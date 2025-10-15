Maxi López viajó de urgencia a Suiza tras un accidente que sufrió su mujer, Daniela Christiansson embarazada de 7 meses

El mensaje encendió todas las alarmas. Maxi no dudó ni un segundo: dejó el delantal, pausó su participación en el reality y tomó el primer vuelo a Ginebra.

Horas después, la modelo amplió su mensaje: “Estoy agotada, la panza tirante, dolor de espalda, piernas pesadas, los pechos sensibles. Lo típico de los siete meses, todo junto en un mismo día”, expresó, dejando en claro que fue un momento de gran tensión.

Desde el entorno del exfutbolista aseguran que su decisión fue inmediata. “Maxi necesitaba estar con Daniela, fue un susto grande. Ella está bien, pero él quiso acompañarla personalmente”, revelaron.

El ex futbolista tuvo que renunciar a las grabaciones de MasterChef Celebrity, ya que la prioridad es su familia, especialmente en un momento tan delicado del embarazo.

Maxi López y Daniela Christiansson se conocieron en Milán el 14 de febrero de 2014, y desde entonces no se separaron. Vivieron juntos en varios países —Italia, Brasil, Reino Unido y Suiza— y en 2021 el exjugador le propuso casamiento frente a su familia, aunque la boda aún no se concretó.

El 31 de marzo de 2023 nació su primera hija, Elle, en Londres, y el 25 de julio de este año anunciaron con alegría que esperan a su segundo hijo, un varón.

Con este episodio, la pareja vuelve a estar en el centro de la escena: una explosión, un susto y una reacción inmediata que demuestra que el amor, incluso entre vuelos y grabaciones, sigue intacto.