reality y tomó el primer vuelo a Ginebra.

Horas después, la modelo amplió su mensaje: “Estoy agotada, la panza tirante, dolor de espalda, piernas pesadas, los pechos sensibles. Lo típico de los siete meses, todo junto en un mismo día”, expresó, dejando en claro que fue un momento de gran tensión.

Desde el entorno del exfutbolista aseguran que su decisión fue inmediata. “Maxi necesitaba estar con Daniela, fue un susto grande. Ella está bien, pero él quiso acompañarla personalmente”, revelaron.

El ex futbolista tuvo que renunciar a las grabaciones de MasterChef Celebrity, ya que la prioridad es su familia, especialmente en un momento tan delicado del embarazo.

Maxi López y Daniela Christiansson se conocieron en Milán el 14 de febrero de 2014, y desde entonces no se separaron. Vivieron juntos en varios países —Italia, Brasil, Reino Unido y Suiza— y en 2021 el exjugador le propuso casamiento frente a su familia, aunque la boda aún no se concretó.

El 31 de marzo de 2023 nació su primera hija, Elle, en Londres, y el 25 de julio de este año anunciaron con alegría que esperan a su segundo hijo, un varón.

Con este episodio, la pareja vuelve a estar en el centro de la escena: una explosión, un susto y una reacción inmediata que demuestra que el amor, incluso entre vuelos y grabaciones, sigue intacto.

image

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Maxi López Daniela Christiansson MasterChef Celebrity
Notas relacionadas
Exclusivo: la palabra del famoso menos esperado que reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity
Wanda Nara apuntó con todo contra Maxi López y lo acusó de algo grave
La mujer de Maxi López realizó un contundente posteo tras su debut en MasterChef Celebrity: "Jamás haría algo...."

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar